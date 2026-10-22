दिलजीत दोसांझ ऑरा इंडिया टूर: दिल्ली पुलिस ने कॉन्सर्ट के लिए नहीं दी परमिशन, जानें क्या हैं इनकार करने की वजह
दिल्ली पुलिस ने राजधानी में होने वाले दिलजीत दोसांझ के ऑरा इंडिया टूर कॉन्सर्ट के लिए अनुमति देने से इनकार कर दी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 3:47 PM IST
हैदराबाद: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के फैंस के लिए एक बड़ी खबर है. 30 अक्टूबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है. कार्यक्रम और टिकट से जुड़ी व्यवस्थाओं के बारे में अभी और जानकारी आना बाकी है.
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 30 अक्टूबर को होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है. एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों और त्योहारों के मौसम का हवाला देते हुए 30 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है. पुलिस ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मिली अर्जी की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया.
न्यूज एजेंसी ने बताया कि दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (DCP) कार्यालय की ओर से टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म को भेजे गए एक पत्र के मुताबिक, सुरक्षा संबंधी खतरों, त्योहारों के मौसम में सुरक्षा जरूरतों और कानून-व्यवस्था से जुड़ी अन्य चिंताओं के कारण इस कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी जा सकी.
STORY | Delhi Police denies permission for Diljit Dosanjh's Oct 30 concert at JLN stadium Delhi Police has denied permission for Punjabi singer Diljit Dosanjh's scheduled concert at Jawaharlal Nehru Stadium on October 30, citing security concerns and the festive season, an official said on Thursday. READ: https://t.co/cORgJqZ5or— Press Trust of India (@PTI_News) October 22, 2026
यह फैसला इस म्यूजिकल इवेंट से ठीक पहले आया है, जिसमें फैंस की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद थी. दिल्ली आम आदमी पार्टी प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि सरकार पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को अनुमति क्यों नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि दलेर मेहंदी के बाद, दिलजीत दोसांझ पंजाब के एक और बड़े आइकन हैं. उन्होंने आगे कहा, 'भारतीय युवा दोसांझ को बहुत पसंद करते हैं और पंजाब में भी उन्हें बहुत प्यार मिलता है.'
पुलिस ने सुरक्षा कारणों से अनुमति नहीं दी है, हालांकि इस फैसले के पीछे के अन्य जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हैं. दिल्ली में होने वाला यह कार्यक्रम दिलजीत के ऑरा वर्ल्ड टूर के भारतीय चरण की शुरुआत करने वाला था, जिसके बाद उन्हें इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ जैसे छह शहरों में परफॉर्म करना था. अपने इस वर्ल्ड टूर के तहत, दिलजीत उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के कई देशों में परफॉर्म कर चुके हैं.