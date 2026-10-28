दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट के लिए कड़े इंतजाम, 2000 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स, नो-कार जोन का प्लान, ट्रैफिक पर भी लगेगा लगाम
पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ का ऑरा इंडिया टूर का आगाज दिल्ली से होने वाला है. आइए जानें वहां की व्यवस्था के बारे में...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 1:49 PM IST
हैदराबाद: पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ अपने ऑरा इंडिया टूर 2026 का आगाज दिल्ली से करेंगे. यह कॉन्सर्ट दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में तय कार्यक्रम के अनुसार 30 अक्टूबर को आयोजित होगा. इस प्रोग्राम के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सिक्योरिटी से लेकर ट्रॉफिक की व्यवस्था शामिल है.
दिल्ली में 30 अक्टूबर को दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए कड़ी सिक्योरिटी होगी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में करीब 2,000 प्राइवेट गार्ड तैनात किए जाने की उम्मीद है. ऑर्गनाइजर को पार्किंग की सुविधा बढ़ाने और भीड़ को मैनेज करने और वेन्यू के आसपास ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए कैब एग्रीगेटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करने का भी निर्देश दिया गया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने ऑर्गनाइजर से बेहतर इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात करने को कहा है. अधिकारियों ने वेन्यू पर और एंट्री और एग्जिट पॉइंट की मांग की है. दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में आने वाले लोगों की संख्या को मैनेज करने के लिए अधिकारियों और ऑर्गनाइजर से मिलकर काम करने की उम्मीद है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने ऑर्गनाइजर के बताए 400 गार्ड के बजाय 1500 से 2000 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखने की सलाह दी है. इस एक्स्ट्रा सिक्योरिटी से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारी भीड़ को मैनेज करने में मदद मिलने की उम्मीद है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 55,000 है.
रिपोर्ट्स में बताया गा है कि सिक्योरिटी वाले लोगों की लाइन को मैनेज करेंगे, कॉन्सर्ट में आने वालों को उनके तय एंट्री गेट तक पहुंचाएंगे और हेल्प कियोस्क पर उनकी मदद करेंगे. वे स्टेडियम के आस-पास पैदल चलने वालों की आवाजाही बनाए रखने में भी मदद करेंगे. ऑर्गनाइजर को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे पास में और पार्किंग का इंतजाम करें और कैब एग्रीगेटर और नेविगेशन प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर ट्रैफिक मैनेज करें और पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ को आसान बनाएं.
पार्किंग की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार, स्टेडियम के आसपास भीड़भाड़ रोकने के लिए, पुलिस वेन्यू के 500 से 700 मीटर के दायरे में गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगाने यानी नो-कार जोन का प्लान कर रही है. पैदल चलने वालों के लिए जोन में सिर्फ कलाकारों को ले जाने वाली गाड़ियां और खास इवेंट के लिए मंजूरी वाली गाड़ियां ही रोकी गई जगहों में आ सकेंगी.
दिल्ली कॉन्सर्ट से दिलजीत दोसांझ का ऑरा इंडिया टूर शुरू होगा, इसके बाद 15 नवंबर को इंदौर, 21 नवंबर को अहमदाबाद, 27 नवंबर को मुंबई, 29 नवंबर को बेंगलुरु और 5 दिसंबर को लखनऊ में कॉन्सर्ट होंगे. चंडीगढ़ भी लिस्ट में है, लेकिन तारीख और जगह अभी कन्फर्म नहीं हुई है.