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दिलजीत दोसांझ-अमिताभ बच्चन को नई धमकियां, मुंबई कॉन्सर्ट को बम और 'जलसा' को ड्रोन से उड़ाने की मिली धमकी

दिलजीत दोसांझ-अमिताभ बच्चन ( ANI )

हैदराबाद: पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को एक नई धमकी मिली है. यह नहीं धमकी पिछली धमकी के ठीक एक महीने बाद आई है. पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को 23 नवंबर को एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें लिखा है कि दिलजीत दोसांझ के मुंबई कॉन्सर्ट में बम ब्लास्ट होगा और जलसा पर ड्रोन अटैक किया जाएगा.

दिलजीत दोसांझ का ऑरा टूर ऑफ इंडिया कड़े सेफ्टी उपायों और टाइट सिक्योरिटी के बीच ऑर्गनाइज किया गया है. अहमदाबाद के बाद, सिंगर 27 नवंबर को मुंबई में लाइव परफॉर्म करेंगे. महालक्ष्मी रेसकोर्स में होने वाले बड़े इवेंट की तैयारियां जोरों पर हैं. इस बीच पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सोमवार दोपहर 2.29 बजे एक मिला, जिसमें दिलजीत और बिग बी के बगले पर हमला करने की धमकी दी गई है. यह धमकी खालिस्तान नेशनल आर्मी से सीधे तौर पर मिली है.