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Disha Salian Death: CBI ने सुशांत सिंह की दिवंगत मैनेजर के मामले में CBI ने सूरज पंचोली और डिनो मोरिया के खिलाफ दर्ज की FIR

दिशा सालियन ( IANS )

हैदराबाद: बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने सोमवार, 14 सितंबर को दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है. कोर्ट ने इस मामले की गहन जांच का निर्देश दिया था. एफआईआर में कई लोगों के नाम हैं जिनकी भूमिकाओं की जांच की जानी है। इनमें शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे, रोहन रॉय, एक्टर डिनो मोरिया और सूरज पंचोली, आदित्य के बॉडीगार्ड, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह, डीसीपी विशाल ठाकुर और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शामिल हैं. एफआईआर में कहा गया है, 'उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (जो आदित्य ठाकरे के पिता हैं) और अन्य लोगों ने भी इस साजिश और बाद में मामले को छिपाने की कोशिश में अहम भूमिका निभाई थी. संबंधित सरकारी अधिकारियों और पुलिस अफसरों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए. उन पर केस से जुड़े कागजात, फाइलें और दूसरे सरकारी रिकॉर्ड नष्ट करने या छिपाने, सरकारी रिकॉर्ड में हेर-फेर करने, और गैर-कानूनी कामों व अपराधियों को बचाने के लिए सरकारी फंड, मैनपावर और पुलिस मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने के आरोप हैं.'