क्या 'किंग' में शाहरुख खान ने कॉपी किया ब्रैड पिट का F1 वाला लुक?, अब डायरेक्टर का आया ये रिएक्शन
शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग में उनके लुक ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2025 at 12:00 PM IST
हैदराबाद: शाहरुख खान ने अपने 60वें बर्थडे के मौके पर अपने फैंस को अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म किंग का तोहफा दिया था. फिल्म के टाइटल 'किंग' का खुलासा होने के साथ-साथ फिल्म से एक्शन से लबरेज धमाकेदार टीजर भी सामने आया था. किंग का टीजर देख शाहरुख खान के फैंस की आंखें फटी की फटी रह गई थी. किंग के टीजर को शाहरुख के फैंस का इतना शानदार रिस्पांस मिला कि अभी से ही फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के कयास लगाए जा रहे हैं. इस बीच किंग से वायरल शाहरुख मस्टर्ड जैकेट और ब्लू डेनिम शर्ट वाले लुक ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा रखा है. शाहरुख के इस लुक को हॉलीवुड सुपरस्टार ब्रेड पिट का फिल्म एफ 1 का कॉपी बताया जा रहा है और अब खुद इस पर फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने रिएक्ट किया है.
Funny logic by haters these days.— अपना Bollywood🎥 (@Apna_Bollywood) November 3, 2025
If Bollywood movie has:-
Fighter Jet - Copy of Top Gun
Ship - Copy of Titanic
Same dress code - Copy of F1
Orange Dress - Anti-Hindu 😭
Their IQ level is like - buffering since 1947 pic.twitter.com/yHjRTNcjTt
क्या शाहरुख खान ने कॉपी किया ?
बीती 2 नवंबर से शाहरुख खान के किंग के इस लुक में इंटरनेट पर बवाल मचाया हुआ है. और लोग शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद को कॉपी मैन बता रहे हैं. अब सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में भी इस बात का जिक्र है, लेकिन इस पोस्ट में शाहरुख और सिद्धार्थ आनंद का पक्ष लिया गया है, जिस पर खुद किंग के डायरेक्टर ने रिएक्ट किया है. एक्स हैंडल पर वायरल इस पोस्ट में लिखा है, आजकल हेटर्स के लॉजिक कुछ ऐसे हैं, अगर बॉलीवुड फिल्म में फाइटर जेट हैं, तो वो टॉप गन की कॉपी है, फिल्म में शिप है तो वह टाइटैनिक की नक्ल है, अगर एक जैसे कपड़े पहन लो तो वह एफ 1 से चुराया है, ऑरेंज ड्रेस पहन लो तो वह एंटी-हिंदू है, इनका आक्यू लेवल साल 1947 यानी भारत की आजादी से अभी तक बफरिंग कर रहा है'.
क्या है डायरेक्टर का रिएक्शन?
इस पोस्ट पर सिद्धार्थ आनंद ने रिएक्ट करते हुए, दो लाफिंग इमोजी और दो ओके साइन इमोजी पोस्ट किये हैं. वहीं, कईयों ने कहा कि शाहरुख खान यह कॉस्ट्यूम साल 2017 में आई फिल्म जब हैरी मेट सेजल में पहन चुके हैं और इससे भी पहले साल 2007 में रजनीकांत ने फिल्म शिवाजी में यह कॉस्ट्यूम पहना था. खैर, फिल्म किंग साल 2026 में रिलीज होने जा रही है. फिलहाल फैंस को फिल्म की रिलीज डेट के साथ-साथ इसके ट्रेलर का भी इंतजार है.