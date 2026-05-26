ETV Bharat / entertainment

शादी के 10 साल बाद मां बनीं दिव्यांका त्रिपाठी, जुड़वां बेटों को दिया जन्म, लिखा- मेरे करण-अर्जुन आ गए

हैदराबाद: टीवी जगत में एक बार फिर किलकारी गूंजी है. टीवी की स्टार एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी मां बन गई हैं. दिव्यांका ने जुड़वां बेटों को जन्म दिया है. यह गुडन्यूज दिव्यांका और उनके पति विवेक दहिया ने सोशल मिडिया पर आकर शेयर की है. दिव्यांका बीते दिनों से चर्चा में थी और लगातार पैप्स के कैमरों में बेबी बंप के साथ कैद हो रही थीं. दिव्यांका शादी के पूरे 10 साल बाद अपने पहले बच्चों की मां बनी हैं. दिव्यांका और विवेक ने साल 2016 में शादी रचाई थी. अब कपल को उनके पहली संतान पर फैंस और सेलेब्स से खूब बधाईयां मिल रही हैं. कपल के पोस्ट पर बधाईयों का तांता लग चुका है.

जुडवां बेटों को दिया जन्म

दिव्यांका और विवेक ने आज 26 मई की सुबह गुडन्यूज पोस्ट साझा किया है. इस पोस्ट में उन्होंने जुड़वां बच्चों की तस्वीर शेयर की ही, जो पीठ दिखाए बैठे हैं. पोस्टर पर लिखा है, हमने भगवान से खुशियां मांगी और भगवान ने हमें दोगुनी खुशी दी. हमें जुड़वां बेटे हुए हैं. इस गुडन्यूज पोस्ट में कपल ने लिखा है, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ, द बॉयज, आ गए हैं, जिंदगी उतनी ही खुशनुमा हो गई है, जितना हमने सोचा था. मेरे करण अर्जुन आ गए, आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है, मैं और दिव्यांका लाइफ का नया सफर शुरू कर रहे हैं. अब दिव्यांका और विवेक अब फैंस और सेलेब्स से भर-भर बधाईयां मिल रही हैं.