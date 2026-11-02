ETV Bharat / entertainment

डोगरी लेखक वेद राही का निधन, 'गुल गुलशन गुलफाम' से घर-घर में हुए थे मशहूर

वेद राही ( ANI )

हैदराबाद: जाने-माने लेखक और फिल्म निर्माता वेद राही का रविवार सुबह महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित उनके आवास पर निधन हो गया. वे 93 वर्ष के थे. उन्हें दूरदर्शन के बेहद लोकप्रिय धारावाहिक 'गुल गुलशन गुलफाम' के निर्देशन के लिए खास तौर पर याद किया जाता है. रविवार दोपहर बाद ठाणे के कोपरी श्मशान घाट पर वेद राही का अंतिम संस्कार किया गया. उनके परिवार में उनकी बेटियां गीतांजलि और पूनम, तथा उनका परिवार है.

साहित्य अकादमी ने वेद राही के निधन की पुष्टि की है. अकादमी ने अपने शोक संदेश में लिखा है, 'प्रख्यात डोगरी लेखक, विचारक और फिल्मकार वेद राही जी का आज 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया. वे आधुनिक डोगरी साहित्य के उन स्तंभों में से थे, जिन्होंने अपनी कहानियों, उपन्यासों और कविताओं से डोगरी भाषा को समृद्ध किया.'

अकादमी ने आगे लिखा, '1983 में उनके डोगरी कहानी-संग्रह 'आले' को साहित्य अकादेमी पुरस्कार मिला, और हाल ही में उन्हें साहित्य अकादमी के सर्वोच्च सम्मान महत्तर सदस्यता से भी सम्मानित किया गया था. उनके निधन से भारतीय साहित्य, हिंदी सिनेमा और जम्मू-कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को अपूरणीय क्षति हुई है. साहित्य अकादमी समस्त साहित्य जगत की ओर से उनके निधन पर विनम्र श्रद्धांजलि देती है. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवारजनों को यह कठिन दुख सहन करने की शक्ति दे. ॐ शांति .'