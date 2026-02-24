फिर बिगड़ी दीपिका कक्कड़ की तबीयत, पत्नी की सर्जरी के बाद शोएब इब्राहिम का आया रिएक्शन, बोले- बस थोड़ा दर्द में है
टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने पत्नी-एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की सर्जरी के बाद हेल्थ अपडेट शेयर किया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 24, 2026 at 8:32 PM IST
हैदराबाद: 'ससुराल सिमर का' एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ एक बार फिर अपने हेल्थ को लेकर सुर्खियों में हैं. टेलीविजन कपल शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल के जरिए हेल्थ अपडेट शेयर किया. शोएब ने बताया कि दीपिका को लगातार दर्द होने के बाद उस दिन उन्हें एक बार फिर हॉस्पिटल जाना पड़ा.
शोएब ने बताया कि हाल तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था. वग एक दिन एक रिश्तेदार के घर गए थे, तभी दीपिका को पेट दर्द की शिकायत होने लगी. रात में तकलीफ और बढ़ गई, जिससे उन्हें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ी चेक-अप के बाद, डॉक्टर ने दर्द का कारण समझने के लिए CT स्कैन कराने की सलाह दी.
स्कैन में लगभग 1.3 cm का एक छोटा सिस्ट मिला. उन्हें सर्जरी की जरूरत होगी. हालांकि इसका साइज बहुत छोटा है, लेकिन शोएब ने माना कि पिछले दो दिनों से पेट और कंधे में लगातार दर्द होने से वे दोनों परेशान थे. हालांकि, दीपिका ने फैंस को भरोसा दिलाया कि उनके बाईं ओर का दर्द सिस्ट से जुड़ा नहीं है. अब, उनके पति शोएब इब्राहिम ने हेल्थ अपडेट शेयर करते हुए कहा है कि हॉस्पिटल में प्रोसीजर के बाद वह 'ठीक' हैं.
मंगलवार, 24 फरवरी को शोएब ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए दीपिका के हेल्थ के बारे में जानकारी दी. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'अल्लाह के करम से और आपकी सबकी दुआओं से दिप्पी का प्रोसीजर हो गया है. सब ठीक हो गया. वह भी ठीक है बस थोड़े पेन में है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है. आप सभी की दुआओं के लिए एक बार फिर धन्यवाद.'
दीपिका कक्कड़ को पिछले साल की शुरुआत में स्टेज 2 लिवर कैंसर का पता चला था. उनकी सर्जरी हुई थी, जिसमें उनके लिवर का 22% हिस्सा निकाल दिया गया था. दीपिका और शोएब 2018 से शादीशुदा हैं. उनका एक बेटा रुहान है, जिसका जन्म 2023 में हुआ था.