अविनाश मिश्रा-ईशा सिंह का रिलेशनशिप कंफर्म? 'खतरों के खिलाड़ी 15' के विनर ने पार्टी में खुलेआम बोला- आई लव यू बेबी
क्या अविनाश मिश्रा-ईशा सिंह का रिलेशनशिप कंफर्म हो गया है. क्या अविनाश और ईशा ऑफिशियली बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड है? देखें वीडियो...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 7:53 PM IST
हैदराबाद: बिग बॉस 18 कंटेस्टेंट रहे अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उनकी बॉन्डिंग अक्सर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं. हालांकि दोनों ने हमेशा यही कहा है कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन एक नए वीडियो ने एक बार फिर फैंस के मन में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या उनके रिश्ते में कुछ और भी है.
सोशल मीडिया पर रोहित शेट्टी के शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' के विनर एक्टर अविनाश मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने ईशा सिंह के साथ अपने रिश्ते को सबके सामने जाहिर कर दिया है. वीडियो में अविनाश ईशा को उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद देते हुए और "आई लव यू, बेबी" कहते हुए नजर आ रहे हैं. साथ ही, वह मेहमानों से इस वीडियो को पोस्ट न करने के लिए भी कह रहे हैं.
Avinash: I love you baby Eisha: I love you too SHIP=SAILEDDD ♥️♥️😭😭😭😭😭 #EishaSingh #AvinashMishra #Avisha https://t.co/FkJuNN74P4— Zarah (@Zarahx02) October 5, 2026
वायरल हो रहे वीडियो में अविनाश को यह कहते हुए देखा जा सकता है, 'मैं शुक्रगुजार और खुशकिस्मत हूं कि ईशा मेरी ज़िंदगी में है.' इसके बाद ईशा और उनके दोस्त उन्हें आगे बोलने के लिए कहते हैं, 'आगे तो बोलो.' फिर अविनाश कहते हैं, 'आई लव यू, बेबी.' ईशा खुशी से जवाब देती हैं, 'ओके आई लव यू टू.' और फिर वहाँ से चली जाती हैं.
यह वायरल वीडियो 'खतरों के खिलाड़ी 15' में अविनाश की जीत के बाद सामने आया है. जब रोहित शेट्टी ने ग्रैंड फिनाले में उन्हें विजेता घोषित किया, तो एक्टर की आंखों से आंसू छलक पड़े. वहीं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए वहां मौजूद ईशा भी भावुक होती दिखीं. जीत के बाद, अविनाश तुरंत ईशा के पास गए और उन्हें गले लगाया, साथ ही उनके गाल पर किस भी किया.
They met in Bigg Boss & made it official on Khatron ke Khiladi!!🤌🏻😭❤️ #AvinashMishra #EishaSingh #AviSha https://t.co/kMPpD3AXgu— Nisha🥂 (@Fierce_Soul_) October 4, 2026
अविनाश और ईशा की पहली मुलाकात 'बिग बॉस 18' में हुई थी. हालांकि दोनों ने कई बार रोमांस की खबरों को नकारा है और कहा है कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनकी बॉन्डिंग और हाल के वीडियो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं. दोनों का अक्सर साथ दिखना, एक-दूसरे के लिए सोशल मीडिया पोस्ट और प्यार भरे पल अक्सर फैंस का ध्यान खींचते रहे हैं.