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क्या आप जानते हैं? 'रामायण' की इस एक झलक में कैद है अयोध्या का सबसे भावुक और दिल छू लेने वाला पल

'रामायणम्' के टीजर का वो एक फ्रेम, जिसने दिखाया भगवान राम के वनवास जाते समय अयोध्या का सबसे बड़ा दर्द

Ramayana
रामायण (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 28, 2026 at 4:11 PM IST

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हैदराबाद: नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण' भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है. नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज, 8 बार के ऑस्कर विजेता DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को दो हिस्सों वाले एक भव्य ग्लोबल तमाशे के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिसका मकसद दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक को अभूतपूर्व पैमाने पर पर्दे पर लाना है.

​फिल्म की पहली झलक, जिसमें रणबीर कपूर को राम के रूप में पेश किया गया था, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और 'रामायण' की उस दुनिया की एक झलक दिखाई जिसे दर्शक देखने वाले हैं. हालांकि, टीजर में एक ऐसा पल था, जहां पूरा फ्रेम अंधेरा हो जाता है और काफी इमोशनल महसूस होता है. क्या आप जानते हैं कि यह सीन शायद 'रामायण' का सबसे दिल दहला देने वाला पल है?

​यह सीन उस समय का है जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे और पूरी अयोध्या जैसे भावनाओं में डूब गई थी. हर घर के लोग सड़कों पर उतर आए थे. वो शहर, जो कभी जश्न मनाने के लिए तैयार था, अचानक खामोश हो गया क्योंकि खुशियाँ धीरे-धीरे दुख में बदल गईं. भगवान राम नहीं चाहते थे कि उनके जाने से किसी को परेशानी हो, इसलिए उन्होंने देर रात या सुबह-तड़के निकलने का फैसला किया ताकि आम लोगों की जिंदगी में खलल न पड़े.

​लेकिन इसके बावजूद, पूरा शहर जाग रहा था. हर एक व्यक्ति अपने घर से बाहर निकल आया और सड़कों पर इकट्ठा हो गया, सिर्फ अपने प्यारे राजा की एक आखिरी झलक पाने के लिए. कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। रात की खामोशी अनकहे जज्बातों, दर्द और भक्ति से भरी हुई थी. यह पल दिखाता है कि लोग उनसे कितना प्यार करते थे. अपने राजा को जाते हुए देखना उनके लिए एक बहुत ही दर्दनाक लेकिन महत्वपूर्ण पल बन गया था, जिसने अयोध्या के हर एक इंसान को भावुक कर दिया था.

​दुनिया की सबसे महान कहानियों में से एक 'रामायण' की इस गाथा को समेटते हुए, नीतेश तिवारी की 'रामायण' का लक्ष्य महाकाव्य की इन भावनाओं को एक अनोखे पैमाने पर पेश करना है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में नजर आएंगे और साई पल्लवी सीता की भूमिका में शालीनता बिखेरेंगी, साथ ही यश एक दमदार रावण के रूप में दिखेंगे.

सनी देओल अजेय हनुमान के रूप में कदम रखेंगे और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभाएंगे. 'रामायण' एक ऐसा सिनेमाई विजन लेकर आएगी जो भव्य होने के साथ-साथ कहानी और गहरी भावनाओं का संगम होगा. दो हिस्सों वाला यह महाकाव्य 'रामायण' पूरी दुनिया में IMAX में रिलीज होगा, जिसका पहला भाग दिवाली 2026 और दूसरा भाग दिवाली 2027 में आएगा.

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