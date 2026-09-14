ETV Bharat / entertainment

Disha Salian Death: CBI ने सुशांत सिंह की दिवंगत मैनेजर के मामले में CBI ने सूरज पंचोली और डिनो मोरिया के खिलाफ दर्ज की FIR

सीबीआई ने सुशांत सिंह की दिवंगत मैनेजर दिशा सालियन की मौत के मामले में सूरज पंचोली और डिनो मोरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की.

Disha Salian Death
दिशा सालियन (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 14, 2026 at 4:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने सोमवार, 14 सितंबर को दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है. कोर्ट ने इस मामले की गहन जांच का निर्देश दिया था.

एफआईआर में कई लोगों के नाम हैं जिनकी भूमिकाओं की जांच की जानी है। इनमें शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे, रोहन रॉय, एक्टर डिनो मोरिया और सूरज पंचोली, आदित्य के बॉडीगार्ड, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह, डीसीपी विशाल ठाकुर और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शामिल हैं.

एफआईआर में कहा गया है, 'उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (जो आदित्य ठाकरे के पिता हैं) और अन्य लोगों ने भी इस साजिश और बाद में मामले को छिपाने की कोशिश में अहम भूमिका निभाई थी. संबंधित सरकारी अधिकारियों और पुलिस अफसरों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए. उन पर केस से जुड़े कागजात, फाइलें और दूसरे सरकारी रिकॉर्ड नष्ट करने या छिपाने, सरकारी रिकॉर्ड में हेर-फेर करने, और गैर-कानूनी कामों व अपराधियों को बचाने के लिए सरकारी फंड, मैनपावर और पुलिस मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने के आरोप हैं.'

एफआईआर में कहा गया है कि लिस्ट में शामिल लोगों से मुख्य अपराधों, आपराधिक साजिश, बाद में आत्महत्या की झूठी कहानी बनाने और फैलाने और सबूतों को छिपाने, नष्ट करने या मनगढ़ंत सबूत बनाने के आरोपों के सिलसिले में पूछताछ की जाएगी.

इसमें मालवणी पुलिस स्टेशन से जुड़े अधिकारियों, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों और स्टाफ, कलिना में फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के अधिकारियों, रीजेंट गैलेक्सी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सदस्यों और अन्य अज्ञात लोगों के नाम भी शामिल हैं.

दिशा सालियन 8 जून, 2020 को मृत पाई गई थीं. यह घटना मुंबई के बांद्रा स्थित सुशांत सिंह राजपूत के घर पर उनके मृत पाए जाने से कुछ दिन पहले हुई थी. उनकी मौत को पहले एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) के तौर पर दर्ज किया गया था.

बता दें दिशा सालियन ने कुछ समय के लिए सुशांत के मैनेजर के तौर पर काम किया था. सालियन की मौत के छह दिन बाद, 14 जून 2020 को एक्टर अपने बांद्रा वाले घर में मृत पाए गए थे. इन दोनों मौतों के बीच कम समय का अंतर होने के कारण इनके बीच किसी संभावित संबंध को लेकर काफी अटकलें लगाई गईं, हालांकि दोनों मामलों की जांच अलग-अलग की गई थी.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

DISHA SALIAN DEATH
SUSHANT SINGH MANAGER DISHA SALIAN
SOORAJ PANCHOLI
दिशा सालिया डेथ केस
DISHA SALIAN DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.