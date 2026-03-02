ETV Bharat / entertainment

क्या आपको पता है? 'बैटल ऑफ गलवान' के गाने 'मैं हूं' में सलमान खान ने चलाई खुद की 1941 की विंटेज जीप

हैदराबाद : सलमान खान की आने वाली फिल्म, 'बैटल ऑफ गलवान', यकीनन सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म का रोमांटिक गाना "मैं हूं" वैलेंटाइन डे पर रिलीज हुआ था, और इसने दर्शकों के दिलों में पहले ही अपनी जगह बना ली है. यह गाना न सिर्फ चार्टबस्टर है, बल्कि तेजी से एक लव एंथम बन रहा है, और वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सराहना मिल रही है.

विजुअल्स में सलमान का एक नरम और रोमांटिक अंदाज दिख रहा है. अपने परिवार के साथ बीच पर दिल को छू लेने वाले पलों से लेकर, घोड़ों और खूबसूरत नजारों के साथ शांत शॉट्स तक, यह गाना गर्माहट के साथ रोमांस को खूबसूरती से दिखाता है. हालांकि, एक खास बात ने सबका ध्यान खींचा है, वह पुरानी जीप जिसे सलमान खान वीडियो में चला रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह इतनी खास क्यों है?

गाने में दिख रही 1941 की फोर्ड विलीज मिलिट्री जीप सलमान खान के पर्सनल कलेक्शन की है. ऑटोमोबाइल और दुर्लभ गाड़ियों के अपने पैशन के लिए मशहूर, एक्टर ने गाने में अपनी पसंदीदा गाड़ी का इस्तेमाल करना चुना, जो इस सीन को एक असली और गहरा पर्सनल टच देता है.