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टटीरी विवाद के बीच बादशाह ने गुपचुप रचाई शादी?, लाल जोड़े में खूबसूरत दुल्हन संग मंडप से तस्वीरें वायरल

ईशा की मां पूनम रिखी द्वारा सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करने के बाद से ही इस खबर की चर्चा शुरू हो गई है. तस्वीरों में यह जोड़ा शादी के जोड़ों में सजे-धजे करीबी परिवार के सदस्यों के साथ शादी की रस्मों में हिस्सा लेते नजर आ रहा है. एक तस्वीर में बादशाह कुर्ते और साफा पहने हुए हैं, वहीं ईशा चूड़ा और कलीरा जैसे पारंपरिक दुल्हन के आभूषणों के साथ लाल सलवार सूट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

हैदराबाद: गायक-रैपर बादशाह एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार अपनी निजी जिंदगी को लेकर. खबर है कि बादशाह ने पंजाबी अभिनेत्री ईशा रिखी से गुपचुप शादी कर ली है. उनकी शादी की कुछ तस्वीरें ऑनलाइन सामने आईं और तेजी से वायरल हो रही हैं.

खुशी को और बढ़ाते हुए, टी-सीरीज की उपाध्यक्ष पूजा सिंह गुजराल ने भी इस जोड़े को बधाई देते हुए एक मैसेज साझा किया. उन्होंने लिखा, "मेरा दिल खुशी और आंसुओं से भरा है (बेशक खुशी के आंसुओं से )... मेरी प्यारी बहन सबसे खूबसूरत दुल्हन बन गई है... आप दोनों का जीवन प्यार और खुशियों से भरा रहे'. उनके इस भावुक संदेश ने इन अटकलों को और मजबूत कर दिया है कि दोनों ने वाकई शादी कर ली है.

हालांकि, बादशाह और ईशा रिखी दोनों ने ही अभी तक शादी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. इससे प्रशंसकों में उत्सुकता और अटकलें लगाने का सिलसिला जारी है, जबकि तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल रही हैं. सोशल मीडिया पर कई लोग यह भी अनुमान लगा रहे हैं कि वायरल शादी की तस्वीरें एआई द्वारा बनाई गई हो सकती हैं, जिससे अफवाहों को लेकर भ्रम और बढ़ गया है.

खबरों के मुताबिक, बादशाह और ईशा करीब चार साल से रिलेशनशिप में हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों की मुलाकात एक पार्टी में आपसी दोस्तों के जरिए हुई थी और धीरे-धीरे उनका रिश्ता एक गंभीर रिश्ते में बदल गया. इतने समय में उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को काफी हद तक प्राइवेट रखा है, जिससे शादी की तस्वीरों का अचानक सामने आना फैंस के लिए और भी चौंकाने वाला है.

जो लोग ईशा रिखी से परिचित नहीं हैं, उन्हें बता दें कि उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2013 में पंजाबी फिल्म 'जट्ट बॉयज पुत्त जट्टन दे' से की थी और बाद में बॉलीवुड फिल्म 'नवाबज़ादे' में भी नजर आईं. उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्रीय सिनेमा में अपनी एक मज़बूत पहचान बनाई है.

दूसरी ओर, जैस्मीन मसीह से अपनी पिछली शादी के बाद यह बादशाह के जीवन में एक नया अध्याय होगा. दोनों 2020 में अलग हो गए थे, लेकिन अपनी बेटी की परवरिश मिलकर कर रहे हैं. एक इंटरव्यू में बादशाह ने अलगाव के बारे में बात करते हुए कहा था, 'हमने हर संभव कोशिश की... हम अलग हो गए क्योंकि यह हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं था'. फिलहाल, फैंस इस जोड़े के आधिकारिक बयान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.