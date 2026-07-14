डिगर ट्रेलर X रिव्यू: टॉम क्रूज का लुक देख भारतीय फैंस शॉक्ड, बोले- Unbelievable, इंटरनेट पर मचा शोर
हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज अपनी हाई-एनर्जी एक्शन फिल्मों, खतरनाक स्टंट्स और दमदार किरदारों के लिए जाने जाते हैं,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 14, 2026 at 10:45 AM IST
हैदराबाद: हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज अपनी हाई-एनर्जी एक्शन फिल्मों, खतरनाक स्टंट्स और दमदार किरदारों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी लेटेस्ट फिल्म 'डिगर' में दर्शकों को अभिनेता का एक ऐसा रूप देखने को मिल रहा है, जो उन्होंने पहले शायद ही कभी देखा हो. बीती रात ट्रेलर रिलीज होने के बाद, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैंस की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है, जो क्रूज के बिल्कुल अलग लुक और किरदार के चुनाव से हैरान हैं.
ट्रेलर ने न सिर्फ टॉम क्रूज की वजह से, बल्कि इसलिए भी जबरदस्त चर्चा बटोरी है क्योंकि यह उनकी आम ब्लॉकबस्टर छवि से बिल्कुल अलग है. एक अमीर तेल कारोबारी में उनके अनोखे लुक से लेकर फिल्म के डार्क कॉमेडी तत्वों तक, 'डिगर' पहले ही 2026 में आने वाली हॉलीवुड की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन चुकी है.
Tom Cruise is coming for the Oscar. #Digger trailer was interesting, PEAK performance loading 🤞 pic.twitter.com/Lkz6BMn8A1— Ankan (@Ankan_236) July 13, 2026
डिगर ट्रेलर x रिव्यू समीक्षा
डिगर के ट्रेलर पर x हैंडल पर मिल रही प्रतिक्रियाओं में हैरानी और उत्साह साफ झलक रहा है. कई फैंस ने टॉम क्रूज की उनके जाने-पहचाने एक्शन हीरो वाले अंदाज से हटकर काम करने की सराहना की है. दर्शक उनके शारीरिक बदलाव से विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि डिगर रॉकवेल के किरदार में अभिनेता को पहचानना लगभग असंभव सा लग रहा है.
Not just a trailer, we also got an official poster, plus plenty of footage of Tom Cruise looking wildly transformed in Alejandro G. Iñárritu’s Digger. It’s not only Cruise; everything and everyone on screen feels strikingly different, with clear homages to Stanley Kubrick’s Dr.… pic.twitter.com/SslIIDvmpW— Art Hits Hard (@nightwriter22) July 13, 2026
#Digger Trailer Review— Anjali (@Vada_paaww) July 13, 2026
- Tom Cruise looks completely unrecognizable.
- A bold transformation unlike anything he's done before.
- Stunning cinematography and strong visuals.
- The mystery and suspense keep you hooked.
- The background score adds to the intensity.
- Alejandro G.… pic.twitter.com/2ADFEKjUUQ
कई सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्रेलर को "अप्रत्याशित", "बेहद रोमांचक" और "टॉम क्रूज को पहले कभी इस रूप में नहीं देखा" बताया, जबकि अन्य ने क्रूज के बिल्कुल अलग किरदार निभाने के साहस की सराहना की. एक यूजर ने लिखा, "अब तक की सबसे साहसिक भूमिका", दूसरे ने कहा, "यह वो टॉम नहीं है जिसे हम जानते हैं", एक अन्य यूजर ने कहा, "शानदार सिनेमैटोग्राफी और दमदार सीन.
John Goodman has never won an Oscar- Hell, he’s somehow never even been *nominated* for an Oscar. I desperately hope that changes with Goodman’s performance in the upcoming film Digger alongside Tom Cruise. Goodman is everywhere in the trailer Cruise released today. I’ve also… pic.twitter.com/Pgq0sECrYC— Cinema Tweets (@CinemaTweets1) July 13, 2026
There’s something inspiring about seeing someone who has nothing left to prove still hungry enough to reinvent himself.— ZeMo (@ZeM6108) July 13, 2026
Tom Cruise looks completely unrecognizable in DIGGER the mannerisms, the voice, the presence, everything feels so different.
