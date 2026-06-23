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कॉपी हैं प्रीतम के ये सुपरहिट सॉन्ग?, 'माशूका' पर भी चोरी का आरोप, देखें कंपोजर के हिट ट्रैक लिस्ट

'इन दिनों' का पाकिस्तानी धुन से कनेक्शन 2007 में रिलीज़ हुई 'लाइफ इन ए मेट्रो' का गाना 'इन दिनों' आज भी प्रीतम के बेस्ट गानों में से एक गिना जाता है. हालांकि कुछ आलोचकों ने इसकी तुलना पाकिस्तानी संगीतकार वकार अली की 'मेरा नाम है मोहब्बत' से की.

'चॉकलेट' के कई गानों पर लगे आरोप 2005 की फिल्म 'चॉकलेट' प्रीतम के लिए सबसे विवादित फिल्मों में से एक मानी जाती है. 'जहरीली रातें' को पाकिस्तानी बैंड जल के लोकप्रिय गाने 'आदत' से मिलता-जुलता बताया गया. कई लोगों का मानना था कि दोनों गीतों की धुन और मूड में काफी समानता है. इसी फिल्म का गीत 'भीगा भीगा सा' पाकिस्तानी गायक अबरार-उल-हक के गाने 'दिसंबर' से प्रेरित बताया गया.फिल्म के एक अन्य गीत 'हल्का हल्का सा' की तुलना कनाडाई गिटारवादक जेसी कुक की ब्रीज फ्रॉम सेंटेस मैरीज' से की गई.

'बुल्लेया' 2016 में रिलीज हुई 'ऐ दिल है मुश्किल' के गाने बुल्लेया को उसके सूफी-रॉक अंदाज के लिए खूब सराहा गया. हालांकि कुछ संगीत प्रेमियों ने दावा किया कि इसके शुरुआती गिटार रिफ अमेरिकी रॉक बैंड पापा रोच का मशहूर गाना 'लास्ट रिजॉर्ट' से मिलते-जुलते हैं.

'पहली नजर में' 2008 में आई फिल्म 'रेस' का रोमांटिक गीत 'पहली नजर में' उस समय के युवाओं के बीच काफी मशहूर हुआ था. बाद में इंटरनेट पर कई वीडियो सामने आए जिनमें इस गाने की तुलना कोरियाई गायक किम ह्युंग सुप का गाना 'सारंग हे यो' से की गई. आलोचकों का कहना था कि दोनों गानों की धुन में काफी समानता है.

'बदतमीज दिल' 2013 में रिलीज हुई 'ये जवानी है दीवानी' का सुपरहिट गीत 'बदतमीज दिल' आज भी पार्टी में सुनने को मिलते हैं. लेकिन संगीत प्रेमियों ने इसकी धुन की तुलना बंगाली गायक-गीतकार अंजन दत्त के मशहूर गाने 'रंजना आमी अर आशबोना' से की. आलोचकों का दावा रहा कि दोनों गीतों के कुछ हिस्सों में समानता दिखाई देती है.

सालों से सोशल मीडिया, संगीत समीक्षकों और श्रोताओं के बीच उनके कई गानों की तुलना विदेशी, पाकिस्तानी, कोरियाई, जैसे गानों से की जाती रही है. लेकिन कुछ संगीत प्रेमियों और आलोचकों के बीच अक्सर यह बहस होती रही है कि प्रीतम के कुछ पॉपुलर गाने ओरिजिनल हैं. हालांकि इन आरोपों में से अधिकांश मामलों में कोई अंतिम कानूनी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सालों से कई गाने लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं.

हैदराबाद: बॉलीवुड के सबसे सफल संगीतकारों में गिने जाने वाले प्रीतम चक्रवर्ती ने अपने करियर में अनगिनत सुपरहिट गाने दिए हैं. उनकी धुनों ने कई फिल्मों को यादगार बनाया और उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप संगीतकारों में जगह दी. हालांकि, उनकी सफलता के साथ-साथ उन पर कई बार विदेशी गानों की धुनों से प्रेरणा लेने या उन्हें कॉपी करने के आरोप भी लगते रहे हैं.

'हां तू है'

फिल्म जन्नत का रोमांटिक गाना 'हां तू है' मिस्र के सुपरस्टार गायक अमर दियाब के 2003 के गाने 'अना आयेश' से मिलता-जुलता बताया गया.

'धूम मचाले'

'धूम' का टाइटल ट्रैक 'धूम मचाले' अपने समय का सबसे बड़ा डांस नंबर था. लेकिन इसकी तुलना जेसी कुक के 'मारियो टेक्स अ वॉक' और अमर दियाब के 'एंटा मा ओल्टेश लेइह' से की गई.

'या अली'

2006 की फिल्म 'गैंगस्टर' का गाना 'या अली' काफी पॉपुलर हुआ था. बाद में इसकी तुलना रूसी समूह गिटारा के गाने या घाली' से की गई.'

