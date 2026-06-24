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समय रैना को 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के लिए नेटफ्लिक्स से मिल रहे 15-20 करोड़? वायरल पोस्ट से मचा हड़कंप

समय रैना ( Show Poster )

हैदराबाद: समय रैना एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार चर्चा किसी विवादित चुटकुले, वायरल क्लिप या नेटफ्लिक्स और उनके यूट्यूब चैनल पर 20 जून को ऑन एयर हुए 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में गेस्ट के रूप में शामिल होने को लेकर नहीं है, बल्कि, सारा ध्यान शो के पीछे के कमर्शियल और उनकी कमाई को लेकर लगाई जा रही अटकलों को लेकर है, जिससे वे देश के सबसे अधिक कमाई करने वाले स्टैंड-अप कॉमेडियनों में शामिल होते दिख रहे हैं. उनकी कमाई को लेकर अफवाहें तब फैलनी शुरू हुईं जब एक सोशल मीडिया यूजर ने न्यूज सीजन से रैना की संभावित कमाई का अनुमान साझा किया, जिसमें दावा किया गया कि अकेले नेटफ्लिक्स के साथ उनका सौदा 15 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये के बीच का हो सकता है. हालांकि, रैना और नेटफ्लिक्स दोनों ने ही इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है. इसके बावजूद, पोस्ट को तुरंत पॉपुलैरिटी मिली और यूजर्स ने इंटरनेट के सबसे बड़े शो में से एक के संभावित इनकम सोर्स के बारे में पता लगाया. गणना रिपोर्ट किए गए ओटीटी सौदे से कहीं आगे बढ़कर शो की बड़ी डिजिटल पहुंच, यूट्यूब मोनेटाइजेशन, प्लानिंग और ब्रांड सहयोग को भी ध्यान में रखा गया.