I’M ALL IN FOR THIS. pic.twitter.com/55qWhCrXNH
ट्रेलर को कॉमेडी, ड्रामा और आपदा से जुड़े विषयों के अनूठे मिश्रण के लिए भी काफी सराहना मिल रही है. क्रूज को एक पारंपरिक एक्शन हीरो के रूप में पेश करने के बजाय, डिगर उन्हें एक जटिल चरित्र के रूप में पेश करता है, जो एक अराजक स्थिति में फंसा हुआ है.
डिगर के बारे में
डिगर एक अपकमिंग डार्क कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन फिल्म निर्माता अलेजांद्रो गोंजालेज इनारितु ने किया है. फिल्म में टॉम क्रूज ने डिगर रॉकवेल का किरदार निभाया है, जो एक तेल कारोबारी है और एक बड़े संकट में फंस जाता है. यह फिल्म एक ऐसे किरदार की कहानी है जो क्रूज की आमतौर पर निभाई जाने वाली भूमिकाओं से बहुत अलग है.
Tom Cruise said f*ck action, let me go completely unhinged with #Digger 😅— ANMOL JAMWAL (@jammypants4) July 13, 2026
Looks like an absolutely wild ride that can either be a complete misfire or a deranged self aware gem! pic.twitter.com/CBaGMEeA0N
His best loading fr sure no second thoughts here, prosthetic work is terrific, he's completely unrecognizable, keeping Alejandro's filmography in mind i'm pretty confident in the film, hoping it turns out to be a generational film in nearly all aspects🔥❤️🔥#TomCruise #Digger pic.twitter.com/bt4jxnJ9yJ— 🐧 (@rishabhunfilter) July 13, 2026
🚨 First Look at Tom Cruise as Digger Rockwell in Digger 🎬— 💙 (@A_detolami) July 13, 2026
Tom Cruise takes on one of the most ambitious roles of his career as Digger Rockwell, the world’s most powerful CEO, who must confront a global crisis caused by his own actions before it’s too late.
Directed by Academy… pic.twitter.com/VbvHr0RoYV
TOM CRUISE JUST BECAME UNRECOGNIZABLE— BuBBliK (@k1rallik) July 13, 2026
He buried 46 years of action hero status under a fat suit, a combover, and a thick Southern drawl for his first character role since Tropic Thunder.
- He plays an oil tycoon named Digger Rockwell who accidentally causes a global disaster
-… https://t.co/UnlYZ92wsc pic.twitter.com/46q8tiXgNU
एक निडर जासूस या एक्शन हीरो की भूमिका निभाने के बजाय, वह एक जटिल व्यवसायी की भूमिका निभाते हैं, जिनके फैसलों के अप्रत्याशित परिणाम निकलते हैं. डिगर 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
Pedazo primer gran tráiler de #Digger. Me gusta mucho esa trama, además de que no deja de ser actual con todos los CEOS que hay en el mundo y lo egoístas que son.— El Templo del Geek 🎬🍿#SpiderManBrandNewDay (@templo_del_geek) July 13, 2026
Se puede venir una de las mejores actuaciones de Tom Cruise. Lo vuelvo a repetir: ojito con Digger.#TomCruise pic.twitter.com/00CbAAkf80
डिगर स्टार कास्ट
डिगर फिल्म में प्रतिभाशाली कलाकारों की एक शानदार टोली है. फिल्म में टॉम क्रूज, जेसी प्लेमन्स, रिज अहमद, माइकल स्टुहलबर्ग, सैंड्रा हुलर, जॉन गुडमैन, एम्मा डी'आर्सी और बर्न गोरमैन मुख्य भूमिकाओं में हैं.
दमदार कलाकारों की मौजूदगी ने फिल्म को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी हैं, खासकर तब जब इस प्रोजेक्ट का निर्देशन अलेजांद्रो गोंजालेज इनारितु जैसे प्रशंसित निर्देशक कर रहे हैं. फैंस अब यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि क्या डिगर अपने ट्रेलर में दिखाए गए अनूठे अनुभव को दर्शकों तक पहुंचा पाएगी.
ट्रेलर को ऑनलाइन सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद, अब सभी की निगाहें टॉम क्रूज की फिल्म 'डिगर' की अक्टूबर 2026 में होने वाली थिएटर रिलीज पर टिकी हैं.