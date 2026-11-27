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दिलजीत दोसांझ मुंबई कॉन्सर्ट 2026: नो पोस्टर, नो फ्लैग, नो मेकअप आइटम्स, शो से पहले नए रूल्स जारी, इन चीजों पर बैन, देखें पूरी लिस्ट

दिलजीत दोसांझ ( ANI )

हैदराबाद: पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ अपने ऑरा इंडिया टूर 2026 के अगले शो यानी मुंबई कॉन्सर्ट के लिए पूरी तरह तैयार हैं. कॉन्सर्ट शुरू होने से एक दिन पहले ऑर्गनाइजर्स ने फैंस की एंट्री से जुड़ी कुछ जरूरी गाइडलाइंस जारी की है.

महालक्ष्मी रेस कोर्स में 27 नवंबर को होने वाले शो से पहले बुक माय शो ने उन चीजों पर पाबंदियों की एक डिटेल्ड लिस्ट जारी की है जिन्हें अटेंडी वेन्यू के अंदर ले जा सकते हैं. झंडे, बैनर, पोस्टर से लेकर डियोड्रेंट, मेकअप प्रोडक्ट और यहां तक ​​कि पेन तक, रोजमर्रा की कई जरूरी चीजें बैन किए गए आइटम्स लिस्ट में शामिल हैं. ऑर्गनाइज़र ने पाबंदियों के लिए सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है और कॉन्सर्ट में आने वालों से वेन्यू पर पहुंचने से पहले गाइडलाइंस को जान लेने की अपील की है.