'क्या मुझे प्यार है'

'वो लम्हे' के मशहूर गाने 'क्या मुझे प्यार है' को इंडोनेशियाई बैंड पीटरपन के गाने 'तक बिसाका' की धुन से मिलता-जुलता बताया गया.

'प्यार की पुंगी' पर ईरानी बैंड से कॉपी का आरोप

2012 में रिलीज हुई एजेंट विनोद का गाना 'प्यार की पुंगी' तब विवादों में आ गया था जब इसे ईरानी बैंड बारोबक्स के गीत 'सूसन खानूम' से मिलता-जुलता बताया गया.

'है जुनून' और इंडोनेशियाई गाना

न्यूयॉर्क का गाना 'है जुनून' को इंडोनेशियाई बैंड सैमसन्स के गाने 'नलुरी लेलकी' से प्रेरित बताया गया.

'दिल में बजी गिटार'

'अपना सपना मनी मनी' का गाना 'दिल में बजी गिटार' की तुलना ईरानी ग्रुप मियामी बैंड के गाने 'शीओला शैला' से की गई.

'भूल भुलैया' के गाने भी चर्चा में

'भूल भुलैया' के गाने भी चर्चा में रहे हैं. इसका टाइटल ट्रैक आज भी काफी मशहूर है. लेकिन इसकी तुलना साउथ कोरियाई समूह जेटीएल के गाने 'माई लेकन' से की गई.

'माशूका' पर भी कॉपी का आरोप

हाल ही में रिलीज हुआ 'कॉकटेल 2' का गाना 'माशूका' भी विवादों में आ गया. 'माशूका' पर आरोप है कि इसे बीबी और कोको के 1993 के इटैलियन गाने 'से सो अरुबाते ए नोना' से कॉपी किया गया है.

हालांकि इस गाने को लेकर म्यूजिशिय राघव चैतन्य ने इस गाने को लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया था, ''माशूका' गाने को लेकर काफी चर्चा हो रही है और मुझे लगता है कि इस बारे में चल रही अटकलों पर सीधे बात करना जरूरी है. प्रीतम दा पर लगे चोरी (प्लेजरिज्म) के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं. मैंने यह गाना गाया है और इसके बनाने की प्रक्रिया में भी मैं करीब से जुड़ा रहा हूं, इसलिए मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि 'माशूका' एक ओरिजिनल कंपोजिशन है.'

अम्र दियाब के गानों से कॉपी?

प्रीतम के कई गानों की तुलना मिस्र के मशहूर गायक अम्र दियाब से की गई है. 'गरम मसाला' का मशहूर गाना 'अदा' पर भी कॉपी करने का आरोप है. बताया जाता है कि यह गाना अम्र दियाब के 1999 के गाने 'अना' से कॉपी किया गया है. फिल्म 'भूल भुलैया' के गाने 'अल्लाह हाफिज' पर आरोप है कि यह गाना 'अवेडोनी' की कॉपी है.

आर्टिस्ट टार्कान की धुन से जुड़े गाने

तुर्की पॉप स्टार तारकान तेवेटोग्लू के कई गानों के साथ भी प्रीतम के गानों की तुलना की जाती है. जैसे- 'मौजा ही मौजा' (जब वी मेट) की कॉपी 'किस किस' से, 'शिकदुम' (धूम) 'शिमरिक' से कॉपी, 'दिल समंदर' (गरम मसाला) 'कुजू कुजू' से कॉपी, 'रेस सांसों की' ​​(रेस) 'जस्ट लाइक दैट' से कॉपी, 'टच मी' (धूम 2) 'डूडू' से कॉपी करने का आरोप है.

प्रीतम ने म्यूजिक से लिया ब्रेक

अपने 55वें जन्मदिन पर, प्रीतम ने ब्लैक-एंड-व्हाइट तस्वीरें शेयर कीं और फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए एक नोट लिखा. उन्होंने कहा कि वह जिंदगी को अलग तरह से जीना चाहते हैं. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'आज, मैंने खुद को कुछ साल ऐसे जीने का तोहफा देने का फैसला किया है जो जिंदगी को अलग तरह से जीने का मौका दें.'

उन्होंने आगे लिखा है, 'उन चीजों को पूरा करने का मौका जो मैं अब तक नहीं कर पाया. अब उन नए सफरों पर निकलने का समय आ गया है, जिन्हें मैंने लंबे समय से टाल रखा था. आम जिंदगी का सफर भी शानदार होता है, लेकिन मुझे हमेशा उन रास्तों के बारे में जानने की ज्यादा उत्सुकता रही है जिन पर ज्यादा लोग नहीं गए. आपके प्यार और साथ के लिए धन्यवाद। हमेशा.'