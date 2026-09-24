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दिशा सालियान केस: परेशान हैं सूरज पंचोली, फिर पोस्ट कर बोले- मुझे जान से मारने की धमकियां भी मिली हैं

इस केस सूरज के जीवन और करियर पर काफी असर पड़ा है. इस पर प्रकाश डालते हुए एक्टर ने आगे लिखा है, 'मैंने सालों तक देखा है कि मेरा नाम उन चीजों में घसीटा गया जिनसे मेरा कोई लेना-देना नहीं था. मैंने अपनी जिंदगी के कई साल गंवा दिए हैं, ऐसे साल जो मुझे कभी वापस नहीं मिल सकते. और अब, जब मैं आखिरकार अपनी जिंदगी, अपना करियर और अपना भविष्य फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं चुप रहकर यह सब दोबारा होते हुए नहीं देख सकता. अगर मैं डरा हुआ होता, तो मैं भी दूसरों की तरह चुप रहता. लेकिन मैं ठीक इसका उल्टा कर रहा हूं. क्योंकि मेरे पास छिपाने या भागने के लिए कुछ भी नहीं है. '

24 सितंबर को सूरज पंचोली ने दिशा सालियान केस पर सफाई देने के लिए एक बार फिर इंस्टाग्राम का सहारा लिया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, 'मैं यह बात एक बार फिर कह रहा हूं, मुझे इसे दोहराना पड़ रहा है क्योंकि साफ है कि जब मैं यह कहता हूं तो लोग इसे समझते नहीं हैं. मैं अपनी जिंदगी में कभी भी स्वर्गीय दिशा सालियान या आदित्य ठाकरे से नहीं मिला हूं. एक बार भी नहीं. न सीधे तौर पर, न ही किसी और तरह से. और फिर भी, ऑनलाइन बदसलूकी बंद नहीं हुई है. मुझे हर तरह के बुरे नामों से बुलाया गया है और जान से मारने की धमकियां भी मिली हैं. लोग मान बैठे हैं कि मैं जरूर डरा हुआ हूं. मैं डरा हुआ नहीं हूं.'

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्टर सूरज पंचोली ने एक बार फिर दिशा सालियान मौत मामले से अपना नाम जोड़े जाने के बारे में विस्तार से बात की और कहा कि इस मामले में वे पहले ही सफाई दे चुके हैं, लेकिन कुछ लोग मान लिए हैं, कि वह डर गए हैं. उन्होंने कहा है कि वह मामले की नए सिरे से जांच से नहीं डरते. एक्टर ने जांच एजेंसी से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है. उन्होंने साफ किया है कि इस मामले में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो वह बिना सवाल किए कानून द्वारा दिए गए सजा को स्वीकार कर लेंगे.

खुद के लिए आवाज उठाते हुए सूरज ने आगे लिखा है, 'मैं अपने लिए आवाज उठा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरा दिल साफ है. आखिरकार, यह मेरा नाम, मेरी जिंदगी और मेरा भविष्य है जिसे मुझे ही जीना है. और मैं यह सब अपने लिए कर रहा हूं. मैं जो कुछ भी देख रहा हूं, उसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकता. मेरे लिए यह साफ है कि मेरे खिलाफ नफरत और मेरा नाम इसमें घसीटने की कोशिशें इसलिए हो रही हैं क्योंकि कुछ लोगों को मेरे परिवार के सदस्यों से दिक्कतें हैं.'

एक्टर ने अपने बयान में साफ किया है कि उनका किसी भी राजनीति से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने इस मसले पर सफाई देते हुए आगे लिखा है, 'चाहे जो भी दिक्कतें हों, प्लीज मुझे उनकी सजा न दें. मेरा किसी से कोई निजी झगड़ा नहीं है. न तो मेरा कोई राजनीतिक गठबंधन है, न ही कोई राजनीतिक एजेंडा, और न ही मुझे किसी का बचाव करने या किसी पर हमला करने में कोई दिलचस्पी है. इसलिए मैं जांच एजेंसियों से बस एक ही गुजारिश करता हूं, प्लीज इस मामले की अच्छी तरह, पूरी तरह और बिना किसी देरी के जांच करें. अगर इस मामले से मुझे जोड़ने वाला एक छोटा सा भी सबूत या कोई संलिप्तता है, तो मैं बिना किसी सवाल के कानून द्वारा तय की गई सजा का सामना करने को तैयार हूं. लेकिन अगर जांच एजेंसियों की जांच से यह स्थापित होता है कि वास्तव में मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है, तो मैं जांच एजेंसियों और तथाकथित लोगों से अनुरोध करता हूं कि प्लीज इसे जोर से और स्पष्ट रूप से कहें. '

आखिर मे उन्होंने साफ किया कि वह किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते जांच निष्पक्ष हो. उन्होंने अपने बयान में लिखा है, 'यह कुछ लोगों के लिए एंटरनेटमेंट या डिनर टाइम स्टोरी हो सकती है, लेकिन यह मेरा जीवन है. हर हेडलाइन, हर आरोप और हर अटकल के पीछे एक वास्तविक इंसान है जिसे परिणामों के साथ जीना पड़ता है. क्योंकि मैं भी इंसान हूं. मेरी भावनाएं हैं. मेरे पास एक जीवन है. और मैं आखिरकार उस जीवन को वापस लाने की कोशिश कर रहा हूं. मैं सहानुभूति नहीं मांग रहा हूं. मैं किसी से मेरा पक्ष लेने के लिए नहीं कह रहा हूं.' मैं पारदर्शिता की मांग कर रहा हूं. मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है. मैं ईमानदारी से नहीं जानता कि मैं और क्या कर सकता हूं. मैंने सहयोग किया है. मैंने प्रश्नों का उत्तर दे दिया है. मैंने साफ कह दिया है कि मैं किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं. मैं केवल यह चाहता हूं कि सच्चाई पूरी निष्पक्षता के साथ बताई जाए.'

उन्होंने लोगों से अनुरोश करते हुए कहा है, 'मैं केवल उस चीज के कारण अपने जीवन के और साल गंवाने से डरता हूं जिससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है. तो प्लीज, पूरी तरह से जांच करें. लोगों को उत्तर दीजिए. और यदि सच्चाई यह है कि मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है, तो प्लीज अंततः मुझे मेरा जीवन वापस पाने दीजिए.'

दिशा सालियान, जिन्होंने कुछ समय के लिए दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर के रूप में काम किया था, की 2020 में मृत्यु हो गई. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनकी मौत की नए सिरे से जांच शुरू करने के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की. एफआईआर में सूरज पंचोली, शिव सेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे, रोहन रॉय, रिया चक्रवर्ती और अन्य सहित कई नामों का उल्लेख किया गया है, जिनकी भूमिका की जांच की जानी है.