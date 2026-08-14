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क्या यश ने शाहरुख खान से इस बात का लिया था बदला? जानें 'जीरो' के साथ क्यों रिलीज की थी KGF: Chapter 1

यश और शाहरुख खान ( Poster )

हैदराबाद: रॉकिंग स्टार यश अपनी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. टॉक्सिक कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है. इसके चलते यश अपनी फिल्म का जोरों से प्रमोशन कर रहे हैं. ऐसे में एक टीवी चैनल में अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे एक्टर यश ने अपनी फिल्मी करियर से जुड़े कई अहम खुलासे किए. साथ ही अपनी फिल्म टॉक्सिक को लेकर भी खास बातें कीं. इसी दौरान जब यश से उनके फेवरेट स्टार शाहरुख खान के बारे में जिक्र किया तो एक्टर के ऐसे राज से पर्दा हटा जिसे जानने के बाद शाहरुख के फैंस हैरान हो सकते हैं. शाहरुख खान को पछाड़ा दरअसल, 21 दिसंबर 2018 को शाहरुख खान की फिल्म जीरो और रॉकिंग स्टार यश के करियर को ऊंचाईयों पर ले जाने वाली फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज हुई थी. जीरो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई और केजीएफ चैप्टर 1 ब्लॉकबस्टर निकली. इसी फिल्म से यश को इंडियन सिनेमा में बड़ी पहचान मिली और आज वह बॉलीवुड के बड़े-बड़े स्टार्स पर भारी पड़ते हैं.