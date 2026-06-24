समय रैना को 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के लिए नेटफ्लिक्स से मिल रहे 15-20 करोड़? वायरल पोस्ट से मचा हड़कंप
इंडियाज गॉट लेटेंट 2 से समय रैना की कमाई का अनुमान लगाने वाली एक वायरल पोस्ट ने ऑनलाइन व्यापक बहस छेड़ दी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 24, 2026 at 12:56 PM IST
हैदराबाद: समय रैना एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार चर्चा किसी विवादित चुटकुले, वायरल क्लिप या नेटफ्लिक्स और उनके यूट्यूब चैनल पर 20 जून को ऑन एयर हुए 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में गेस्ट के रूप में शामिल होने को लेकर नहीं है, बल्कि, सारा ध्यान शो के पीछे के कमर्शियल और उनकी कमाई को लेकर लगाई जा रही अटकलों को लेकर है, जिससे वे देश के सबसे अधिक कमाई करने वाले स्टैंड-अप कॉमेडियनों में शामिल होते दिख रहे हैं.
उनकी कमाई को लेकर अफवाहें तब फैलनी शुरू हुईं जब एक सोशल मीडिया यूजर ने न्यूज सीजन से रैना की संभावित कमाई का अनुमान साझा किया, जिसमें दावा किया गया कि अकेले नेटफ्लिक्स के साथ उनका सौदा 15 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये के बीच का हो सकता है. हालांकि, रैना और नेटफ्लिक्स दोनों ने ही इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है.
इसके बावजूद, पोस्ट को तुरंत पॉपुलैरिटी मिली और यूजर्स ने इंटरनेट के सबसे बड़े शो में से एक के संभावित इनकम सोर्स के बारे में पता लगाया. गणना रिपोर्ट किए गए ओटीटी सौदे से कहीं आगे बढ़कर शो की बड़ी डिजिटल पहुंच, यूट्यूब मोनेटाइजेशन, प्लानिंग और ब्रांड सहयोग को भी ध्यान में रखा गया.
This is the biggest moment in Samay Raina’s career.— Paritsh Sharrma (🗣️Paritosh) (@Paritolkks) June 21, 2026
He must have got something close to ₹15–20 Cr from Netflix.
From YouTube alone, with 25 million views on Day 1, he would get around ₹40–50 lakh from AdSense.
From AI Nova, Flipkart Minute, Avvatar drink, and Snitch 4…
अब इस मुद्दे पर ऑनलाइन बहस छिड़ गई है कि कैसे कंटेंट क्रिएटर और स्टैंडअप कॉमेडियन कमाई में क्लासिक एंटरटेनमेंट तरीके को पीछे छोड़ रहे हैं. कई यूजर्स ने बताया कि इंडियाज गॉट लेटेंट रातोंरात सफल नहीं हुआ. शो की पॉपुलैरिटी वायरल हुए वीडियो, दर्शकों की सिफारिशों, मीम्स और लगातार दर्शकों को जोड़े रखने वाले फॉर्मेट के कारण बढ़ी.
वहीं दूसरी ओर, कई लोगों ने ऑन एयर हो रहे आंकड़ों की सटीकता पर सवाल उठाए. उनका तर्क था कि चूंकि ओटीटी अनुबंध, सौदे और ब्रांड साझेदारी शायद ही कभी पब्लिकली देखे जाते हैं, इसलिए किसी भी अनुमान को सावधानीपूर्वक देखना चाहिए.
सोशल मीडिया रिएक्शन
इंडियाज गॉट लेटेंट 2 के पहले एपिसोड में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ नजर आईं, जो अपनी आगामी फिल्म ऐल्फा के प्री-रिलीज प्रमोशन के लिए आई थीं. शो के कई क्लिप वायरल हो चुके हैं और दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. दूसरे एपिसोड के जल्द ही रिलीज होने की उम्मीद है.