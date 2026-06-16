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क्या 'तीस मार खान' में फराह खान के पैसे खा गए थे अक्षय कुमार? 'खिलाड़ी' की रईसी देख हैरान हुए राजपाल

फराह खान/अक्षय कुमार ( IANS )

हैदराबाद: फराह खान ने अपनी फिल्म 'तीस मार खान' के लिए अक्षय कुमार के साथ काम किया. हालांकि 2010 की यह कॉमेडी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक चली. फराह खान ने 'तीस मार खान' की शूटिंग के दौरान का एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है. फ़िल्ममेकर ने बताया कि अक्षय कुमार हर दिन हेलिकॉप्टर से फिल्म के सेट पर आते थे और लोकेशन पर सबसे समय के पाबंद व्यक्ति होते थे. उनका रूटीन बिल्कुल अलग था. यह बात हाल ही में फराह खान, अक्षय कुमार, प्रियदर्शन और राजपाल यादव के बीच 'भूत बंगला' के प्रमोशन के दौरान हुई बातचीत में सामने आई. इंटरव्यू में फराह खान ने बताया कि माल्सहेज घाट में 'तीस मार खान' की शूटिंग के दौरान क्या हुआ था. फराह ने बताया, 'हम मालशेज में 'तीस मार खान' की शूटिंग कर रहे थे. हर दिन सुबह 8 बजे का कॉल टाइम होता था. सभी लोग वहीं रुकते थे क्योंकि मुंबई से वहां तक ​​पहुंचने में गाड़ी से लगभग ढाई घंटे लगते थे. लेकिन अक्षय हर शाम काम खत्म होने के बाद घर चले जाते थे और अगली सुबह 7:45 बजे तक वापस आ जाते थे.' यह बात सुनकर राजपाल यादव हैरान रह गए. उनकी तरफ मुड़कर फराह और अक्षय ने पूछा, 'बताओ, कैसे?' राजपाल यादव के पास कोई जवाब नहीं था. फिर अक्षय ने बताया, 'मैं हेलिकॉप्टर से आता-जाता था.'