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जिस स्कूल में हुई 'धुरंधर' की शूटिंग, संजय दत्त समेत इतने स्टार्स कर चुके हैं यहां से पढ़ाई, जानें कहां है ये

जिस स्कूल में हुई 'धुरंधर' की शूटिंग, संजय दत्त समेत इतने स्टार्स कर चुके हैं यहां से पढ़ाई ( POSTER )

हैदराबाद: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. महज एक हफ्ते में ही फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. एक्शन और दमदार अभिनय के साथ-साथ एक शूटिंग लोकेशन ने भी लोगों का ध्यान खींचा है. गौरतलब है कि फिल्म की शूटिंग देश और देश से बाहर हुई है. फिल्म मेकर्स ने लॉरेंस स्कूल, सनावर में भी फिल्म के अहम सीन की शूटिंग की थी. हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में स्थित यह कोरिडोर अपने प्राचीन आकर्षण, हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है. इसकी क्लासिक इमारतों और मनोरम सीन ने फिल्म को एक अनूठा एहसास दिया. यह पहली बार नहीं है जब इस फ्रेंचाइज ने इस लोकेशन का इस्तेमाल किया है. पिछले साल रिलीज हुई फिल्म धुरंधर की शूटिंग भी कुछ दिनों के लिए यहीं हुई थी. सीक्वल के साथ, फिल्म और स्कूल के बीच का संबंध और भी मजबूत हो गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शूटिंग के बारे में बात करते हुए स्कूल प्रधानाध्यापक एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि छात्रों के लिए यह अनुभव खास रहा. रणवीर सिंह ने उनके साथ समय बिताया और बातचीत की, जो परिसर में एक यादगार पल बन गया. यामी गौतम भी निर्देशक आदित्य धर के साथ आईं और शांत वातावरण का आनंद लिया.