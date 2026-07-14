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डिगर ट्रेलर X रिव्यू: टॉम क्रूज का लुक देख भारतीय फैंस शॉक्ड, बोले- Unbelievable, इंटरनेट पर मचा शोर

हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज अपनी हाई-एनर्जी एक्शन फिल्मों, खतरनाक स्टंट्स और दमदार किरदारों के लिए जाने जाते हैं,

Digger trailer X review
डिगर ट्रेलर X रिव्यू (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 14, 2026 at 10:45 AM IST

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हैदराबाद: हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज अपनी हाई-एनर्जी एक्शन फिल्मों, खतरनाक स्टंट्स और दमदार किरदारों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी लेटेस्ट फिल्म 'डिगर' में दर्शकों को अभिनेता का एक ऐसा रूप देखने को मिल रहा है, जो उन्होंने पहले शायद ही कभी देखा हो. बीती रात ट्रेलर रिलीज होने के बाद, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैंस की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है, जो क्रूज के बिल्कुल अलग लुक और किरदार के चुनाव से हैरान हैं.

ट्रेलर ने न सिर्फ टॉम क्रूज की वजह से, बल्कि इसलिए भी जबरदस्त चर्चा बटोरी है क्योंकि यह उनकी आम ब्लॉकबस्टर छवि से बिल्कुल अलग है. एक अमीर तेल कारोबारी में उनके अनोखे लुक से लेकर फिल्म के डार्क कॉमेडी तत्वों तक, 'डिगर' पहले ही 2026 में आने वाली हॉलीवुड की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन चुकी है.

डिगर ट्रेलर x रिव्यू समीक्षा

डिगर के ट्रेलर पर x हैंडल पर मिल रही प्रतिक्रियाओं में हैरानी और उत्साह साफ झलक रहा है. कई फैंस ने टॉम क्रूज की उनके जाने-पहचाने एक्शन हीरो वाले अंदाज से हटकर काम करने की सराहना की है. दर्शक उनके शारीरिक बदलाव से विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि डिगर रॉकवेल के किरदार में अभिनेता को पहचानना लगभग असंभव सा लग रहा है.

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्रेलर को "अप्रत्याशित", "बेहद रोमांचक" और "टॉम क्रूज को पहले कभी इस रूप में नहीं देखा" बताया, जबकि अन्य ने क्रूज के बिल्कुल अलग किरदार निभाने के साहस की सराहना की. एक यूजर ने लिखा, "अब तक की सबसे साहसिक भूमिका", दूसरे ने कहा, "यह वो टॉम नहीं है जिसे हम जानते हैं", एक अन्य यूजर ने कहा, "शानदार सिनेमैटोग्राफी और दमदार सीन.

ट्रेलर को कॉमेडी, ड्रामा और आपदा से जुड़े विषयों के अनूठे मिश्रण के लिए भी काफी सराहना मिल रही है. क्रूज को एक पारंपरिक एक्शन हीरो के रूप में पेश करने के बजाय, डिगर उन्हें एक जटिल चरित्र के रूप में पेश करता है, जो एक अराजक स्थिति में फंसा हुआ है.

डिगर के बारे में

डिगर एक अपकमिंग डार्क कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन फिल्म निर्माता अलेजांद्रो गोंजालेज इनारितु ने किया है. फिल्म में टॉम क्रूज ने डिगर रॉकवेल का किरदार निभाया है, जो एक तेल कारोबारी है और एक बड़े संकट में फंस जाता है. यह फिल्म एक ऐसे किरदार की कहानी है जो क्रूज की आमतौर पर निभाई जाने वाली भूमिकाओं से बहुत अलग है.

एक निडर जासूस या एक्शन हीरो की भूमिका निभाने के बजाय, वह एक जटिल व्यवसायी की भूमिका निभाते हैं, जिनके फैसलों के अप्रत्याशित परिणाम निकलते हैं. डिगर 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

डिगर स्टार कास्ट

डिगर फिल्म में प्रतिभाशाली कलाकारों की एक शानदार टोली है. फिल्म में टॉम क्रूज, जेसी प्लेमन्स, रिज अहमद, माइकल स्टुहलबर्ग, सैंड्रा हुलर, जॉन गुडमैन, एम्मा डी'आर्सी और बर्न गोरमैन मुख्य भूमिकाओं में हैं.

दमदार कलाकारों की मौजूदगी ने फिल्म को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी हैं, खासकर तब जब इस प्रोजेक्ट का निर्देशन अलेजांद्रो गोंजालेज इनारितु जैसे प्रशंसित निर्देशक कर रहे हैं. फैंस अब यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि क्या डिगर अपने ट्रेलर में दिखाए गए अनूठे अनुभव को दर्शकों तक पहुंचा पाएगी.

ट्रेलर को ऑनलाइन सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद, अब सभी की निगाहें टॉम क्रूज की फिल्म 'डिगर' की अक्टूबर 2026 में होने वाली थिएटर रिलीज पर टिकी हैं.

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DIGGER TRAILER X REVIEW

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