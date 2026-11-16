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'किसी के बाप का हिंदुस्तान', दिलजीत का हेटर्स को जवाब-महाकाल की धरती पर आने से कोई नहीं रोक सकता

इंदौर में दिलजीत दोसांझ का लाइव कंसर्ट ( ETV Bharat )

इंदौर: मशहूर पंजाबी गीतकार दिलजीत दोसांझ का इंदौर में रविवार को लाइव कंसर्ट हुआ. जिसमें बड़ी संख्या में दर्शक उन्हें सुनने के लिए पहुंचे. मात्र दो घंटे में 32 से अधिक गाने दलजीत दोसांझ ने गाये. दिलजीत दोसांझ को देखने के लिए कार्यक्रम के स्थल के बाहर भी भारी संख्या में उनके प्रशंसक पहुंचे थे. दिलजीत दोसांझ के मंच पर आते ही इंदौर की जमकर तारीख की. वहीं दिवंगत कवि राहत इंदौरी की शायरी सुनाकर कहा, ''किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है.''