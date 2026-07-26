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'लॉक अप 2' में प्रेग्नेंट हुईं आकांक्षा चमोला? राम कपूर हुए शॉक्ड, पूछा- बच्चे का पिता कौन?

शो के लेटेस्ट एपिसोड में आकांक्षा चमोला शीशे के सामने खड़ी होती है और अपने पेट को निहारती रहती है. तभी राम कपूर उनके पास आते हैं और उनसे इसके बारे में पूछते हैं. तब वह बताती है कि वह प्रेग्नेंट हैं. यह सुनकर राम कपूर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि बच्चे का पिता कौन है, और आकांक्षा का जवाब सुनकर वह हैरान रह जाते हैं.

हैदराबाद: 'बिग बॉस 19' के विनर गौरव खन्ना की पत्नी-एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला इन दिनों लॉक अप सीजन 2 में अपने शॉकिंग खुलासे से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं. लॉक अप 2 में एंट्री करते ही आकांक्षा ने तलाक को लेकर एक बड़ा खुलासा किया, जिससे गौरव के साथ उनके रिश्ते को लेकर कई तरह की अटकलें लगने लगीं. इसके बाद उन्होंने बाइसेक्सुअल होने का भी खुलासा किया. इसके अलावा, आकांक्षा शो में कई खुलासे कर रही हैं. हाल ही के एक एपिसोड में उन्होंने कहा, 'मैं प्रेग्नेंट हूं'. इस बात पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया.

जब बच्चे के पिता का नाम पूछा गया, तो आकांक्षा ने एक ऐसे शख्स का नाम लिया, जिसने सभी को हैरान कर दिया. उन्होंने असल में लैला (वरुण यादव) का नाम लिया. राम कपूर तुरंत लैला के पास गए और उनसे कहा, 'आकांक्षा प्रेग्नेंट है और उसका कहना है कि तुम ही बच्चे के पिता हो.' वहां मौजूद धीरज धूपर ने भी कहा, 'हां, मुझे यह बात पहले से पता थी.'

बाद में, राम लैला के सामने आकांक्षा से पूछता है, 'बच्चे का पिता कौन है?' आकांक्षा एक बार फिर लैला का नाम लेती है. जवाब में, लैला कहता है, 'यह बात सबको मत बताओ.' वैसे, आकांक्षा और लैला दोनों को शो में अक्सर एक-दूसरे के साथ फ्लर्ट करते देखा जाता है. प्रेग्नेंसी की बात भी उनके हंसी-मजाक का हिस्सा था. आकांक्षा प्रेग्नेंट नहीं हैं. हालांकि, इस बिहेवियर की वजह से आकांक्षा को ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा है.

इससे पहले आकांक्षा ने गौरव की एंट्री को लेकर सुर्खियों में थी. उनका कहना था कि गौरव की जगह शो में उनके माता-पिता आते तो अच्छा था, या फिर उनका कुत्ता आता तो भी ठीक था. आकांक्षा का ये बयान सोशल मीडिया पर छा गया. उनके इस बयान से भी लोगों ने काफी ट्रोल किया था.

आकांक्षा और गौरव खन्ना की शादी 2016 में हुई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे एक ऑडिशन के दौरान मिले थे और उन्हें प्यार हो गया था. डेट करने के बाद उन्होंने 24 नवंबर 2016 को गौरव के होमटाउन कानपुर में शादी की.