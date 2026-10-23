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Diljit Dosanjh Delhi Concert: दिलजीत दोसांझ के सुरों से गूंजेगा JLN स्टेडियम, पुलिस ने कॉन्सर्ट के लिए दी इजाजत

दिलजीत दोसांझ ( ANI )

हैदराबाद: दिलजीत दोसांझ के फैंस के लिए गुड न्यूज हैं. पंजाबी सिंगर का दिल्ली कॉन्सर्ट कैंसल नहीं हुआ है. दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 30 अक्टूबर को होने वाले दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट के लिए अनुमति दे दी है.

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि 30 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने वाले दिलजीत दोसांझ के ऑरा इंडिया टूर कॉन्सर्ट के लिए अनुमति पर फिर से विचार किया गया और अब इसे मंजूरी दे दी गई है. यह फैसला पुलिस और आयोजकों के बीच कई दौर की बैठकों के बाद लिया गया है, जिसमें सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए विस्तृत योजनाएं पेश की गई थीं. अधिकारियों के अनुसार, आयोजकों ने प्रशासन के साथ बातचीत के बाद सुरक्षा योजना सौंपी थी. इन इंतजामों की समीक्षा करने के बाद अब कॉन्सर्ट के लिए अनुमति दे दी गई है.

इससे उन खबरों पर भी विराम लग गया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि कॉन्सर्ट रद्द कर दिया गया है. इवेंट आयोजक बुकमायशो लाइव ने स्पष्ट किया कि अनुमति को केवल कुछ समय के लिए रोका गया था, न कि रद्द किया गया था.