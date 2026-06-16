क्या 'तीस मार खान' में फराह खान के पैसे खा गए थे अक्षय कुमार? 'खिलाड़ी' की रईसी देख हैरान हुए राजपाल
फराह खान ने खुलासा किया है कि 'तीस मार खान' की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार कैसे हेलीकॉप्टर को टैक्सी की तरह यूज किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 16, 2026 at 1:58 PM IST
हैदराबाद: फराह खान ने अपनी फिल्म 'तीस मार खान' के लिए अक्षय कुमार के साथ काम किया. हालांकि 2010 की यह कॉमेडी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक चली. फराह खान ने 'तीस मार खान' की शूटिंग के दौरान का एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है. फ़िल्ममेकर ने बताया कि अक्षय कुमार हर दिन हेलिकॉप्टर से फिल्म के सेट पर आते थे और लोकेशन पर सबसे समय के पाबंद व्यक्ति होते थे. उनका रूटीन बिल्कुल अलग था.
यह बात हाल ही में फराह खान, अक्षय कुमार, प्रियदर्शन और राजपाल यादव के बीच 'भूत बंगला' के प्रमोशन के दौरान हुई बातचीत में सामने आई. इंटरव्यू में फराह खान ने बताया कि माल्सहेज घाट में 'तीस मार खान' की शूटिंग के दौरान क्या हुआ था.
फराह ने बताया, 'हम मालशेज में 'तीस मार खान' की शूटिंग कर रहे थे. हर दिन सुबह 8 बजे का कॉल टाइम होता था. सभी लोग वहीं रुकते थे क्योंकि मुंबई से वहां तक पहुंचने में गाड़ी से लगभग ढाई घंटे लगते थे. लेकिन अक्षय हर शाम काम खत्म होने के बाद घर चले जाते थे और अगली सुबह 7:45 बजे तक वापस आ जाते थे.'
यह बात सुनकर राजपाल यादव हैरान रह गए. उनकी तरफ मुड़कर फराह और अक्षय ने पूछा, 'बताओ, कैसे?' राजपाल यादव के पास कोई जवाब नहीं था. फिर अक्षय ने बताया, 'मैं हेलिकॉप्टर से आता-जाता था.'
फराह ने कहा कि एक्टर के सफर का तरीका ऐसा था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था. उन्होंने कहा, 'मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी एक्टर को हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल टैक्सी की तरह करते देखा. अक्षय ने तुरंत अपना बचाव करते हुए कहा, 'लेकिन इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती थी? प्रोड्यूसर तो मैं खुद ही था.'
फराह ने पलटकर कहा, 'और मैं भी तो थी.' अक्षय ने सहमति में सिर हिलाया, जिसके बाद फराह ने मजाक में उन पर आरोप लगाया, 'मेरे सारे पैसे खा गया.' हैरान अक्षय ने जवाब दिया, 'मैंने पैसे खा लिए? उस फिल्म से तो सबसे ज्यादा पैसे तुमने कमाए थे.' फिर फराह जोर से हंस पड़ती हैं और मजाक में कहती है, 'रॉनी को फोन करो और उनसे हमारे पैसों के बारे में पूछो.'
'तीस मार खान' फराह खान की तीसरी निर्देशित फिल्म थी. इससे पहले उन्होंने 'मैं हूं ना' और 'ओम शांति ओम' डायरेक्ट की थीं. अक्षय कुमार की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी. 'तीस मार खान' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 84 करोड़ रुपये कमाए, लेकिन यह फराह की पिछली डायरेक्टोरियल फिल्मों जैसी तारीफ नहीं पा सकी थी.