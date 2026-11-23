दिलजीत दोसांझ-अमिताभ बच्चन को नई धमकियां, मुंबई कॉन्सर्ट को बम और 'जलसा' को ड्रोन से उड़ाने की मिली धमकी
दिलजीत दोसांझ-अमिताभ बच्चन को नई धमकियां मिली हैं. यह धमकी पुणे के एक कोर्ट को ईमेल के जरिए मिला है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 7:50 PM IST
हैदराबाद: पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को एक नई धमकी मिली है. यह नहीं धमकी पिछली धमकी के ठीक एक महीने बाद आई है. पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को 23 नवंबर को एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें लिखा है कि दिलजीत दोसांझ के मुंबई कॉन्सर्ट में बम ब्लास्ट होगा और जलसा पर ड्रोन अटैक किया जाएगा.
दिलजीत दोसांझ का ऑरा टूर ऑफ इंडिया कड़े सेफ्टी उपायों और टाइट सिक्योरिटी के बीच ऑर्गनाइज किया गया है. अहमदाबाद के बाद, सिंगर 27 नवंबर को मुंबई में लाइव परफॉर्म करेंगे. महालक्ष्मी रेसकोर्स में होने वाले बड़े इवेंट की तैयारियां जोरों पर हैं. इस बीच पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सोमवार दोपहर 2.29 बजे एक मिला, जिसमें दिलजीत और बिग बी के बगले पर हमला करने की धमकी दी गई है. यह धमकी खालिस्तान नेशनल आर्मी से सीधे तौर पर मिली है.
ईमेल में 'बम धमाके - बच्चन-दिलजीत' जैसे शब्द लिखे थे, साथ ही 27 नवंबर और 31 दिसंबर की तारीखें भी हैं. ईमेल में हमले को लेकर धमकी भरी बातें लिखी गई हैं, जिसमें खालिस्तान के नारों का जिक्र था और महालक्ष्मी स्टेडियम में आईफोन के जरिए बम धमाका करने की धमकी भी शामिल थी.
ईमेल में लिखा है, बम धमाके बचन-दिलजीत, मुंबई बोलेगा खालिस्तान जिंदाबाद, बच्चन जलसा विच ड्रोन दे हमले विच मरना, खून दा बदला खून, बच्चन दा हाय नारा, जिस नल सिखन दे नसलकुशी.' इसके बाद दिलजीत के कॉन्सर्ट में बस धमाके की बात कही गई है.
ईमेल में आगे लिखा है, '27 नवंबर दिलजीत ठोकना बम आईफोन, महालक्ष्मी स्टेडियम, मराठी भाई अपने बचाये बचाओ, बच्चन दलजीत दोनो खालिस्तान वालियां दे निशाना. खालिस्तान नेशनल आर्मी.'
इस घटना ने हलचल मचा दी है. इस मामले पर गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है. अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया और सिक्योरिटी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया. बता दें, इस धमकी के ठीक एक महीने पहले 23 अक्टूबर को खालिस्तान नेशनल आर्मी ने दिलजीत दोसांझ के मुंबई कॉन्सर्ट और जलसा पर अटैक करने की धमकी थी.