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प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया ने लगाया विराम, शादी के 10 साल बाद बनने जा रहे माता-पिता

दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया ( IANS )

हैदराबाद: टीवी सीरियल 'बनू मैं तेरी दुल्हन' से घर-घर मशहूर हुई दिव्यांका त्रिपाठी और एक्टर विवेक दहिया जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करेंगे. इस जोड़ी ने, गुड़ परवा, उगादी,नवरात्रि जैसे शुभ अवसर पर अपने प्रेग्नेंसी का एलान किया है और बीते कुछ दिनों से उड़ रहीं प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर विराम लगा दिया है. 19 मार्च को दिव्यांका और विवके ने सोशल मीडिया पर अपनी मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की और प्रेग्नेंसी की अफवाहों की पुष्टि की. कपल ने एक दिल छू लेने वाले नोट से साथ अपनी खुशी जाहिर की है. मैटरनिटी की तस्वीरें शेयर करते हुए कपल ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, '10 साल बाद कहानी में एक नया ट्विस्ट. कुछ सफर जल्दबाजी के लिए नहीं होते. वे तो एक-दूसरे के साथ मिलकर तैयार होने के लिए होते हैं. और ठीक तब, जब आपको लगता है कि आपकी कहानी पूरी हो चुकी है, जिंदगी उसमें सबसे खूबसूरत अध्याय जोड़ देती है. अब भी इस एहसास में डूबे हुए हैं. अब भी बिना किसी वजह के मुस्कुरा रहे हैं. हमारा दिल कृतज्ञता से भरा हुआ है. हम माता-पिता बनने वाले हैं.'