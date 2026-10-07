सलमान खान ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के दूसरे बच्चे को लेकर पहले ही दिया था हिंट?, जानिए क्या बोले थे 'भाईजान'
सिद्धार्थ मल्होत्रा को हाल ही में सलमान खान के शो में देखा गया था, जहां 'भाईजान' ने कई हिंट दिए थे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 1:10 PM IST
हैदराबाद: सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी अपने दूसरे बच्चे के पेरेंट्स बनने वाले हैं. आज 7 अक्टूबर को कपल ने सोशल मीडिया पर इसका एलान किया है. इसके बाद से कपल को बधाईयों के तांता लग चुका है. इस बीच सिद्धार्थ मल्होत्रा और सलमान खान की वो चर्चा भी सुर्खियों में आ गई है, जो दोनों के बीच बिग बॉस 20 में हुई थी. हाल ही में सिद्धार्थ अपनी हालिया रिलीज फिल्म द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट की प्रमोशन के लिए तमन्ना भाटिया संग बिग बॉस में पहुंचे थे. लेकिन क्या सलमान खान ने बातों-बातों में यह हिंट दिया था कि सिद्धार्थ दोबारा पिता बनने वाले हैं. चलिए जानते हैं.
दरअसल, शो में सलमान ने सिद्धार्थ की मैरिड लाइफ और पिता बनने के अनुभव पर चर्चा करते हुए मजाक में कहा था, 'उम्मीद है कि जल्द ही आपका एक और बच्चा होगा'. उस समय इस टिप्पणी को महज मजाक समझा गया था, लेकिन 7 अक्टूबर को कियारा और सिद्धार्थ के एलान के बाद, यह पुरानी बातचीत फिर से चर्चा में आ गई है, और प्रशंसक अब सोच रहे हैं कि क्या सलमान को इस बारे में कुछ ज्यादा ही पता था.
वीकेंड का वार में सलमान खान ने क्या कहा था?
यहां सिद्धार्थ ने बताया था कि पिता बनने के बाद उनकी जिंदगी कितनी बदल गई है. सलमान खान ने सिद्धार्थ के साथ एक पुरानी बातचीत को भी याद किया. उन्होंने कहा, 'तुमसे पूछा था उस समय पर शादी कर, शादी कर, शादी कर. तब तो शर्मीली दुल्हन बन गई ये''. सिद्धार्थ ने जवाब दिया, 'हमारा राज हमने राज रखा था भाई. वो रहस्य हमने टाइम पे खोला'. इसके बाद सलमान ने चुटकी लेते हुए कहा, 'वो रहस्य का रस अभी बच्चे में है'.
सिद्धार्थ ने आगे कहा, 'पिता बनने के लिए यह सबसे अच्छी भूमिका है. हमारी बहुत ही प्यारी बेटी है, जो अभी तकरीबन 15 महीने की हो गई है. अभी भी नए-नए शब्द बोल रही है और सीख रही है. मुझे लगता है कि यह दुनिया का सबसे अच्छा एहसास है और उम्मीद है कि यह वैसा ही रहता है'. इसके बाद सलमान ने मजाक में कहा, 'उम्मीद है कि आपके पास जल्द ही एक और होगा'.
बता दें, फिल्म 'शेरशाह' की शूटिंग के दौरान सिद्धार्थ और कियारा एक-दूसरे के करीब आए थे. इस जोड़े ने अपने रिश्ते को निजी रखने का फैसला किया था और पब्लिकली साथ नजर आने से बचते रहे. कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद, उन्होंने फरवरी 2023 में जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में शादी कर ली और साल 2025 में एक बेटी के पेरेंट्स बने.