ETV Bharat / entertainment

डिस्क्लोजर डे ट्रेलर रिलीज, 4 साल बाद निर्देशन की दुनिया में लौटे स्टीवन स्पीलबर्ग, जानें कब रिलीज होगी फिल्म

डिस्क्लोजर डे ट्रेलर रिलीज ( POSTER )

हैदराबाद: दिग्गज हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग अपनी नई फिल्म साइंस-फिक्शन फिल्म 'डिस्क्लोजर डे' से एक बार फिर निर्देशन की दुनिया में लौट रहे हैं. वह फिल्म चार साल बाद किसी को फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और इस बात से उनके फैंस बेहद उत्साहित हैं. फिल्म का ट्रेलर सुपर बाउल LX के दौरान आधिकारिक तौर पर जारी किया गया, जिससे यह बड़े मैच के सबसे चर्चित पलों में से एक बन गया. इस फिल्म के साथ, स्पीलबर्ग की यह फिल्म गर्मियों की छुट्टी में रिलीज होगी. डिस्क्लोजर डे, स्पीलबर्ग की 2022 में आई फिल्म द फेबलमैन्स के बाद बड़े पर्दे पर वापसी का प्रतीक है. चार साल के गैप के बाद 1970 के दशक के बाद उनकी फिल्मों के बीच दूसरा सबसे लंबा अंतराल है. इससे पहले उनकी सबसे लंबी फिल्म का अंतराल 1964 में आई फायरलाइट और 1971 में आई ड्यूएल के बीच था. उनकी लेटेस्ट फिल्म डिस्क्लोजर डे 12 जून, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. सुपर बाउल के दौरान जारी किया गया ट्रेलर कहानी को रहस्यमय लेकिन रोमांचक बनाए रखता है. इसकी शुरुआत एक अखबार की हेडलाइन से होती है, सरकार द्वारा लंबे समय से गुप्त रखी गई सामग्री को सार्वजनिक करने की धमकी'. फिल्म इस विचार को दर्शाती है कि अगर इंसानों को पता चल जाए कि वे ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं तो क्या होगा. ट्रेलर में एक लाइन में पूछा गया गया, अगर कोई आपको यह दिखाए, साबित कर दे, तो क्या आप डर जाएंगे?" एक और आवाज कहती है, "इस गर्मी में, सच्चाई सात अरब लोगों की है'.