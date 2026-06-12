ETV Bharat / entertainment

दिव्यांका त्रिपाठी ने दिखाई जुड़वां बच्चों की पहली झलक, फोटो देख फैंस ने लुटाना शुरू किया प्यार

दिव्यांका त्रिपाठी ने शादी के पूरे 10 साल बाद बीती 25 मई 2026 को पहली बार मां बनी थीं.

Divyanka Tripathi shares First Pictures Of Her Twin Babies
दिव्यांका त्रिपाठी ने दिखाई जुड़वां बच्चों की पहली झलक (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 12, 2026 at 2:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने आखिरकार अपने जुड़वां बेटों की पहली झलक साझा की है और फैंस इन दिल को छू लेने वाली तस्वीरों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए हैं. अभिनेत्री, जिन्होंने 25 मई, 2026 को पति विवेक दहिया के साथ अपने जुड़वां बेटों का स्वागत किया, ने सोशल मीडिया पर आज 12 जून की सुबह-सुबह खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं, जिससे उनके फैंस को मां के रूप में उनके नए जीवन की एक प्यारी झलक मिली.

इन तस्वीरों में मातृत्व के शुरुआती दिनों के कुछ सबसे अनमोल पल कैद हैं. तस्वीरों में दिव्यांका अपने नवजात बेटों को गले लगाए, उन्हें प्यार से चूमती हुई नजर आ रही हैं. ये सहज तस्वीरें जुड़वां बच्चों के आगमन के बाद से दंपति के घर में छाई खुशी और प्यार को दर्शाती हैं.

तस्वीरों के साथ, दिव्यांका ने एक सरल लेकिन भावुक संदेश साझा किया. अपने बेटों को मां बनाने के लिए धन्यवाद देते हुए उन्होंने लिखा, 'मुझे चुनने के लिए धन्यवाद'. मां की ममता से भरे इस कैप्शन ने फैंस का दिल जीत लिया और कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में परिवार के लिए प्यार और शुभकामनाओं की बौछार कर दी.

ये है मोहब्बतें में इशिता भल्ला के किरदार से घर-घर में मशहूर हुईं इस अभिनेत्री को उनके फैंस प्यार से "इशी मां" कहकर पुकारते हैं. अब उन्होंने असल जिंदगी में मां बनने का सफर तय कर लिया है, जिसे देखकर उनके कई प्रशंसक बेहद खुश हैं.

दिव्यांका और विवेक द्वारा संयुक्त सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अपने जुड़वा बच्चों के आगमन का एलान करने के लगभग दो सप्ताह बाद यह पहली पोस्ट आई है. इस खुशखबरी को साझा करते हुए दंपति ने लिखा, 'हमने खुशी मांगी थी, भगवान ने कहा, 'दोगुना दी' जुड़वा बेटों का आशीर्वाद मिला हैट.

विवेक ने अपने बेटों के आगमन पर एक भावुक संदेश भी साझा किया था. उन्होंने लिखा, "इंतजार आखिरकार खत्म हुआ, 'मेरे बेटे' आ गए हैं और जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही है. मेरे करण अर्जुन आ गए! इस अद्भुत नए चैप्टर की शुरुआत में आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है'.

तब से, फैंस इस जोड़े से जुड़ी हर खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. दिव्यांका और विवेक ने अपने बच्चों की निजता बनाए रखने का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन हाल ही में सामने आई तस्वीरों में उनकी प्यारी सी झलक दिखाई देती है. इस पोस्ट पर दोस्तों और साथी हस्तियों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. अभिनेत्री आरती सिंह ने लिखा, "मां बेटा सबसे प्यारे" प्रशंसकों ने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त कीं, एक यूजर ने लिखा, "आपको बच्चों के साथ देखना सबसे प्यारा है."

इससे पहले, इस जोड़े ने अपने मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें भी साझा की थीं. अपनी एक पोस्ट में, दिव्यांका ने माता-पिता बनने की अपनी यात्रा पर विचार करते हुए लिखा, "एक-दूसरे का घर होने से लेकर किसी और का घर बनने तक. हमें अभी नहीं पता कि यह सफर कैसा होगा, लेकिन हम पहले से ही जानते हैं कि यह हमारा सबसे बेहतरीन सफर होगा.

दिव्यांका और विवेक ने 'ये है मोहब्बतें' के सेट पर मिलने के बाद 8 जुलाई, 2016 को शादी की थी। शादी के लगभग एक दशक बाद, अब वे माता-पिता के रूप में जीवन के एक नए चरण में प्रवेश कर चुके हैं.

ये भी पढ़ें:

शादी के 10 साल बाद मां बनीं दिव्यांका त्रिपाठी, जुड़वां बेटों को दिया जन्म, लिखा- मेरे करण-अर्जुन आ गए

TAGGED:

DIVYANKA TRIPATHI TWIN BABIES
DIVYANKA TRIPATHI TWIN BABY PHOTO
DIVYANKA TRIPATHI BABY
दिव्यांका त्रिपाठी
DIVYANKA TRIPATHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.