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शादी के 10 साल बाद मां बनीं दिव्यांका त्रिपाठी, जुड़वां बेटों को दिया जन्म, लिखा- मेरे करण-अर्जुन आ गए

दिव्यांका त्रिपाठी ने साल 2016 में एक्टर विवेक दहिया से शादी रचाई थी और अब कपल पेरेंट्स बन चुका है.

divyanka tripathi and vivek dahiya blessed with twins boys
शादी के 10 साल बाद मां बनीं दिव्यांका त्रिपाठी (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 26, 2026 at 12:00 PM IST

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हैदराबाद: टीवी जगत में एक बार फिर किलकारी गूंजी है. टीवी की स्टार एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी मां बन गई हैं. दिव्यांका ने जुड़वां बेटों को जन्म दिया है. यह गुडन्यूज दिव्यांका और उनके पति विवेक दहिया ने सोशल मिडिया पर आकर शेयर की है. दिव्यांका बीते दिनों से चर्चा में थी और लगातार पैप्स के कैमरों में बेबी बंप के साथ कैद हो रही थीं. दिव्यांका शादी के पूरे 10 साल बाद अपने पहले बच्चों की मां बनी हैं. दिव्यांका और विवेक ने साल 2016 में शादी रचाई थी. अब कपल को उनके पहली संतान पर फैंस और सेलेब्स से खूब बधाईयां मिल रही हैं. कपल के पोस्ट पर बधाईयों का तांता लग चुका है.

जुडवां बेटों को दिया जन्म

दिव्यांका और विवेक ने आज 26 मई की सुबह गुडन्यूज पोस्ट साझा किया है. इस पोस्ट में उन्होंने जुड़वां बच्चों की तस्वीर शेयर की ही, जो पीठ दिखाए बैठे हैं. पोस्टर पर लिखा है, हमने भगवान से खुशियां मांगी और भगवान ने हमें दोगुनी खुशी दी. हमें जुड़वां बेटे हुए हैं. इस गुडन्यूज पोस्ट में कपल ने लिखा है, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ, द बॉयज, आ गए हैं, जिंदगी उतनी ही खुशनुमा हो गई है, जितना हमने सोचा था. मेरे करण अर्जुन आ गए, आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है, मैं और दिव्यांका लाइफ का नया सफर शुरू कर रहे हैं. अब दिव्यांका और विवेक अब फैंस और सेलेब्स से भर-भर बधाईयां मिल रही हैं.

एक्ट्रेस मोनालिसा ने दिव्यांका और विवेक के गुडन्यूज पोस्ट पर बधाई देते हुए लिखा है, वाओ, बधाई, भगवान का आशीर्वाद बना रहे'. एक्ट्रेस पंखुरी लिखती हैं, बहुत-बहुत बधाई, ट्विन क्लब में आपका स्वागत है'. वहीं, फैंस ने कपल पर खूब प्यार लुटाया और कमेंट बॉक्स में हार्ट इमोजी शेयर कर उन्हें दिल से बधाई दी है.

बता दें, दिव्यांका त्रिपाठी टीवी की स्टार एक्ट्रेस हैं. वह टीवी का पॉपुलर शो ये है मोहब्ब्तें से घर-घर मशहूर हुई हैं. एक्ट्रेस के और पॉपुलर शो में बनू मैं तेरी दुल्हन, मैजिक ऑफ श्री, कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला शामिल हैं. पिछली बार उन्हें वेब-सीरीज मैजिक ऑफ श्री (2022) में देखा गया था.

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