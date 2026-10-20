क्या नवरात्रि इवेंट में दलेर मेहंदी ने नशे में धुत होकर किया परफॉर्म? भाई मीका सिंह का बड़ा दावा, बोले- मैं गाना छोड़ दूंगा अगर...
मीका सिंह ने दलेर मेहंदी के वायरल वीडियो पर रिएक्शन किया है. उन्होंने दावा किया है कि दलेर मेहंदी ने शराब नहीं पी थी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 20, 2026 at 12:22 PM IST
हैदराबाद: मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी अचानक सुर्खियों में तब आ गए, जब उत्तराखंड से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. वीडियो में, नरेंद्रनगर के विधायक सुबोध उनियाल को स्टेज पर आते और दलेर के ठीक से न गा पाने पर अपना गुस्सा जाहिर करते देखा जा सकता है. उन्होंने दलेर पर शराब के नशे में होने का आरोप भी लगाया. मंत्री के इस आरोप के बाद भाई-सिंगर मीका सिंह का रिएक्शन आया है. उन्होंने अपने बड़े भाई दलेर मेहंदी
मंगलवार, 20 अक्टूबर को मीका सिंह ने अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया, जिसमें उन्होंने अपने भाई दलेर का बीच बचाव किया है. वीडियो में मीका ने कहा, "कल ही मैंने अपने बड़े भाई की न्यूज देखी है कि आप लोगों ने फैला दिया है कि 'दलेर मेहंदी शराब पीकर गाना गा रहे हैं. शराब पीकर उनसे गाना गाया नहीं जा रहा है. पहली बात कि मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, वो पिछले 30 सालों से सुपरस्टार रहे हैं. क् जिंदगी में कभी आपने उनके उनके हाथ में शराब का गिलास देखा है, या उनके बर्थडे पार्टी में देखा कि शराबें चल रही हैं शराबें पी जा रही हैं?"
मीका सिंह ने दोहराते हुए कहा कि वे दलेर मेहंदी के बारे में बात कर रहे हैं ना कि खुद के बारे में. वह वीडियो में आगे कहते हैं, "लेकिन क्या आपने कभी दलेर पाजी को शराब पीते हुए देखा है? नहीं देखा है. जब आपने ऐसा देखा ही नहीं, तो आपने सीधे कैसे बोल दिया कि उन्हें खड़ा ही नहीं होया जा रहा है."
लोगों से अपील करते हुए मीका सिंह आगे कहते हैं, "मैं आप लोगों से एक ही चीज रिक्वेस्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि कई बार हम लोग, हम जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं,हम लो कई बार किसी के कहने पर हां कर देते हैं. हम बोल देते हैं कि हां हम शो करने आ रहे हैं. भले ही हम लोगों को 104 डिग्री बुखार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर मैं बीमार हूं और मुझे पता चलता है कि हां यार परसों मेरा कोई शो है और मैंने हां कर दी है, भले ही इसमें बजट कम था या ज्यादा था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं वह शो जरूर करूंगा. खैंर उन्होंने (दलेर) भी शायद ऐसा ही किया होगा. दलेर पाजी ने हां कर दिया होगा, भले ही तबीयत सही या नहीं है. "
मीका ने आगे कहा, "अगर उनसे खड़ा नहीं हो पाया जा रहा है या नहीं गा पा रहे हैं. हाल ही उनकी तबीयत खराब थी. हालांकि दलेर पाजी ने मुझसे ये शेयर करने से मना भी किया था. लेकिन एक भाई होने के नाते, एक फैन होने के नाते, मुझे सच बोलने का अधिकार है."
Damn!! What happened in Daler Mehndi's event??? They are literally scolding and abusing him. https://t.co/MeZO12t1XA— Gagan Choudhary (@trigguuuu) October 20, 2026
उन्होंने कहा कि दलेर की हाल ही में एक बड़ी सर्जरी हुई थी, जिसके कारण वह स्टेज शो करते समय उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था. मीका ने आगे कहा, "हाल ही में उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है. वहां पर बहुत कमाल के मंत्री थे, स्टेज पर आए और झाड़ दिया, 'आपसे गया नहीं जा रहा, मत गाओ, हमसे पैसे के लिए' मान लिया, सर आप सही बोल रहे हो. पर ये मत बोलिए कि शराब पीके गाना गा रहे हैं." मीका सिंह ने खुलेआम चैलेंज करते हुए कहते हैं, "मैं चैलेंज करता हूं. अगर एक बंदा बोल दे 'हमने दलेर को शराब पीते हुए देखा है', मैं गाना ही छोड़ दूंगा."
SHOCKING! 🙀:- Singer #DalerMehndi allegedly arrived drunk for a stage performance and got into a confrontation with Uttarakhand Forest Minister #SubodhUniyal — LIVE ON STAGE VIP culture or public embarrassment? 👀 https://t.co/5ehh5YhKZU— naman pandit (@namanpndit) October 19, 2026
18 अक्टूबर को दलेर मेहंदी उत्तराखंड के टिहरी जिले में कुंजापुरी मेले में परफॉर्म कर रहे थे. यह मेला नवरात्रि उत्सव का हिस्सा है और एक बड़ा सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है. कार्यक्रम के दौरान, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक सुबोध उनियाल मंच पर आए, गायक को रोका और दर्शकों के सामने उन्हें फटकार लगाई. उनियाल ने दलेर मेहंदी से अपना कार्यक्रम रोकने को कहा. उन्होंने आरोप लगाया कि देवी दुर्गा के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में गायक शराब पीकर मंच पर आए थे.