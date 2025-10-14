ETV Bharat / entertainment

दीवाली 2025 रिलीज: 'थामा' से 'एक दीवाने की दीवानियत' तक, बॉक्स ऑफिस-OTT पर एक-दूसरे को टक्कर देंगी ये फिल्में-सीरीज

'थामा'/ 'एक दीवाने की दीवानियत' ( Poster )

हैदराबाद: दिवाली 2025 भारतीय सिनेमा के लिए एक ब्लॉकबस्टर सीजन साबित होने वाला है, क्योंकि सिनेमाघरों में धमाकेदार रिलीज के साथ-साथ ओटीटी पर भी नई सीरीज और फिल्मों का प्रीमियर होगा. थामा जैसी रोमांचक हॉरर-कॉमेडी से लेकर भागवत अध्याय 1 जैसे एंटरटेनिंग ड्रामा तक, दर्शकों को सिनेमाई सौगात मिलने वाली है. फैंस अपने पसंदीदा सितारों और नए चेहरों के साथ यह त्यौहार मना सकते हैं. इस सीजन में उन्हें ड्रामा, रोमांस, एक्शन और कॉमेडी जैसे ऑप्शन मिलेंगे. तो चलिए देखते हैं दीवाली पर कौन-कौन सी नई फिल्में और सीरीज आ रही हैं... थिएटर रिलीज 'महायोद्धा राम'

'महायोद्धा राम' रायजादा रोहित जयसिंह वैद की निर्देशित एक आगामी पौराणिक एनिमेटेड ड्रामा है, जिसमें कुणाल कपूर, मौनी रॉय,जिमी शेरगिल और गुलशन ग्रोवर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म भगवान राम के राजकुमार से लेकर धर्म योद्धा बनने के सफर की कहानी दर्शाएगी, जिसमें राजकुमारी सीता से उनकी मुलाकात के साथ-साथ बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाया गया है. यह फिल्म इस दिवाली 17 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 'थामा'

धमाकेदार दीवाली के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस त्योहारी सीजन में बॉलीवुड की सबसे बहुप्रतीक्षित रिलीज में से एक थामा सिनेमाघरों में धमाल मचाने आ रही है. दिनेश विजान की निर्मित, यह फिल्म मैडॉक फिल्म्स की हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स में 'स्त्री', 'भेड़िया' और 'मुंज्या' के बाद नई कड़ी है. भारतीय लोककथाओं और पौराणिक कथाओं पर आधारित 'थामा' पिशाचों की दुनिया में खून, प्यार और कॉमेडी का एक ताजा, देसी मिश्रण है. आदित्य सरपोतदार की निर्देशित फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना अहम भूमिका में यह फिल्म 21 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.