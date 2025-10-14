दीवाली 2025 रिलीज: 'थामा' से 'एक दीवाने की दीवानियत' तक, बॉक्स ऑफिस-OTT पर एक-दूसरे को टक्कर देंगी ये फिल्में-सीरीज
इस साल दीवाली पर बॉक्स ऑफिस और ओटीटी पर कई फिल्में और सीरीज आ रही है. आइए एक नजर डालें बॉक्स ऑफिस-ओटीटी क्लैश पर...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2025 at 7:22 PM IST
हैदराबाद: दिवाली 2025 भारतीय सिनेमा के लिए एक ब्लॉकबस्टर सीजन साबित होने वाला है, क्योंकि सिनेमाघरों में धमाकेदार रिलीज के साथ-साथ ओटीटी पर भी नई सीरीज और फिल्मों का प्रीमियर होगा. थामा जैसी रोमांचक हॉरर-कॉमेडी से लेकर भागवत अध्याय 1 जैसे एंटरटेनिंग ड्रामा तक, दर्शकों को सिनेमाई सौगात मिलने वाली है. फैंस अपने पसंदीदा सितारों और नए चेहरों के साथ यह त्यौहार मना सकते हैं. इस सीजन में उन्हें ड्रामा, रोमांस, एक्शन और कॉमेडी जैसे ऑप्शन मिलेंगे. तो चलिए देखते हैं दीवाली पर कौन-कौन सी नई फिल्में और सीरीज आ रही हैं...
थिएटर रिलीज
'महायोद्धा राम'
'महायोद्धा राम' रायजादा रोहित जयसिंह वैद की निर्देशित एक आगामी पौराणिक एनिमेटेड ड्रामा है, जिसमें कुणाल कपूर, मौनी रॉय,जिमी शेरगिल और गुलशन ग्रोवर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म भगवान राम के राजकुमार से लेकर धर्म योद्धा बनने के सफर की कहानी दर्शाएगी, जिसमें राजकुमारी सीता से उनकी मुलाकात के साथ-साथ बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाया गया है. यह फिल्म इस दिवाली 17 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
'थामा'
धमाकेदार दीवाली के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस त्योहारी सीजन में बॉलीवुड की सबसे बहुप्रतीक्षित रिलीज में से एक थामा सिनेमाघरों में धमाल मचाने आ रही है. दिनेश विजान की निर्मित, यह फिल्म मैडॉक फिल्म्स की हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स में 'स्त्री', 'भेड़िया' और 'मुंज्या' के बाद नई कड़ी है.
भारतीय लोककथाओं और पौराणिक कथाओं पर आधारित 'थामा' पिशाचों की दुनिया में खून, प्यार और कॉमेडी का एक ताजा, देसी मिश्रण है. आदित्य सरपोतदार की निर्देशित फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना अहम भूमिका में यह फिल्म 21 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
'एक दीवाने की दीवानियत'
'एक दीवाने की दीवानियत' मिलाप मिलन जावेरी की निर्देशित एक रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा एक साथ नजर आएंगे. यह पहली बार होगा, जब यह पहली बार होगा, जब यह जोड़ी स्क्रीन पर एक साथ नजर आएंगी.
जुनून, दिल टूटने और रोमांस से भरी यह फिल्म आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा को टक्कर देने के लिए सिनेमाघरों में उतरेगी. यह फिल्म इस दिवाली 21 अक्टूबर 2025 को रिलीज हो रही है.
ओटीटी
'भागवत चैप्टर 1 - राक्षस'
'भागवत चैप्टर 1 - राक्षस' एक क्राइम थ्रिलर है जो एक वेश्यावृत्ति रैकेट के अंधेरे पहलू और उसके बाद होने वाली तनावपूर्ण जांच के सीन को दर्शाती है. यह कहानी इंस्पेक्टर विश्वास भागवत, जिसकी भूमिका अरशद वारसी निभा रहे है, की है, जो पूनम नाम की एक लापता महिला की तलाश में है. इस सीरीज में जितेंद्र कुमार भी है, जो एक कॉलेज प्रोफेसर की भूमिका निभा रहे हैं.
अरशद वारसी, जितेंद्र कुमार और आयशा कडुस्कर अभिनीत, यह फिल्म अक्षय शेरे की निर्देशित और ज्योति देशपांडे द्वारा निर्मित है, जिसका प्रीमियर 17 अक्टूबर, 2025 को जी5 पर होगा.
'ग्रेटर कैलाश'
नेटफ्लिक्स दीवाली सीजन में एक नया फैमिली ड्रामा लेकर आ रहा है, जिसका नाम है 'ग्रेटर कैलाश'. अहसास चन्ना 'ग्रेटर कैलाश' में मुख्य भूमिका में हैं, जिसका निर्देशन आदित्य चंडियोक ने किया है और लेखन रितु मागो ने किया है. 17 अक्टूबर को रिलीज होने वाली यह नेटफ्लिक्स फिल्म ट्विंकल हांडा के अनोखे परिवार की कहानी है.