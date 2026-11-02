डोगरी लेखक वेद राही का निधन, 'गुल गुलशन गुलफाम' से घर-घर में हुए थे मशहूर
मशहूर डोगरी लेखक, विचारक और फिल्म निर्माता वेद राही का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 3:46 PM IST
हैदराबाद: जाने-माने लेखक और फिल्म निर्माता वेद राही का रविवार सुबह महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित उनके आवास पर निधन हो गया. वे 93 वर्ष के थे. उन्हें दूरदर्शन के बेहद लोकप्रिय धारावाहिक 'गुल गुलशन गुलफाम' के निर्देशन के लिए खास तौर पर याद किया जाता है. रविवार दोपहर बाद ठाणे के कोपरी श्मशान घाट पर वेद राही का अंतिम संस्कार किया गया. उनके परिवार में उनकी बेटियां गीतांजलि और पूनम, तथा उनका परिवार है.
साहित्य अकादमी ने वेद राही के निधन की पुष्टि की है. अकादमी ने अपने शोक संदेश में लिखा है, 'प्रख्यात डोगरी लेखक, विचारक और फिल्मकार वेद राही जी का आज 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया. वे आधुनिक डोगरी साहित्य के उन स्तंभों में से थे, जिन्होंने अपनी कहानियों, उपन्यासों और कविताओं से डोगरी भाषा को समृद्ध किया.'
Sahitya Akademi mourns the demise of eminent Dogri writer, thinker and filmmaker Ved Rahi Ji, a distinguished figure in modern Dogri literature. Honoured with the Sahitya Akademi Award in 1983 for his story collection Aale and the Akademi’s Fellowship, his invaluable contribution to Indian literature will be remembered for generations. Sahitya Akademi extends its heartfelt condolences. Om Shanti. #SahityaAkademi #VedRahi #DogriLiterature #IndianLiterature #Tribute— Sahitya Akademi (@sahityaakademi) November 1, 2026
अकादमी ने आगे लिखा, '1983 में उनके डोगरी कहानी-संग्रह 'आले' को साहित्य अकादेमी पुरस्कार मिला, और हाल ही में उन्हें साहित्य अकादमी के सर्वोच्च सम्मान महत्तर सदस्यता से भी सम्मानित किया गया था. उनके निधन से भारतीय साहित्य, हिंदी सिनेमा और जम्मू-कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को अपूरणीय क्षति हुई है. साहित्य अकादमी समस्त साहित्य जगत की ओर से उनके निधन पर विनम्र श्रद्धांजलि देती है. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवारजनों को यह कठिन दुख सहन करने की शक्ति दे. ॐ शांति .'
राही को 1983 में उनके शॉर्ट-स्टोरी कलेक्शन 'आले' के लिए साहित्य अकादमी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था. साहित्य में उनके योगदान को 2024 में एक बार फिर पहचान मिली, जब उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप मिली, जो संस्था के सबसे बड़े सम्मानों में से एक है. इन सालों में, उन्हें उनके साहित्यिक और सांस्कृतिक कामों के लिए कई अवॉर्ड भी मिले.
वेद राही ने सिर्फ साहित्य में ही नहीं, भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में भी अपनी पहचान बनाई है. उन्होंने 25 से ज्यादा फिल्मों के लिए लिखा, जिसमें 'यह रात फिर ना आएगी', 'आप आए बहार आई', 'बेईमान', 'मोम की गुड़िया' और 'बेजुबान' जैसी फिल्मों के स्क्रीनप्ले और डायलॉग शामिल हैं.
उन्होंने प्रेम पर्वत और काली घटा जैसी फिल्में डायरेक्ट कीं. उनके डायरेक्शन में वीर सावरकर (2001) भी शामिल है. 'गुल गुलशन गुलफाम' के साथ-साथ 'मीरा' और 'रिश्ते' जैसे शो ने भारतीय टेलीविजन पर उन्हें नई पहचान दिलाई.