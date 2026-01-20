ETV Bharat / entertainment

'अब नहीं करूंगी भाईसाहब, मेरे निर्दोष पति को इसमें मत घसीटो', ब्रेक वाले पोस्ट पर तलाक की अफवाहों से परेशान नेहा कक्कड़, मांगी माफी

नेहा कक्कड़ इन दिनों मानसिक रूप से खुद को बहुत कमजोर फील कर रही हैं. इसलिए वह क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर रही हैं.

नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 20, 2026 at 10:29 AM IST

हैदराबाद: पॉपुलर सिंगर नेहा कक्कड़ इन दिनों खूब चर्चा में हैं. पहले तो वह अपने हालिया सॉन्ग लॉली पॉप से खूब आलोचनाओं का सामना कर चुकी हैं और अब सिंगर ने बीते दिन अपने उस पोस्ट से हंगामा मचा दिया था, जिसमें उन्होंने रिलेशनशिप, रिश्तेदार और काम से ब्रेक लेने का ऐलान किया था. इसके बाद से सिंगर को लेकर उनकी तलाक की खबरों ने भी जोर पकड़ लिया. अपने क्रिप्टिक पोस्ट पर आए लोगों के रिएक्शन से परेशान होकर बीती रात नेहा ने एक और पोस्ट जारी किया और क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है.

Neha Kakkar
नेहा कक्कड़ का पोस्ट (Neha Kakkar Instastory post)

नेहा ने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा है, 'दोस्तों, प्लीज मेरे निर्दोष पति और मेरे प्यारे परिवार को इसमें मत घसीटो, वे मेरे जीवन के सबसे प्यारे लोग हैं और आज मैं जो कुछ भी हूं, उनकी बदौलत ही हूं! मैं कुछ लोग और सिस्टम से नाराज हूं, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे और मेरे पति और परिवार को इस सब से दूर रखने की कोशिश करेंगे, हां, राई का पहाड़ कैसे बनाया जाता है, सब मिल गया, अब से मैं अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर नहीं बताऊंगी, भाईसाहब, मैं मानती हूं कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय मुझे इतना भावुक नहीं होना चाहिए,

नेहा कक्कड़ ने मांगी माफी

उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, 'बेचारी भावुक नेहू इस दुनिया के लिए बहुत भावुक है, सॉरी और थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, चिंता मत करो, मैं जल्द ही धमाके के साथ वापसी करूंगी, ढेर सारा प्यार!'

नेहा कक्कड़ के पुराने पोस्ट

इससे पहले नेहा ने अपने पोस्ट में लिखा था, 'जिम्मेदारियों, रिश्तों, काम और उन सभी चीजों से कुछ समय के लिए ब्रेक लेने का समय आ गया है, जिनके बारे में मैं अभी सोच सकती हूं, पता नहीं मैं वापस आऊंगी या नहीं, धन्यवाद. इन पोस्ट को शेयर कर के कुछ देर बाद ही सिंगर ने इन्हें डिलीट कर दिया था.

इस पोस्ट ने तुरंत सबका ध्यान खींचा. नेहा ने एक और पोस्ट शेयर करते हुए जनता और मीडिया से निजता बनाए रखने का अनुरोध किया. उन्होंने लिखा, 'मैं पैपराजी और प्रशंसकों से निवेदन करती हूं कि मुझे बिल्कुल भी कैमरे में कैद नहीं करें, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी निजता का सम्मान करेंगे और मुझे इस दुनिया में खुलकर जीने देंगे, मेरा निवेदन है, मेरी शांति के लिए आप सब इतना तो कर ही सकते हैं'.

वहीं, दिसंबर 2025 में, नेहा ने अपने भाई टोनी कक्कड़ के साथ मिलकर बनाया अपना न्यू ट्रैक 'कैंडी शॉप' रिलीज किया था. हालांकि शुरुआत में कई लोगों ने इसे रंगीन और खुशनुमा बताया, लेकिन बाद में यह काफी विवादों में घिर गया. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने गाने के बोल और डांस स्टेप्स की आलोचना करते हुए उन्हें 'घटिया', 'अश्लील' और 'बेहूदा' बताया.

