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अविनाश मिश्रा-ईशा सिंह का रिलेशनशिप कंफर्म? 'खतरों के खिलाड़ी 15' के विनर ने पार्टी में खुलेआम बोला- आई लव यू बेबी

अविनाश मिश्रा-ईशा सिंह ( IANS )

हैदराबाद: बिग बॉस 18 कंटेस्टेंट रहे अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उनकी बॉन्डिंग अक्सर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं. हालांकि दोनों ने हमेशा यही कहा है कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन एक नए वीडियो ने एक बार फिर फैंस के मन में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या उनके रिश्ते में कुछ और भी है.