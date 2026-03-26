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जिस स्कूल में हुई 'धुरंधर' की शूटिंग, संजय दत्त समेत इतने स्टार्स कर चुके हैं यहां से पढ़ाई, जानें कहां है ये

यह स्कूल अतीत में कई जानी-मानी हस्तियों से भी जुड़ा. शूटिंग के बारे में बात करते हुए प्रधानाध्यापक ने इंटरव्यू में इसका खुलासा किया है.

Dhurandhar Was Shot At This Sanawar School
जिस स्कूल में हुई 'धुरंधर' की शूटिंग, संजय दत्त समेत इतने स्टार्स कर चुके हैं यहां से पढ़ाई (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 26, 2026 at 4:33 PM IST

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Updated : March 26, 2026 at 5:19 PM IST

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हैदराबाद: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. महज एक हफ्ते में ही फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. एक्शन और दमदार अभिनय के साथ-साथ एक शूटिंग लोकेशन ने भी लोगों का ध्यान खींचा है. गौरतलब है कि फिल्म की शूटिंग देश और देश से बाहर हुई है.

फिल्म मेकर्स ने लॉरेंस स्कूल, सनावर में भी फिल्म के अहम सीन की शूटिंग की थी. हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में स्थित यह कोरिडोर अपने प्राचीन आकर्षण, हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है. इसकी क्लासिक इमारतों और मनोरम सीन ने फिल्म को एक अनूठा एहसास दिया.

यह पहली बार नहीं है जब इस फ्रेंचाइज ने इस लोकेशन का इस्तेमाल किया है. पिछले साल रिलीज हुई फिल्म धुरंधर की शूटिंग भी कुछ दिनों के लिए यहीं हुई थी. सीक्वल के साथ, फिल्म और स्कूल के बीच का संबंध और भी मजबूत हो गया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शूटिंग के बारे में बात करते हुए स्कूल प्रधानाध्यापक एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि छात्रों के लिए यह अनुभव खास रहा. रणवीर सिंह ने उनके साथ समय बिताया और बातचीत की, जो परिसर में एक यादगार पल बन गया. यामी गौतम भी निर्देशक आदित्य धर के साथ आईं और शांत वातावरण का आनंद लिया.

उन्होंने आगे कहा, 'हमारे स्कूल का खास वातावरण इसे फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक पसंदीदा स्थान बनाता है. बता दें, सन्वार स्थित लॉरेंस स्कूल की स्थापना 1847 में हुई थी और इसे एशिया का सबसे पुराना सह-शिक्षा बोर्डिंग स्कूल माना जाता है. सालों से इसका बॉलीवुड के साथ एक मजबूत संबंध रहा है.

दिलचस्प बात यह है कि धुरंधर: द रिवेंज में चौधरी एसपी असलम का किरदार निभाने वाले संजय दत्त ने भी इसी स्कूल में पढ़ाई की थी. इससे फिल्म का कैंपस से जुड़ाव और भी पर्सनल हो जाता है.

यह स्कूल अतीत में कई जानी-मानी हस्तियों से भी जुड़ा रहा है. इसमें बलराज साहनी, सुनील दत्त और नरगिस दत्त जैसे अभिनेताओं ने अपने बच्चों के लिए इस स्कूल को चुना था. अन्य छात्रों में प्रीति जिंटा, सैफ अली खान और पूजा बेदी शामिल हैं.

धुरंधर: द रिवेंज की बात करें तो , यह सीक्वल 2025 की हिट फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाता है. रणवीर सिंह के साथ-साथ, फिल्म में आर माधवन, अक्षय खन्ना और सारा अर्जुन भी अहम भूमिकाओं में हैं.

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Last Updated : March 26, 2026 at 5:19 PM IST

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