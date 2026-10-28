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दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट के लिए कड़े इंतजाम, 2000 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स, नो-कार जोन का प्लान, ट्रैफिक पर भी लगेगा लगाम

दिलजीत दोसांझ दिल्ली कॉन्सर्ट ( Poster )

हैदराबाद: पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ अपने ऑरा इंडिया टूर 2026 का आगाज दिल्ली से करेंगे. यह कॉन्सर्ट दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में तय कार्यक्रम के अनुसार 30 अक्टूबर को आयोजित होगा. इस प्रोग्राम के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सिक्योरिटी से लेकर ट्रॉफिक की व्यवस्था शामिल है.

दिल्ली में 30 अक्टूबर को दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए कड़ी सिक्योरिटी होगी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में करीब 2,000 प्राइवेट गार्ड तैनात किए जाने की उम्मीद है. ऑर्गनाइजर को पार्किंग की सुविधा बढ़ाने और भीड़ को मैनेज करने और वेन्यू के आसपास ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए कैब एग्रीगेटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करने का भी निर्देश दिया गया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने ऑर्गनाइजर से बेहतर इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात करने को कहा है. अधिकारियों ने वेन्यू पर और एंट्री और एग्जिट पॉइंट की मांग की है. दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में आने वाले लोगों की संख्या को मैनेज करने के लिए अधिकारियों और ऑर्गनाइजर से मिलकर काम करने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने ऑर्गनाइजर के बताए 400 गार्ड के बजाय 1500 से 2000 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखने की सलाह दी है. इस एक्स्ट्रा सिक्योरिटी से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारी भीड़ को मैनेज करने में मदद मिलने की उम्मीद है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 55,000 है.