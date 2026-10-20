ETV Bharat / entertainment

क्या नवरात्रि इवेंट में दलेर मेहंदी ने नशे में धुत होकर किया परफॉर्म? भाई मीका सिंह का बड़ा दावा, बोले- मैं गाना छोड़ दूंगा अगर...

मीका सिंह/दलेर मेहंदी ( IANS )

हैदराबाद: मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी अचानक सुर्खियों में तब आ गए, जब उत्तराखंड से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. वीडियो में, नरेंद्रनगर के विधायक सुबोध उनियाल को स्टेज पर आते और दलेर के ठीक से न गा पाने पर अपना गुस्सा जाहिर करते देखा जा सकता है. उन्होंने दलेर पर शराब के नशे में होने का आरोप भी लगाया. मंत्री के इस आरोप के बाद भाई-सिंगर मीका सिंह का रिएक्शन आया है. उन्होंने अपने बड़े भाई दलेर मेहंदी

मंगलवार, 20 अक्टूबर को मीका सिंह ने अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया, जिसमें उन्होंने अपने भाई दलेर का बीच बचाव किया है. वीडियो में मीका ने कहा, "कल ही मैंने अपने बड़े भाई की न्यूज देखी है कि आप लोगों ने फैला दिया है कि 'दलेर मेहंदी शराब पीकर गाना गा रहे हैं. शराब पीकर उनसे गाना गाया नहीं जा रहा है. पहली बात कि मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, वो पिछले 30 सालों से सुपरस्टार रहे हैं. क् जिंदगी में कभी आपने उनके उनके हाथ में शराब का गिलास देखा है, या उनके बर्थडे पार्टी में देखा कि शराबें चल रही हैं शराबें पी जा रही हैं?"

मीका सिंह ने दोहराते हुए कहा कि वे दलेर मेहंदी के बारे में बात कर रहे हैं ना कि खुद के बारे में. वह वीडियो में आगे कहते हैं, "लेकिन क्या आपने कभी दलेर पाजी को शराब पीते हुए देखा है? नहीं देखा है. जब आपने ऐसा देखा ही नहीं, तो आपने सीधे कैसे बोल दिया कि उन्हें खड़ा ही नहीं होया जा रहा है." लोगों से अपील करते हुए मीका सिंह आगे कहते हैं, "मैं आप लोगों से एक ही चीज रिक्वेस्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि कई बार हम लोग, हम जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं,हम लो कई बार किसी के कहने पर हां कर देते हैं. हम बोल देते हैं कि हां हम शो करने आ रहे हैं. भले ही हम लोगों को 104 डिग्री बुखार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर मैं बीमार हूं और मुझे पता चलता है कि हां यार परसों मेरा कोई शो है और मैंने हां कर दी है, भले ही इसमें बजट कम था या ज्यादा था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं वह शो जरूर करूंगा. खैंर उन्होंने (दलेर) भी शायद ऐसा ही किया होगा. दलेर पाजी ने हां कर दिया होगा, भले ही तबीयत सही या नहीं है. "