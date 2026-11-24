बॉलीवुड के खूंखार विलेन के घर में बजी शहनाई, 39 की उम्र में रंजीत की बेटी दिव्यंका बेदी ने की रजिस्टर मैरिज, जानें कौन है दूल्हा?
बॉलीवुड के खूंखार विलेन रंजीत की बेटी दिव्यंका बेदी ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है. आइए जानें उनका दूल्हा कौन है?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2026 at 7:48 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड के मशहूर विलेन रंजीत के घर में इस समय खुशियों का माहौल है. उनकी बेटी दिव्यांका बेदी ने अपने बॉयफ्रेंड अपूर्व माथुर से शादी कर ली है. खास बात यह है कि दिव्यांका की शादी बॉलीवुड की भव्य और पारंपरिक शादियों से बिलकुल अलग थी. दिव्यांका और अपूर्व ने इस खास दिन को अनोखे अंदाज में मनाया. शादी की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर उनके वेडिंग लुक की खूब चर्चा हो रही है.
दिव्यांका की शादी का एक वीडियो सामने आया है. इसमें वह अपने पिता रंजीत का हाथ पकड़कर शादी के मंडप में प्रवेश करती नजर आ रही हैं. वहीं उनके पति अपूर्व उनका इंतजार कर रहे थे. इसके बाद दोनों ने एक-दूसरे को माला पहनाई. खास बात यह है कि दोनों ने पारंपरिक शादी समारोह के बजाय रजिस्टर्ड मैरिज को चुना. दिव्यांका और अपूरवा लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. इस खास मौके पर उनके परिवार और करीबी दोस्त मौजूद थे.
दिव्यांका बेदी का ब्राइडल लुक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. बॉलीवुड शादियों में आमतौर पर हैवी कढ़ाई वाले लहंगे और पारंपरिक आउटफिट देखने को मिलती हैं, लेकिन दिव्यांका ने एक अनोखा लुक अपनाया. उन्होंने खूबसूरत रेड कलर की बनारसी साड़ी और पिंक ट्यूब टॉप पहना था. उन्होंने अपने लुक को मिनिमल ज्वेलरी और मांग टीका से पूरा किया. रंजीत के दामाद अपूर्व माथुर ने दिव्यांका के साथ शेरवानी पहनी थी. दिव्यांका के पिता रंजीत भी शाही पारंपरिक पोशाक में नजर आए.
दिव्यांका के पिता रंजीत को हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर खलनायकों में गिना जाता है. उन्होंने कई फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है. उनकी दमदार उपस्थिति और खलनायक का अंदाज फैंस को बेहद पसंद आया है. हाल ही में उन्हें फिल्म 'हाउसफुल 5' में मुख्य भूमिका निभाते हुए देखा गया था. खलनायक की भूमिकाओं के लिए मशहूर रंजीत इन दिनों अपनी बेटी की शादी को लेकर चर्चा में हैं.
कौन हैं रंजीत का दामाद?
दिव्यांका बेदी के पति अपूर्व माथुर भी उनकी तरह फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. वह दिव्यांका के साथ मिलकर जिम चलाते हैं और फिटनेस ट्रेनिंग देते हैं. बता दें, दिव्यांका पेशे से फिटनेस कोच हैं और मुंबई में अपना जिम चलाती हैं. इसके अलावा, वह फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हैं. उनकी अपनी डिजाइन कंपनी है जिसका नाम 'गिगी बी डिजाइन' है.