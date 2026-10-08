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'पता नहीं कल मैं यहां रहूंगा या नहीं': क्या नाना पाटेकर को चार दिन पहले ही हो गया था अपनी मौत का आभास?

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गोवा: क्या मशहूर एक्टर नाना पाटेकर को चार दिन पहले ही अपनी मौत का आभास हो गया था? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि गोवा में सम्राट क्लब के एक कार्यक्रम के दौरान नाना ने कुछ ऐसी ही बात कही थी. उन्होंने कहा, 'मैं कल यहां रहूंगा या नहीं, यह तो समय ही बताएगा. कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता. जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है.' इन बातों से अब लोग सोच रहे हैं कि क्या नाना को सच में अपनी आने वाली मौत का पहले ही एहसास हो गया था.