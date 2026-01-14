ETV Bharat / entertainment

WATCH: शादी के बाद नूपुर-स्टेबिन के रिसेप्शन में दिशा-तलविंदर का लुका-छुप्पी, पैप्स को देख सिंगर ने दिया ये रिएक्शन

नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन के रिसेप्शन में दिशा पटानी अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड तलविंदर और अपनी बेस्ट फ्रेंड मौनी रॉय के साथ नजर आईं.

Disha Patani
दिशा पटानी (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 14, 2026 at 1:58 PM IST

हैदराबाद: नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन ने मंगलवार, 13 जनवरी को मुंबई में वेडिंग रिसेप्शन का आयोजन किया, जिसमें इंडस्ट्री के कई जाने-माने लोग शामिल हुए.जहां सबका ध्यान नए शादीशुदा जोड़े पर था, वहीं मेहमानों में दो ऐसे सेलिब्रिटी कपल भी थे जिनके बारे में अफवाहें उड़ रही हैं कि शायद ये एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. ये कोई और नहीं, बल्कि बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी और पंजाबी सिंगर तलविंदर सिंह सिद्धू है.

पंजाबी सिंगर तलविंदर सिंह सिद्धू के दिशा पटानी के साथ अफेयर की खबरें आ रही हैं. यह अटकलें तब शुरू हुईं जब दोनों को उदयपुर में कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन की शादी में एक साथ देखा गया. हालांकि, न तो तलविंदर और न ही दिशा ने इन अफवाहों पर कोई बात की है, लेकिन उन्हें मंगलवार, 13 जनवरी को नूपुर के मुंबई रिसेप्शन में फिर से एक साथ देखा गया. हालांकि, दोनों ने एक साथ पोज देने से परहेज किया और पैपराजी के सामने दूरी बनाए रखी.

दिशा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड मौनी रॉय के साथ नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन के रिसेप्शन में शामिल हुईं. सेलिब्रेशन के कई क्लिप्स अभी भी ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे हैं. जहां एक्टर्स और सिंगर्स ने इवेंट में खुलकर पोज दिए, वहीं मुंबई रिसेप्शन में दिशा और तलविंदर की सोच-समझकर की गई एंट्री ने सबका ध्यान खींचा.

मंगलवार को हुए ग्रैंड रिसेप्शन के लिए दिशा और तलविंदर अलग-अलग आए, ताकि उनकी साथ में तस्वीरें न खींची जाएं. दिशा ने बैकलेस रेड गाउन पहना था, जिसका नेकलाइन काफी डीप था, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थीं, जबकि तलविंदर क्लासिक ब्लैक सूट में नजर आए. दिशा के वेन्यू में एंट्री करने के कुछ ही देर बाद, तलविंदर भी आए और उन्होंने अपने चेहरे को काले मास्क से ढका हुआ था और कैमरों से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे.

जब दिशा मौनी रॉय के साथ स्टेज पर पोज दे रही थीं, तो मौनी को तलविंदर को पैपराजी से बचने में मदद करते हुए भी देखा गया. मौनी उन्हें एग्जिट की तरफ ले गईं, ऐसा लग रहा था कि वह यह पक्का कर रही थीं कि अफवाहों वाले कपल की वेन्यू के अंदर एक साथ तस्वीरें न खींची जाएं.

रिसेप्शन से लिफ्ट में निकलते समय तलविंदर के साथ मौनी रॉय, दिशा, अलेक्जेंडर एलेक्स इलिक और तलविंदर के करीबी दोस्त और कलाकार कनाव भी थे. लिफ्ट से निकलते ही तलविंदर और कनाव पीछे रह गए. इस दौरान पैपराजी ने उनका वीडियो बनाने की कोशिश की. इसके जवाब में, उन्होंने कैमरों की ओर अपनी बीच वाली उंगली दिखाई और अलग-अलग पोज देने की कोशिश की. हालांकि बाद में, मुस्कुराते हुए दिख रहे क्नाव ने भी हस्तक्षेप किया और पैपराजू से रिकॉर्डिंग बंद करने को कहा.

पूरी प्लानिंग के बावजूद, मौनी की कोशिशें बेकार गईं. दिशा और तलविंदर को आखिरकार एक ही कार में वेन्यू से निकलते हुए देखा गया. दोनों पीछे बैठे थे, और तलविंदर एक बार फिर कैमरों से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उनके रिश्ते के बारे में अटकलें और तेज हो गईं.

रिसेप्शन में कृति सेनन और सलमान खान समेत कई सेलेब्रिटीज शामिल हुए. आशुतोष गोवारिकर, रमेश तौरानी, ​​करिश्मा तन्ना, आनंद एल राय, अर्जुन बिजलानी और अन्य सेलेब्स भी नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन के रिसेप्शन सेरेमनी में शामिल हुए थे.

