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दिलजीत दोसांझ ऑरा इंडिया टूर: दिल्ली पुलिस ने कॉन्सर्ट के लिए नहीं दी परमिशन, जानें क्या हैं इनकार करने की वजह

दिलजीत दोसांझ ( ANI )

हैदराबाद: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के फैंस के लिए एक बड़ी खबर है. 30 अक्टूबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है. कार्यक्रम और टिकट से जुड़ी व्यवस्थाओं के बारे में अभी और जानकारी आना बाकी है.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 30 अक्टूबर को होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है. एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों और त्योहारों के मौसम का हवाला देते हुए 30 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है. पुलिस ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मिली अर्जी की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया.