ETV Bharat / entertainment

समय रैना को 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के लिए नेटफ्लिक्स से मिल रहे 15-20 करोड़? वायरल पोस्ट से मचा हड़कंप

इंडियाज गॉट लेटेंट 2 से समय रैना की कमाई का अनुमान लगाने वाली एक वायरल पोस्ट ने ऑनलाइन व्यापक बहस छेड़ दी.

Samay Raina
समय रैना (Show Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 24, 2026 at 12:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: समय रैना एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार चर्चा किसी विवादित चुटकुले, वायरल क्लिप या नेटफ्लिक्स और उनके यूट्यूब चैनल पर 20 जून को ऑन एयर हुए 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में गेस्ट के रूप में शामिल होने को लेकर नहीं है, बल्कि, सारा ध्यान शो के पीछे के कमर्शियल और उनकी कमाई को लेकर लगाई जा रही अटकलों को लेकर है, जिससे वे देश के सबसे अधिक कमाई करने वाले स्टैंड-अप कॉमेडियनों में शामिल होते दिख रहे हैं.

उनकी कमाई को लेकर अफवाहें तब फैलनी शुरू हुईं जब एक सोशल मीडिया यूजर ने न्यूज सीजन से रैना की संभावित कमाई का अनुमान साझा किया, जिसमें दावा किया गया कि अकेले नेटफ्लिक्स के साथ उनका सौदा 15 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये के बीच का हो सकता है. हालांकि, रैना और नेटफ्लिक्स दोनों ने ही इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है.

इसके बावजूद, पोस्ट को तुरंत पॉपुलैरिटी मिली और यूजर्स ने इंटरनेट के सबसे बड़े शो में से एक के संभावित इनकम सोर्स के बारे में पता लगाया. गणना रिपोर्ट किए गए ओटीटी सौदे से कहीं आगे बढ़कर शो की बड़ी डिजिटल पहुंच, यूट्यूब मोनेटाइजेशन, प्लानिंग और ब्रांड सहयोग को भी ध्यान में रखा गया.

अब इस मुद्दे पर ऑनलाइन बहस छिड़ गई है कि कैसे कंटेंट क्रिएटर और स्टैंडअप कॉमेडियन कमाई में क्लासिक एंटरटेनमेंट तरीके को पीछे छोड़ रहे हैं. कई यूजर्स ने बताया कि इंडियाज गॉट लेटेंट रातोंरात सफल नहीं हुआ. शो की पॉपुलैरिटी वायरल हुए वीडियो, दर्शकों की सिफारिशों, मीम्स और लगातार दर्शकों को जोड़े रखने वाले फॉर्मेट के कारण बढ़ी.

वहीं दूसरी ओर, कई लोगों ने ऑन एयर हो रहे आंकड़ों की सटीकता पर सवाल उठाए. उनका तर्क था कि चूंकि ओटीटी अनुबंध, सौदे और ब्रांड साझेदारी शायद ही कभी पब्लिकली देखे जाते हैं, इसलिए किसी भी अनुमान को सावधानीपूर्वक देखना चाहिए.

सोशल मीडिया रिएक्शन

इंडियाज गॉट लेटेंट 2 के पहले एपिसोड में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ नजर आईं, जो अपनी आगामी फिल्म ऐल्फा के प्री-रिलीज प्रमोशन के लिए आई थीं. शो के कई क्लिप वायरल हो चुके हैं और दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. दूसरे एपिसोड के जल्द ही रिलीज होने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें:

समय रैना स्टिल अलाइव एंड अनफिल्टर्ड: कॉमेडियन ने पुनर्निर्धारित इंडिया टूर का किया एलान, जानें कब होगा शुरू

TAGGED:

SAMAY RAINA 15 TO 20 CRORE
SAMAY RAINA NETFLIX
INDIA GOT LATENT 2
समय रैना
SAMAY RAINA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.