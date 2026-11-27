दिलजीत दोसांझ मुंबई कॉन्सर्ट 2026: नो पोस्टर, नो फ्लैग, नो मेकअप आइटम्स, शो से पहले नए रूल्स जारी, इन चीजों पर बैन, देखें पूरी लिस्ट
दिलजीत दोसांझ के मुंबई कॉन्सर्ट के लिए नए निर्देश जारी किए है, जिसमें कुछ चीजों को शो में लाने के लिए बैन किया गया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 1:33 PM IST
हैदराबाद: पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ अपने ऑरा इंडिया टूर 2026 के अगले शो यानी मुंबई कॉन्सर्ट के लिए पूरी तरह तैयार हैं. कॉन्सर्ट शुरू होने से एक दिन पहले ऑर्गनाइजर्स ने फैंस की एंट्री से जुड़ी कुछ जरूरी गाइडलाइंस जारी की है.
महालक्ष्मी रेस कोर्स में 27 नवंबर को होने वाले शो से पहले बुक माय शो ने उन चीजों पर पाबंदियों की एक डिटेल्ड लिस्ट जारी की है जिन्हें अटेंडी वेन्यू के अंदर ले जा सकते हैं. झंडे, बैनर, पोस्टर से लेकर डियोड्रेंट, मेकअप प्रोडक्ट और यहां तक कि पेन तक, रोजमर्रा की कई जरूरी चीजें बैन किए गए आइटम्स लिस्ट में शामिल हैं. ऑर्गनाइज़र ने पाबंदियों के लिए सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है और कॉन्सर्ट में आने वालों से वेन्यू पर पहुंचने से पहले गाइडलाइंस को जान लेने की अपील की है.
बैन की गई चीजों की लिस्ट
ऑर्गनाइजर की गाइडलाइंस के मुताबिक, कॉन्सर्ट में आने वाले लोग वेन्यू के अंदर झंडे, बैनर या पोस्टर नहीं ले जा सकते. बैन की गई चीजों की लिस्ट में धारदार चीजे भी शामिल हैं, जैसे चाकू, ब्लेड और धारदार ज्वेलरी, साथ ही लाइटर और लेजर पॉइंटर. भीड़ में फेंकी जा सकने वाली चीजें, जैसे पानी के गुब्बारे, अंडे, मार्कर और पेन, ले जाने की इजाजत नहीं है. कांच, मेटल और प्लास्टिक जैसी किसी भी चीज की खाली बोतलें भी रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में हैं.
दूसरे मना किए गए सामान में छाता, प्रोफेशनल कैमरा, ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक, गो-प्रो, ड्रोन और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट शामिल हैं. एरोसोल, स्प्रे सनस्क्रीन, डियोड्रेंट और मेकअप प्रोडक्ट, जिसमें क्रीम भी शामिल हैं, अंदर नहीं ले जा सकते. बड़े बैग, बैकपैक, लैपटॉप और टैबलेट भी मना हैं.
क्या ले जा सकते हैं?
ऑर्गनाइजर की गाइडलाइंस के मुताबिक, कॉन्सर्ट में आने वाले लोग पावर बैंक और डॉक्टर की लिखी दवाएं साथ ले जा सकते हैं, बस उनके पास वेरिफिकेशन के लिए वैलिड प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए. विजिटर्स को एंट्री चेक के लिए सरकार का जारी किया हुआ फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी साथ रखना होगा. ऑर्गनाइजर ने आने वालों को सलाह दी है कि वे लंबी लाइनों से बचने के लिए वेन्यू पर काफी पहले पहुंच जाएं और इवेंट स्टाफ और सिक्योरिटी वालों के दिए गए इंस्ट्रक्शन्स को फॉलो करें.