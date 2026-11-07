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दिवाली 2026: इस त्योहार Gen Z जरूर देखें ये 5 फैमिली ड्रामा फिल्में, रिश्तों की बढ़ा देंगी समझ

हैदराबाद: दिवाली आने में अब बस एक ही दिन बचा है और 8 नवंबर को पूरे देश में दिवाली का त्योहार पूरे जोश से मनाया जाएगा. देशभर में इस वक्त दिवाली की तैयारी जोरों-शोरों से चल रही है. घर पर रिश्तेदारों का आना-जाना लगेा रहेगा. इस खास दिन रिश्तों में एक नई ऊर्जा आती है और पूरा परिवार एक ही छत के नीचे इकट्ठा होते हैं. अगर रिश्तों में और भी ज्यादा मिठास लानी है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं 90 के दशक की उन पांच हिंदी फैमिली ड्रामा फिल्मों के बारे में, जो Gen Z को जरूर देखनी चाहिए. इन फिल्मों को देखने के बाद परिवार और उसका महत्व समझ आ जाएगा. तो चलिए डालते हैं एक नजर इन फिल्मों पर.

राजश्री प्रोडक्शन हिंदी सिनेमा में सबसे बड़ी फैमिली फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है. अब इसकी फिल्म प्रेम मोल लिया आ रही है, जो कि 27 नवंबर को रिलीज होगी. इससे पहले आप राजश्री प्रोडक्शन हाउस की प्योर फैमिली ड्रामा फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' देखें. यह एक कल्ट क्लासिक फैमिली ड्रामा फिल्म है, जो आज भी महत्व रखती है. फिल्म की कहानी तीन भाईयों (मोहनीश बहल, सलमान खान सैफ अली खान) की है, जिनमें अटूट प्यार है. तीनों भाईयों के मन में एक-दूजे को लेकर मन में जरा भी मैल नहीं है. यह फिल्म 5 नवंबर 1999 को रिलीज हुई थी. शादी से पहले और शादी के भाईयों को कैसे रहना चाहिए, यह फिल्म इस पर बात करती है.

राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी ये फिल्म हम आपके हैं कौन.. एक कल्ट क्लासिक फैमिली ड्रामा फिल्म है. कहानी है दो परिवारों की, जो एक शादी के जरिए जुड़ता है. दो भाई प्रेम (सलमान खान) और राजेश (मोहनिश बहल), जिनकी शादी निशा चौधरी (माधुरी) और पूजा चौधरी (रेणुका शहाणे) से होती है. लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है, जितनी कि लगती है. राजेश की पत्नी पूजा के निधन के बाद परिवार दुख में टूट जाता है, लेकिन रिश्तों से बिखरता नहीं है. यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है.

साल 2001 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फैमिली ड्रामा फिल्म कभी खुशी कभी गम. अमीर घराने की इस फैमिली ड्रामा फिल्म से पता चलता है कि अगर स्टेटस दिखाने के चक्कर में रिश्तों में दरार आए जाए तो कोई दौलत काम नहीं आती. कहानी एक ऐसे अमीर शख्स राहुल रायचंद (शाहरुख खान) की है, जिसे एक मिडिल क्लास लड़की अंजलि शर्मा (काजोल) से प्यार हो जाता है. राहुल-अंजलि की शादी के बाद यह अमीरा घराना बिखर जाता है, जिससे जाहिर होता है कि पैसों से ज्यादा रिश्तों की कितनी अहमियत होती है. इसलिए इस दिवाली मन से छोटे-बड़े का फर्क निकालने के लिए अमिताभ बच्चन, जय बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर स्टारर इस फिल्म को जरूर देखें.

बागवान

कहां- जियो हॉटस्टार

बागवान एक ऐसी फैमिली ड्रामा फिल्म है, जो यह बताती है कि बच्चों को मां-बाप के साथ और मां-बाप को बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए. साल 2003 में रिलीज हुई यह फिल्म पेरेंट्स और बच्चों के बीच नेगेटिव पहलुओं के दिखाती है, जिससे यह पता चलता है कि एक फैमिली में होते हुए घर के एक-एक सदस्य को क्या-क्या नहीं करना चाहिए. बागवान की कहानी बहुत सिंपल है. अमिताभ बच्चन के चार बच्चे होते हैं, लेकिन चारों में से एक भी ऐसा बेटा नहीं होता, जो अपने माता-पिता को अपने साथ अपने घर में रखे ले. शादी के बाद बच्चे अलग-अलग रहने लगते हैं और जब मां-बाप को बुढ़ापे में बच्चों की जरूरत होती है, तो वो बूढ़े मां-बाप को ही अलग-अलग कर देते हैं. फिल्म से लोगों को एक बड़ा मैसेज मिला है.

वनवास

कहां देखें- जी 5

जेन-जी एरा में बनी फैमिली ड्रामा फिल्म वनवास एक ऐसे टॉपिक पर बात करती है, जिस पर हर एक बेटे को सोचना और समझना चाहिए. फिल्म का निर्देशन गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने किया है. फिल्म की कहानी एक बुजुर्ग पिता और उसके स्वार्थी बच्चों पर आधारित एक भावुक और दिल को झकझोर देने वाली है. पिता की बीमारी और संपत्ति संबंधी विवाद से निपटने के लिए बेटे और बहुएं उन्हें वृद्धाश्रम भेजने का प्लान बनाते हैं. जन्मदिन मनाने के बहाने वे उन्हें उत्तर प्रदेश के बनारस ले जाते हैं और वहां भीड़ में छोड़कर भाग आते हैं. यह फिल्म बताती है कि बच्चे कैसे प्रॉपर्टी के लालच में अंधे होते जाते हैं और उन्हीं को भूल जाते हैं, जिन्होंने उन्हें इस दुनिया में लाने का काम किया था. फिल्म का क्लाइमैक्स देखने लायक है, क्योंकि इसका एक-एक सीन मां-बाप के प्रति प्यार को बढ़ाने वाला है.

ईटीवी भारत की ओर से हमारे प्रिय पाठकों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं