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मुंबई के बाद दिलजीत दोसांझ के बेंगलुरु कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मेट्रो स्टेशन पर IED की चेतावनी, FIR दर्ज

हैदराबाद: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के बेंगलुरु में होने वाले कॉन्सर्ट से पहले बम की धमकी मिली है. पुलिस ने एक ईमेल में इवेंट की जगह और पास के मेट्रो स्टेशन पर धमाके की चेतावनी के बाद केस दर्ज किया है. इससे पहले पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एक धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसमें दिलजीत के मुंबई कॉन्सर्ट में बम ब्लास्ट करने की धमकी दी गई थी.

दिलजीत दोसांझ रविवार, 29 नवंबर को मदावरा के NICE ग्राउंड्स में परफॉर्म करने वाले हैं. यह कॉन्सर्ट उनके 'AURA इंडिया टूर 2026' का हिस्सा है. मिली धमकी के बाद ऑर्गनाइजर की ओर से इवेंट में किसी भी बदलाव या कैंसलेशन के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है.

एएनआई के मुताबिक, नॉर्थ सीईएन क्राइम पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज की, जिसमें बताया गया कि धमकी भरा ईमेल 9 नवंबर को हुबली-धारवाड़ नगर निगम (HDMC) कमिश्नर के ऑफिशियल इनबॉक्स में पहुंचा. बताया जा रहा है कि ईमेल weismith3727@gmail.com एड्रेस से भेजा गया था.

मदनायकनहल्ली पुलिस स्टेशन के पुलिस सब-इंस्पेक्टर (PSI) शिवराज एमजे की शिकायत पर 9 नवंबर को FIR दर्ज की गई थी. FIR के अनुसार, PSI को 9 नवंबर को दोपहर करीब 3 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से एक कॉल आया, जिसमें उन्हें 'weismith3727@gmail.com' नाम के ईमेल के बारे में बताया गया.

भेजने वाले ने दावा किया कि NICE ग्राउंड्स और मदावरा मेट्रो स्टेशन पर एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) लगाया जाएगा. मैसेज में लोगों को कॉन्सर्ट में बच्चों को लाने, लावारिस आई फोन्स को छूने और मेट्रो से यात्रा करने से भी मना किया गया था. खबर है कि इसके आखिर में 'खालिस्तान ज़िंदाबाद' लिखा था. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि ईमेल में बैन संगठन बब्बर खालसा (परमार-कनाडा) का जिक्र था.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि ईमेल से जुड़ी आईपी एड्रेस का पता लगाने और इसे भेजने वाले व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. हालांकि पुलिस को अभी यह पता लगाना है कि धमकी असली है या किसी ने मजाक किया है. पता चला है कि एचडीएमसी कमिश्नर कार्तिक एम ने भी ऐसी ही धमकी को होक्स बताया है.

बता दें, कि ये पहली बार नहीं है जब दिलजीत दोसांझ को धमकी दी गई है.पहले भी सिंगर को ऐसी धमकियों का सामना करना पड़ा है. कुछ दिन पहले ही पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को धमकी भरा ईमेल मिला था. ईमेल में 'बम धमाके - बच्चन-दिलजीत' जैसे शब्द लिखे थे, साथ ही 27 नवंबर और 31 दिसंबर की तारीखें भी हैं.

ईमेल में हमले को लेकर धमकी भरी बातें लिखी गई हैं, जिसमें खालिस्तान के नारों का जिक्र था और महालक्ष्मी स्टेडियम में आईफोन के जरिए बम धमाका करने की धमकी भी शामिल थी. ईमेल में लिखा है, बम धमाके बचन-दिलजीत, मुंबई बोलेगा खालिस्तान जिंदाबाद, बच्चन जलसा विच ड्रोन दे हमले विच मरना, खून दा बदला खून, बच्चन दा हाय नारा, जिस नल सिखन दे नसलकुशी.' इसके बाद दिलजीत के कॉन्सर्ट में बस धमाके की बात कही गई है.