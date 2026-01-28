'भारंगम 2026' में पहुंचे निर्देशक मधुर भंडारकर, रंगमंच-OTT और कलाकारों पर रखी बेबाक राय; देखें पूरा वीडियो

ETV Bharat / entertainment

नई दिल्ली: भारतीय सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर किसी पहचान के मोहताज नहीं. अपनी रियलिस्टिक और बेबाक फिल्मों के लिए जाने जाने वाले मधुर भंडारकर ने 'चांदनी बार' और 'फैशन' जैसे फिल्मों से उन अनछुए पहलुओं को भी बड़े पर्दे पर लाया जिनसे हम वाकिफ नहीं थे. नाट्यमंच के लिए उनका प्रेम देखते बना राजधानी के मंडी हाउस स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) में आयोजित हो रहे दुनिया के सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव, 'भारत रंग महोत्सव' (भारंगम) में.

महोत्सव में जहां एक तरफ बड़े-बड़े नाट्यकलाकार पहुंच रहे हैं, तो वहीं बॉलीवुड हस्तियां इसमें चार चांद लगा रही हैं. इसी कड़ी में बतौर विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर से नाट्यमंचन, फिल्मों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर ईटीवी भारत ने उनसे विस्तृत बातचीत की. आइए जानते हैं उन्होंने इसपर क्या कहा..

निर्देशक मधुर भंडारकर से खास बातचीत (ETV Bharat)

हुनर दिखाने का अच्छा मौका: भारंगम को लेकर उन्होंने शुभकामना देते हुए कहा, मुझे बेहद खुशी है मैं भारंगम का हिस्सा बना. एनएसडी के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि की इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारंगम का आयोजन किया जा रहा है. जितने भी युवा छात्र हैं और जो अभिनेता बनना चाहते हैं, उनके लिए अपना हुनर दिखाने का अच्छा मौका है. इस आयोजन में लोग काफी उत्साह और खुशी के साथ भाग ले रहे हैं, जो कि बहुत खुशी की बात है. एनएसडी में रंगमंच के क्षेत्र में उभर रहे युवा कलाकारों के साथ बातचीत करके अच्छा लगा.

भारत रंग महोत्सव 2026 में प्रदर्शित पुराने नाटकों के चित्र
भारत रंग महोत्सव 2026 में प्रदर्शित पुराने नाटकों के चित्र (ETV Bharat)

सराहना बहुत जरूरी: वहीं फिल्म और नाटक के निर्देशन को लेकर सवाल में उन्होंने कहा, फिल्म निर्देशन के दौरान हम आर्टिस्ट से रीटेक करवाते हैं, लेकिन जब रंगमंच की बात आती है तो नजारा बिल्कुल अलग होता है. इसकी सराहना जरूरी है. नाटक मंचन के दौरान सब कुछ लाइव होता है. लाइव ऑडियंस होती है जो कलाकारों को देख रही होती है. ऐसे में रीटेक नहीं किया जा सकता. इस बाबत हर कलाकार पूरी शिद्दत से मंचन करता है. कभी कोई कलाकार डायलॉग भूल भी जाता है तो वह उसको संभालते हुए आगे बढ़ना होता है.

उभरते कलाकारों को ओटीटी दे रहा पहचान: वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर उन्होंने कहा, ओटीटी प्लेटफॉर्म दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ रहे हैं. आम जनता के लिए ओटीटी इंटरटेनमेंट का एक सफल, सस्ता और आसान माध्यम बन गया है. इसके माध्यम से नए और उभरते कलाकारों को भी पहचान मिलने लगी है. ओटीटी आने से आज देश-दुनिया के कलाकारों को फायदा हो रहा है. कई बार हुनरमंद कलाकारों को फिल्मों में मौका नहीं मिल पाता, इसमें फिल्म निर्माण में लगने वाली लागत एक अहम कारण होता है. वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर छोटे कलाकार भी लीड रोल में नजर आते हैं.

मधुर भंडारकर ने रंगमंच को लेकर दी प्रतिक्रिया
मधुर भंडारकर ने रंगमंच को लेकर दी प्रतिक्रिया (ETV Bharat GFX)

कोई भी मंच छोटा नहीं: मधुर भंडारकर ने कहा कि जिन कलाकारों को 10 साल पहले फिल्मों में ब्रेक नहीं मिला आज वह भी ओटीटी से अपनी अलग पहचान बना रहे हैं. हम बात यह कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले हर कलाकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी मंच या स्क्रीन छोटा नहीं होता. हर कलाकार को केवल शिद्दत के साथ काम करना चाहिए और अगर आपमें प्रतिभा है तो बड़े पर्दे पर आने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता.

देशभर में किया जाएगा मंचन: बता दें कि, नेशनल स्कूल ऑफ ड्राम की ओर से आयोजित भारंगम में इस वर्ष 136 चयनित नाटकों और शेष आमंत्रित प्रस्तुतियों के साथ-साथ 12 अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियों सहित कुल 277 भारतीय प्रस्तुतियों का देशभर के 40 केंद्रों में मंचन किया जाएगा. इसमें 228 भाषाओं और बोलियों में प्रदर्शन शामिल होंगे चयनित नाटक विभिन्न थिएटर समूहों के 817 राष्ट्रीय और 34 अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के स्क्रीनिंग का परिणाम हैं. इसके अलावा महोत्सव में 19 विश्वविद्यालय प्रस्तुतियां और 14 स्थानीय प्रस्तुतियां दी जाएंगी. खास बात यह है इस बार महिला निर्देशकों की 33 प्रस्तुतियों को देखने का मौका होगा. आयोजन 20 फरवरी को समाप्त होगा.

