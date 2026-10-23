Diljit Dosanjh Delhi Concert: दिलजीत दोसांझ के सुरों से गूंजेगा JLN स्टेडियम, पुलिस ने कॉन्सर्ट के लिए दी इजाजत
पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ को दिल्ली में कॉन्सर्ट करने की अनुमति दे दी है. अब यह अपने निर्धारित तिथि पर आयोजित होगी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 5:39 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 8:51 PM IST
हैदराबाद: दिलजीत दोसांझ के फैंस के लिए गुड न्यूज हैं. पंजाबी सिंगर का दिल्ली कॉन्सर्ट कैंसल नहीं हुआ है. दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 30 अक्टूबर को होने वाले दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट के लिए अनुमति दे दी है.
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि 30 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने वाले दिलजीत दोसांझ के ऑरा इंडिया टूर कॉन्सर्ट के लिए अनुमति पर फिर से विचार किया गया और अब इसे मंजूरी दे दी गई है. यह फैसला पुलिस और आयोजकों के बीच कई दौर की बैठकों के बाद लिया गया है, जिसमें सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए विस्तृत योजनाएं पेश की गई थीं. अधिकारियों के अनुसार, आयोजकों ने प्रशासन के साथ बातचीत के बाद सुरक्षा योजना सौंपी थी. इन इंतजामों की समीक्षा करने के बाद अब कॉन्सर्ट के लिए अनुमति दे दी गई है.
Permission for Singer Diljit Dosanjh's concert reconsidered and granted: Delhi Police officials to ANI They had multiple meetings, in which the organisers presented detailed plans regarding security concerns, following which permission has now been granted.— ANI (@ANI) October 23, 2026
इससे उन खबरों पर भी विराम लग गया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि कॉन्सर्ट रद्द कर दिया गया है. इवेंट आयोजक बुकमायशो लाइव ने स्पष्ट किया कि अनुमति को केवल कुछ समय के लिए रोका गया था, न कि रद्द किया गया था.
बुकमायशो की टीम ने बताया, "यह स्पष्ट किया जाता है कि 30 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने वाले दिलजीत दोसांझ के ऑरा इंडिया टूर कॉन्सर्ट के रद्द होने की झूठी गलत हैं. इस कार्यक्रम की अनुमति को केवल कुछ समय के लिए रोका गया था, न कि रद्द किया गया था. इन दोनों बातों को एक न समझें. त्योहारों के मौसम और इस दौरान बरती जाने वाली अतिरिक्त सावधानी को देखते हुए, दिल्ली पुलिस ने आयोजकों, बुकमायशो लाइव से सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़-प्रबंधन के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने को कहा था."
It is clarified that reports suggesting that the Diljit Dosanjh AURA India Tour concert in New Delhi on 30 October being cancelled are inaccurate. Permission for the event had been temporarily withheld, not cancelled, and the two should not be confused. Given the festive season and the heightened caution it calls for, Delhi Police asked the organisers, BookMyShow Live, to put additional safety, traffic and crowd-management measures in place. BookMyShow Live had a cordial meeting with Delhi Police, presented a detailed plan and have assured Delhi Police of full compliance with all security/traffic requirements. On that basis, permission for the event has been reconsidered and issued. We with Delhi Police are committed to ensure a good experience to the attendees as well as local commuters: BookMyShow team— IANS (@ians_india) October 23, 2026
टीम ने आगे बताया, "बुकमायशो लाइव ने दिल्ली पुलिस के साथ एक सकारात्मक बैठक की, एक विस्तृत योजना पेश की और पुलिस को भरोसा दिलाया कि वे सुरक्षा और ट्रैफिक से जुड़ी सभी शर्तों का पूरी तरह से पालन करेंगे. इसके आधार पर, कार्यक्रम की अनुमति पर फिर से विचार किया गया और अब इसे मंजूरी दे दी गई है. हम और दिल्ली पुलिस, कार्यक्रम में आने वालों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी कोई परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं."
'ऑरा वर्ल्ड टूर' के तौर पर दिलजीत दोसांझ भारत में कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं. ऑरा इंडिया टूर के तहत देश भर में सात शो आयोजित किए जाएंगे. दिल्ली के अलावा, इस टूर में इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ में कॉन्सर्ट होंगे.