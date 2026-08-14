क्या यश ने शाहरुख खान से इस बात का लिया था बदला? जानें 'जीरो' के साथ क्यों रिलीज की थी KGF: Chapter 1
यश की केजीएफ चैप्टर 1 और शाहरुख खान की जीरो एक ही दिन रिलीज हुई थी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 14, 2026 at 10:44 AM IST
हैदराबाद: रॉकिंग स्टार यश अपनी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. टॉक्सिक कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है. इसके चलते यश अपनी फिल्म का जोरों से प्रमोशन कर रहे हैं. ऐसे में एक टीवी चैनल में अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे एक्टर यश ने अपनी फिल्मी करियर से जुड़े कई अहम खुलासे किए. साथ ही अपनी फिल्म टॉक्सिक को लेकर भी खास बातें कीं. इसी दौरान जब यश से उनके फेवरेट स्टार शाहरुख खान के बारे में जिक्र किया तो एक्टर के ऐसे राज से पर्दा हटा जिसे जानने के बाद शाहरुख के फैंस हैरान हो सकते हैं.
शाहरुख खान को पछाड़ा
दरअसल, 21 दिसंबर 2018 को शाहरुख खान की फिल्म जीरो और रॉकिंग स्टार यश के करियर को ऊंचाईयों पर ले जाने वाली फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज हुई थी. जीरो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई और केजीएफ चैप्टर 1 ब्लॉकबस्टर निकली. इसी फिल्म से यश को इंडियन सिनेमा में बड़ी पहचान मिली और आज वह बॉलीवुड के बड़े-बड़े स्टार्स पर भारी पड़ते हैं.
रिपोर्ट्स की मानें तो जीरो ने 100 करोड़ रुपये और यश की केजीएफ चैप्टर 1 ने तकरीबन 250 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. अब जब इस इंटरव्यू में यश से पूछा गया कि वह अपने फेवरेट स्टार शाहरुख खान से मिलना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हो सका और फिर यश ने जीरो के साथ अपनी फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज कर दी. तो इस सवाल पर यश खिलखिलाकर हंसे और एक्टर ने बताया कि वह शाहरुख के फैन हैं और उनसे मिलना चाहते थे और आज भी वह शाहरुख के फैन हैं.
यश ने कहा, मैं आज भी शाहरुख खान का फैन हूं. हमारी तो छोटी फिल्म थी, लेकिन शाहरुख सर की फिल्म बड़ी थी तो इसलिए हमने अपनी भी फिल्म रिलीज कर दी. यश ने यह भी कहा, अगर मैं सोचने लगूं कि मैं अपने सीनियर्स से बड़ा हूं तो मेरा तो उस दिन काम हो गया. शाहरुख खान बड़े सुपरस्टार हैं और उनके जैसे नहीं बन सकते'.
टॉक्सिक की बात करें यश पूरे चार साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर लौट रहे हैं. फिल्म आगामी 26 अगस्त को वर्ल्डवाइड रिलीज होगी. फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया नजर आएंगी.