'किसी के बाप का हिंदुस्तान', दिलजीत का हेटर्स को जवाब-महाकाल की धरती पर आने से कोई नहीं रोक सकता
इंदौर में दिलजीत दोसांझ का कंसर्ट, धमकी-गानों पर प्रतिबंध लगाने वालों को शायराना अंदाज में जवाब, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं. रिपोर्ट-संदीप मिश्रा
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 10:07 AM IST|
Updated : November 16, 2026 at 10:29 AM IST
इंदौर: मशहूर पंजाबी गीतकार दिलजीत दोसांझ का इंदौर में रविवार को लाइव कंसर्ट हुआ. जिसमें बड़ी संख्या में दर्शक उन्हें सुनने के लिए पहुंचे. मात्र दो घंटे में 32 से अधिक गाने दलजीत दोसांझ ने गाये. दिलजीत दोसांझ को देखने के लिए कार्यक्रम के स्थल के बाहर भी भारी संख्या में उनके प्रशंसक पहुंचे थे. दिलजीत दोसांझ के मंच पर आते ही इंदौर की जमकर तारीख की. वहीं दिवंगत कवि राहत इंदौरी की शायरी सुनाकर कहा, ''किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है.''
जय महाकाल से कार्यक्रम की शुरुआत की
इंदौर में रविवार रात को दिलजीत दोसांझ का लाइव कंसर्ट का आयोजन किया गया. तकरीबन 8:00 बजे के आसपास कार्यक्रम की शुरुआत हुई और 11:00 बजे कार्यक्रम का समापन हुआ. 8:30 बजे दिलजीत दोसांझ मंच पर पहुंचे और सबसे पहले इंदौर को धन्यवाद दिया. कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने जय महाकाल के नारे के साथ करते हुए कहा, ''यह बाबा महाकाल की धरती है, यहां आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता.'' दरअसल दिलजीत ने दावा किया कि, ''इंदौर में उनके कार्यक्रम को रोकने की कोशिशें की गईं थी. लेकिन उन्होंने अपने फैंस से वादा किया था, इसलिए उसे निभाना था. इसलिए मैं बिना डर के इंदौर पहुंचा हूं.''
'सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में'
उन्होंने अपने एक से बढ़कर एक बेहतरीन गीतों की प्रस्तुति दी. जिन्हें सुनकर ग्राउंड के अंदर और बाहर मौजूद उनके प्रशंसा जमकर झूमे. पूरे समय दिलजीत दोसांझ मंच से काफी एनर्जेटिक नजर आए और मंच से अपने विरोधियों को भी शायराना अंदाज में जवाब देते नजर आए. उन्होंने इंदौर के राहत इंदौरी की शायरी पढ़ते हुए कहा, ''हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है. अगर खिलाफ है, होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमां थोड़ी है. सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है."
INDORE JAI SHRI MAHAKAAL 🙌 AURA INDIA TOUR 2026 https://t.co/juof0tmFA7— DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) November 15, 2026
दिलजीत ने 2 घंटे में गाए 32 गाने
पिछले दिनों पंजाब कोर्ट ने दिलजीत के पांच गाने पर प्रतिबंध लगाया था, उसको लेकर भी उन्होंने मंच से जवाब दिया. दिलजीत दोसांझ ने अपने 2 घंटे में 32 से अधिक गानों की प्रस्तुति दी. दिलजीत दोसांझ की एक झलक पाने के लिए अंदर और बाहर उनके प्रशंसकों की जमकर होड़ मची हुई थी. दिलजीत दोसांझ ने भी अपने प्रशंसकों को किसी तरह से कोई निराश नहीं किया और मंच के नीचे से आने वाले कई लोगों की डिमांड पर भी उन्होंने अलग-अलग तरह से गानों की प्रस्तुत दी.
INDORE ROKO… TOKO… DHAMKAO.. WE DID IT 💪 Na Rukey Dosanjhanwala 😈 Na Uskey Fans 😈 https://t.co/R53au7vyyk— DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) November 15, 2026
फैंस को देखकर बोले-इंदौर को कभी नहीं भूल सकता
सबसे खास प्रस्तुति उन्होंने पिछले दिनों आई फिल्म बॉर्डर 2 का मशहूर सॉन्ग भी गया. प्रशंसक कार्यक्रम स्थल के अंदर अपने मोबाइल चालू कर दिलजीत दोसांझ को कैमरे में कैद करते नजर आए. बता दें कि इंदौर में दलजीत दोसांझ का यह दूसरा लाइफ कंसर्ट था, जिसमें बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक पहुंचे. इसको देखते हुए आने वाले दिनों में भी दलजीत दोसांझ ने घोषणा की, कि इंदौर में और भी उनके कई कार्यक्रम आयोजित होंगे और वह इंदौर को कभी नहीं भूल सकते हैं.