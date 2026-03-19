ETV Bharat / entertainment

प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया ने लगाया विराम, शादी के 10 साल बाद बनने जा रहे माता-पिता

टीवी स्टार दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया ने आज,19 मार्च को प्रेग्नेंसी का एलान किया है. कपल ने मैटरनिटी की तस्वीरें भी शेयर की हैं.

Divyanka Tripathi Vivek Dahiya
दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 19, 2026 at 3:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: टीवी सीरियल 'बनू मैं तेरी दुल्हन' से घर-घर मशहूर हुई दिव्यांका त्रिपाठी और एक्टर विवेक दहिया जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करेंगे. इस जोड़ी ने, गुड़ परवा, उगादी,नवरात्रि जैसे शुभ अवसर पर अपने प्रेग्नेंसी का एलान किया है और बीते कुछ दिनों से उड़ रहीं प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर विराम लगा दिया है.

19 मार्च को दिव्यांका और विवके ने सोशल मीडिया पर अपनी मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की और प्रेग्नेंसी की अफवाहों की पुष्टि की. कपल ने एक दिल छू लेने वाले नोट से साथ अपनी खुशी जाहिर की है.

मैटरनिटी की तस्वीरें शेयर करते हुए कपल ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, '10 साल बाद कहानी में एक नया ट्विस्ट. कुछ सफर जल्दबाजी के लिए नहीं होते. वे तो एक-दूसरे के साथ मिलकर तैयार होने के लिए होते हैं. और ठीक तब, जब आपको लगता है कि आपकी कहानी पूरी हो चुकी है, जिंदगी उसमें सबसे खूबसूरत अध्याय जोड़ देती है. अब भी इस एहसास में डूबे हुए हैं. अब भी बिना किसी वजह के मुस्कुरा रहे हैं. हमारा दिल कृतज्ञता से भरा हुआ है. हम माता-पिता बनने वाले हैं.'

इन तस्वीरों में दिव्यांका बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं. वहीं विवेक उनके बेबी बंप के साथ उन पर प्यार लुटाते दिख हैं. एक और तस्वीर में, दोनों एक-दूसरे की आंखों में खुशी और प्यार से देखते हुए नजर आ रहे हैं. तीसरी तस्वीर में, विवेक छोटे-छोटे बच्चों के जूते पकड़े हुए दिख रहे हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि जल्द ही उनके घर नन्हा मेहमान आने वाला है. व्हाइट आउटफिट पहने कपल की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई है.

कपल के पोस्ट करते ही कमेंट सेकेक्शन बधाइयों से भर गया है. दीपिका कक्कड़, श्वेता तिवारी, अदिती भाटिया, कृष्णा अभिषेक, गौहर खान जैसे सितारों ने उन्हें बधाई दी है.

दिव्यांका और विवेक की बात करें तो, दोनों की मुलाकात टीवी शो 'ये है मोहब्बतें' के सेट पर हुई थी. इस शो में दिव्यांका ने डॉ. इशिता का किरदार निभाया था, जबकि विवेक ने एसीपी अभिषेक सिंह का किरदार अदा किया था. जल्द ही दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया और 8 जुलाई, 2016 को भोपाल में दोनों ने शादी कर ली. इसके बाद चंडीगढ़ में उनकी शादी का रिसेप्शन हुआ.

प्रोफेशनल पर बात करें तो, दिव्यांका त्रिपाठी पिछले लगभग दो दशकों से भारतीय टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक रही हैं. उन्हें हिट शो 'बनू मैं तेरी दुल्हन' से जबरदस्त शोहरत मिली और इसके बाद उन्होंने कई अन्य सफल प्रोजेक्ट्स में भी काम किया.

TAGGED:

DIVYANKA TRIPATHI DAHIYA
DIVYANKA TRIPATHI VIVEK DAHIYA
DIVYANKA TRIPATHI PREGNANT
दिव्यांका त्रिपाठी प्रेग्नेंट
DIVYANKA TRIPATHI VIVEK DAHIYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.