डिस्क्लोजर डे ट्रेलर रिलीज, 4 साल बाद निर्देशन की दुनिया में लौटे स्टीवन स्पीलबर्ग, जानें कब रिलीज होगी फिल्म
स्टीवन स्पीलबर्ग चार साल बाद साइंस फिक्शन फिल्म 'डिस्क्लोजर डे' के साथ वापसी कर रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 9, 2026 at 5:15 PM IST
हैदराबाद: दिग्गज हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग अपनी नई फिल्म साइंस-फिक्शन फिल्म 'डिस्क्लोजर डे' से एक बार फिर निर्देशन की दुनिया में लौट रहे हैं. वह फिल्म चार साल बाद किसी को फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और इस बात से उनके फैंस बेहद उत्साहित हैं. फिल्म का ट्रेलर सुपर बाउल LX के दौरान आधिकारिक तौर पर जारी किया गया, जिससे यह बड़े मैच के सबसे चर्चित पलों में से एक बन गया. इस फिल्म के साथ, स्पीलबर्ग की यह फिल्म गर्मियों की छुट्टी में रिलीज होगी.
डिस्क्लोजर डे, स्पीलबर्ग की 2022 में आई फिल्म द फेबलमैन्स के बाद बड़े पर्दे पर वापसी का प्रतीक है. चार साल के गैप के बाद 1970 के दशक के बाद उनकी फिल्मों के बीच दूसरा सबसे लंबा अंतराल है. इससे पहले उनकी सबसे लंबी फिल्म का अंतराल 1964 में आई फायरलाइट और 1971 में आई ड्यूएल के बीच था. उनकी लेटेस्ट फिल्म डिस्क्लोजर डे 12 जून, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
सुपर बाउल के दौरान जारी किया गया ट्रेलर कहानी को रहस्यमय लेकिन रोमांचक बनाए रखता है. इसकी शुरुआत एक अखबार की हेडलाइन से होती है, सरकार द्वारा लंबे समय से गुप्त रखी गई सामग्री को सार्वजनिक करने की धमकी'. फिल्म इस विचार को दर्शाती है कि अगर इंसानों को पता चल जाए कि वे ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं तो क्या होगा. ट्रेलर में एक लाइन में पूछा गया गया, अगर कोई आपको यह दिखाए, साबित कर दे, तो क्या आप डर जाएंगे?" एक और आवाज कहती है, "इस गर्मी में, सच्चाई सात अरब लोगों की है'.
Steven Spielberg just unleashed the Disclosure Day trailer during the Super Bowl. UFOs. Proof. Panic. Truth for 7 billion. This summer, everything changes. If you found out we weren’t alone… would it frighten you? Holy shit, it’s fire. 06.12.26 #DisclosureDay 🔥😎🤘🤪 pic.twitter.com/4yZ6glLN4a— Edward Bradway (@ebradway1874) February 8, 2026
एक सीन में, अभिनेता जोश ओ'कॉनर एक अन्य किरदार को कुछ गुप्त चीज दिखाते हैं. जब वह पूछती है कि क्या वे इंसान हैं, तो वह चुपचाप जवाब देते हैं, "नहीं. यह पल दर्शकों को स्तब्ध कर देता है. इसके बाद ट्रेलर तेजी से आगे बढ़ता है और इसमें फसल के घेरे, सैन्य कार्रवाई और चिंतित चेहरों जैसे दमदार दृश्य दिखाए जाते हैं. यह कभी भी पूरी तरह से यह नहीं बताता कि क्या हो रहा है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है.
इस फिल्म में एमिली ब्लंट, जोश ओ'कॉनर, कॉलिन फिर्थ, ईव ह्यूसन और कोलमैन डोमिंगो मुख्य भूमिका में हैं. एमिली ब्लंट एक अहम किरदार निभा रही हैं और पिछले साल दिसंबर में जारी किए गए टीजर में भी नजर आई थीं. उस ट्रेलर में उन्हें एक मौसम न्यूज प्रेजेंटर के रूप में देखी गई थीं, जिस पर लाइव प्रसारण के दौरान एक अदृश्य शक्ति का कब्जा हो जाता है. इस दृश्य ने ऑनलाइन काफी हलचल मचा दी थी.
डिस्क्लोजर डे स्पीलबर्ग की खुद की लिखी कहानी पर आधारित है. इसकी पटकथा डेविड कोएप ने लिखी है, जिन्होंने स्पीलबर्ग के साथ जुरासिक पार्क, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स और इंडियाना जोन्स एंड द किंगडम ऑफ द क्रिस्टल स्कल जैसी मशहूर फिल्मों में काम किया है. इन दोनों की पिछली फिल्मों ने मिलकर दुनिया भर में 3 अरब डॉलर से अधिक की कमाई की थी. फिल्म का निर्माण क्रिस्टी मैकोस्को क्रीगर और स्पीलबर्ग ने एम्बलिन एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया है.
स्टीवन स्पीलबर्ग इतिहास के सबसे सफल फिल्म निर्माताओं में से एक हैं. उन्होंने 37 फीचर फिल्मों का निर्देशन किया है और तीन ऑस्कर सहित कई बड़े पुरस्कार जीते हैं. वे सबसे अधिक कमाई करने वाले निर्देशक भी हैं. 'डिस्क्लोजर डे' के साथ, स्पीलबर्ग अपनी पसंदीदा कैटेगरी साइंस-फिक्शन में वापसी कर रहे हैं.