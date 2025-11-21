वैलेंटाइन डे 2026 पर प्यार बढ़ाएगी फिल्म 'दो दिवाने सहर में', दिखेगी ये खूबसूरत फ्रेश जोड़ी, देखें फर्स्ट लुक
सैयारा को टक्कर देने के लिए वैलेंटाइन डे 2026 के मौके पर बॉलीवुड के इन दो खूबसूरत चेहरों की लव स्टोरी फिल्म रिलीज होगी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2025 at 3:15 PM IST
हैदराबाद: जी स्टूडियोज और भंसाली प्रोडक्शन्स लेकर आए हैं अपनी आने वाली रोमांटिक ड्रामा 'दो दीवाने सहर में' का फर्स्ट लुक, और वो भी एकदम अनोखे अंदाज में. ये फिल्म एक मॉडर्न लव स्टोरी फिर से सामने लाने का वादा करती है. इसका ऐलान भी बड़ा ही क्रिएटिव है, जिसमें एनीमेशन वाला ट्रीटमेंट, स्टाइलिश कास्ट का खुलासा और जो म्यूजिक है, वो इसे और भी खास बना देता है.
फिल्म का निर्देशन रवि उदयवार कर रहे हैं, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी नजर आएंगे, अपनी एक्टिंग क्षमता को और भी खूबसूरती से दिखाते हुए. वहीं, मृणाल ठाकुर अपनी भावनात्मक गहराई और दर्शकों से जुड़ने की ताकत लेकर आई हैं, जिसे इस साल की सबसे दिल छू लेने वाली जोड़ी में से एक बताया जा रहा है.
वैलेंटाइन वीक के आसपास, यह फिल्म प्यार के मौसम को एक प्यारी लव स्टोरी के साथ सेलिब्रेट करेगी. कहानी ऐसी है जैसे कोई पारी झप्पी, सादी, दिल को छू लेने वाली और पूरी तरह से सच्ची.
पहला वीडियो, जो बहुत ही खास तरीके से रिलीज हुआ है, अपने खूबसूरत और सरल सींस से लोगों का दिल जीत चुका है. ये सीन शहर को पुरानी यादों के हल्के रंगों में दिखाते हैं और इसके संगीत की धुनें जल्दी ही दिल और दिमाग में बस जाती हैं. सिद्धांत और मृणाल की खूबसूरत जोड़ी कहानी में एक प्यारी मिठास लाती है, जिससे फिल्म की दुनिया अपनी सी लगने लगती है.
फिल्म की सबसे खास बात इसका अलग और खास संगीत है, जो एक प्यारी धुन है और नए समय की गर्माहट को पुरानी यादों के सुरों के साथ जोड़ता है. दो दीवाने सहर में एक ऐसी लव स्टोरी है जो पुरानी यादों जैसी लगे, फिर भी नई लगे. इसे अगले साल की सबसे प्यारी और दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कहानी में से एक माना जा रहा है, जो लंबे समय से सिनेमाघरों में नहीं देखी गई मोहब्बत वापस लाती है. ‘दो दीवाने शहर में’ आगामी 20 फरवरी 2026 को वैलेंटाइन डे के मौके पर बड़े पर्दे पर रिलीज होगी.