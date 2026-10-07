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सलमान खान ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के दूसरे बच्चे को लेकर पहले ही दिया था हिंट?, जानिए क्या बोले थे 'भाईजान'

सलमान खान और सिद्धार्थ मल्होत्रा ( IANS )

हैदराबाद: सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और कियारा आडवाणी अपने दूसरे बच्चे के पेरेंट्स बनने वाले हैं. आज 7 अक्टूबर को कपल ने सोशल मीडिया पर इसका एलान किया है. इसके बाद से कपल को बधाईयों के तांता लग चुका है. इस बीच सिद्धार्थ मल्होत्रा और सलमान खान की वो चर्चा भी सुर्खियों में आ गई है, जो दोनों के बीच बिग बॉस 20 में हुई थी. हाल ही में सिद्धार्थ अपनी हालिया रिलीज फिल्म द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट की प्रमोशन के लिए तमन्ना भाटिया संग बिग बॉस में पहुंचे थे. लेकिन क्या सलमान खान ने बातों-बातों में यह हिंट दिया था कि सिद्धार्थ दोबारा पिता बनने वाले हैं. चलिए जानते हैं.

दरअसल, शो में सलमान ने सिद्धार्थ की मैरिड लाइफ और पिता बनने के अनुभव पर चर्चा करते हुए मजाक में कहा था, 'उम्मीद है कि जल्द ही आपका एक और बच्चा होगा'. उस समय इस टिप्पणी को महज मजाक समझा गया था, लेकिन 7 अक्टूबर को कियारा और सिद्धार्थ के एलान के बाद, यह पुरानी बातचीत फिर से चर्चा में आ गई है, और प्रशंसक अब सोच रहे हैं कि क्या सलमान को इस बारे में कुछ ज्यादा ही पता था.