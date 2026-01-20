ETV Bharat / entertainment

'अब नहीं करूंगी भाईसाहब, मेरे निर्दोष पति को इसमें मत घसीटो', ब्रेक वाले पोस्ट पर तलाक की अफवाहों से परेशान नेहा कक्कड़, मांगी माफी

नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत ( Poster )

हैदराबाद: पॉपुलर सिंगर नेहा कक्कड़ इन दिनों खूब चर्चा में हैं. पहले तो वह अपने हालिया सॉन्ग लॉली पॉप से खूब आलोचनाओं का सामना कर चुकी हैं और अब सिंगर ने बीते दिन अपने उस पोस्ट से हंगामा मचा दिया था, जिसमें उन्होंने रिलेशनशिप, रिश्तेदार और काम से ब्रेक लेने का ऐलान किया था. इसके बाद से सिंगर को लेकर उनकी तलाक की खबरों ने भी जोर पकड़ लिया. अपने क्रिप्टिक पोस्ट पर आए लोगों के रिएक्शन से परेशान होकर बीती रात नेहा ने एक और पोस्ट जारी किया और क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है. नेहा कक्कड़ का पोस्ट (Neha Kakkar Instastory post) नेहा ने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा है, 'दोस्तों, प्लीज मेरे निर्दोष पति और मेरे प्यारे परिवार को इसमें मत घसीटो, वे मेरे जीवन के सबसे प्यारे लोग हैं और आज मैं जो कुछ भी हूं, उनकी बदौलत ही हूं! मैं कुछ लोग और सिस्टम से नाराज हूं, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे और मेरे पति और परिवार को इस सब से दूर रखने की कोशिश करेंगे, हां, राई का पहाड़ कैसे बनाया जाता है, सब मिल गया, अब से मैं अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर नहीं बताऊंगी, भाईसाहब, मैं मानती हूं कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय मुझे इतना भावुक नहीं होना चाहिए, नेहा कक्कड़ ने मांगी माफी