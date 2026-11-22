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Diljit Dosanjh Concert: अहमदाबाद में दिलजीत दोसांझ ने 'डबल स्टैंडर्ड' का उठाया मुद्दा, कोल्डप्ले को लेकर पूछा सवाल

दिलजीत दोसांझ ( ANI )

हैदराबाद: इंदौर के बाद,पंजाबी एक्टर-सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अपने ऑरा इंडिया टूर 2026 के तहत शनिवार शाम, 21 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में परफॉर्म किया.सिंगर को अहमदाबाद में अपने कॉन्सर्ट में चार गाने गाने से मना किया गया. डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर (DCPO) ने पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखकर सिंगर की परफॉर्मेंस के चार ट्रैक पर रोक लगाने की मांग की. इन गानों में पटियाला पैग, 5 तारा ठेके, जेब विचो फीम और जट्ट फायर करदा शामिल थे. हालांकि, 21 नवंबर को दिलजीत ने एक 'रोक' वाला ट्रैक परफॉर्म किया, जिससे प्रोटोकॉल तोड़ने पर सवाल उठे, जिसके बाद सिंगर ने कोल्डप्ले का उदाहरण देते हुए 'डबल स्टैंडर्ड' की बात कही.

अपनी परफॉर्मेंस से पहले दिलजीत दोसांझ ने ऑडियंस से बात की और दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में परफॉर्म करने पर गर्व जताया. इतना ही नहीं, उन्होंने इस जगह पर परफॉर्म करने की उनकी पुरानी इच्छा पूरी करने के लिए अपने फैंस को धन्यवाद दिया.

पंजाबी सिंगर ने कहा, "आज हम जिस स्टेडियम में हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है.इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए. हमने वेम्बली में शो किया, लेकिन इस जगह पर आकर शो करने का जो तमन्ना थी, वो आप लोगों ने पूरी की, थैंक्यू सो मच आई लव यू." पिछले साल इसी जगह पर हुए कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट को याद करते हुए दिलजीत ने कहा कि उन्होंने उसी दिन तय कर लिया था कि वह स्टेडियम में परफॉर्म करना चाहते हैं. हालांकि, उन्होंने अपने गानों पर उठाए गए ऑब्जेक्शन पर सवाल उठाए और इसकी तुलना ब्रिटिश बैंड के ट्रैक 'हिमन फॉर द वीकेंड' से की, जिसमें लाइन है "आई एम फीलिंग ड्रंक एंड हाई". उन्होंने पूछा, "पिछले साल, जब पूरा बैंड यहां आया और कोल्डप्ले ने परफॉर्म किया, तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं यहां आकर शो करूंगा. लेकिन मैं एक बात कहूंगा. जब कोल्डप्ले का बैंड गाता है, 'आई एम फीलिंग ड्रंक एंड हाई', तब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती. अगर कोल्डप्ले यहां आकर गाते है. मुझे भी वो गाना पसंद है, 'आई एम फीलिंग ड्रंक एंड हाई' तो उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, पर दिलजीत गाएगा तो प्रॉब्लम है. ये डबल स्टैंडर्ड क्यों हैं? कोई बाहर से आकर कलाकार गाएगा तो उससे दिक्कत नहीं होती, दिलजीत से दिक्कत है मुझसे कहते हैं, 'तू बाहर से आया है.' मेरा जन्म तो यहीं हुआ है, मैं होनोलूलू थोड़ी पैदा हुआ हूं. मैं पूरी दुनिया में घूमता हूं और मेरे पीछे जो भी म्यूजिशियन हैं, वे सभी इंडियंस हैं जो यहीं पैदा हुए हैं. उनके लिए जोरदार तालियां. ये वही लोग हैं जो मेरे साथ दुनिया भर में घूमते हैं."