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सीक्वल की रिलीज से पहले आदित्य धर ने 'धुरंधर 3' का दिया हिंट? फैंस से की अपील, कहा- क्रेडिट खत्म होने तक सीटों से न उठें

'धुरंधर 2' की रिलीज से पहले फिल्म के निर्देशक आदित्य धर ने एक स्टेटमेंट के लिए दर्शकों और फैंस से खास अपील की है.

Aditya Dhar Dhurandhar 2
आदित्य धर/'धुरंधर 2' (IANS/Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 18, 2026 at 1:44 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: आदित्य धर की निर्देशित और रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर. माधवन स्टारर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' अपनी शानदार थिएट्रिकल रिलीज के लिए तैयार है. इस फिल्म से दर्शकों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और इसे लेकर दर्शकों और फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा बना हुआ है. फैंस इस फिल्म का अनुभव लेने के लिए इसकी रिलीज का बेसब्री से इंजतार कर रहे हैं. रिलीज से एक दिन पहले फिल्ममेकर आदित्य धर ने खुद आगे आकर एक दिल को छू लेने वाला मैसेज दिया है, जिससे फैंस का उत्साह और भी बढ़ गया है.

रिलीज से कुछ ही घंटे पहले, आदित्य धर ने धुरंधर 2 देखने वाले दर्शकों और फैंस नाम एक नोट शेयर किया है. 18 मार्च को शेयर किए गए इस नोट में उन्होंने फिल्म के पहले भाग को मिले जबरदस्त प्यार और उसके बाद के सफर के लिए सभी का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने धुरंधर 2 को एक फिल्म से कहीं अधिक बताया है.

उन्होंने दर्शकों से स्पॉइलर से बचने और सिनेमाघरों में फिल्म के ट्विस्ट को सीधे फील करने के महत्व पर जोर दिया है. निर्देशक ने दर्शकों से क्रेडिट समाप्त होने तक अपनी सीटों से न उठने का भी अनुरोध किया, शायद उन्होंने 'धुरंधर 3' की ओर इशारा किया है.

आदित्य ने अपने नोट में लिखा है, '5 दिसंबर 2025 को, धुरंधर दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई. और तब से लेकर अब तक आपने हमारी फिल्म को सिर्फ देखा ही नहीं. आपने इसे प्यार भी दिया. आपने इसे जिया. आपने इसकी हर छोटी से छोटी बात की तारीफ की, हर पल पर बहस की, इसे बार-बार देखा और उन चीजों पर भी गौर किया जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई करेगा.'

उन्होंने आगे लिखा है, 'उस खूबसूरत और शानदार सफर में कहीं हमारी फिल्म आपकी हो गई. फिर पूरे देश की. और फिर पूरी दुनिया की. यह एक फिल्ममेकर के लिए सबसे विनम्र और दिल को छू लेने वाला तोहफा है जो उसे कभी भी मिल सकता है. इसलिए जब हम 'धुरंधर: द रिवेंज' बनाने बैठे, तो हमें एक बात का पूरा यकीन था: हमें आपको सरप्राइज करना. हमें आपको ऐसे जज्बात महसूस कराने थे जिनके लिए आप तैयार नहीं थे. गहराई से. पूरी ईमानदारी से. यह कभी आसान नहीं होता. लेकिन आपके लिए, हमने अपनी पूरी जान लगा दी. हमने 'धुरंधर: द रिवेंज' में अपना दिल डाल दिया है ताकि आप हर मोड़, हर जज्बात को ठीक वैसे ही महसूस कर सकें जैसा उसे महसूस किया जाना चाहिए.'

निर्देशक ने फिल्म देखने वाले दर्शकों अपील करते हुए आगे लिखा है, 'एक थिएटर में, अंधेरे में, दोस्तों, परिवार और यहां तक कि अजनबियों से घिरे हुए, जहां हर कोई एक जैसे जज्बात महसूस कर रहा हो. फिल्मों को इसी तरह अनुभव किया जाना चाहिए. किसी के फोन पर धुंधली तस्वीर के रूप में नहीं. इसलिए, मेरी आपसे एक दिली, सच्ची गुजारिश है... प्लीज, स्पॉइलर शेयर न करें. हर फैन को बिना किसी जानकारी के, लेकिन एक्साइटमेंट के साथ थिएटर में आने दें, और जब वे बाहर निकलें, तो उनके पास अपने अनुभव का एक काफी पर्सनल सा फील हो.'

आदित्य ने फैंस और दर्शकों पर अपना भरोसा जताते हुए आखिरी में लिखा, 'आपने ही धुरंधर को वह बनाया है जो वह आज है. अब मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं कि आप इसे आगे भी वैसे ही सहेजकर रखेंगे. अपने पूरे प्यार और आभार के साथ, आदित्य धर. भारत माता की... जय.'

इस नोट को शेयर करते हुए आदित्य धर ने फैंस से चुटकी लेते हुए कैप्शन में लिखा है, 'धुरंधर: द रिवेंज' 19 मार्च को गुड़ी पड़वा, उगादी और ईद के मौके पर दुनिया भर में हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम भाषा में रिलीज हो रही है. ओह, और एक और बात. जब तक क्रेडिट्स चलने बंद न हो जाएं, तब तक अपनी सीटों से ना उठें.'

आदित्य धर की यह फिल्म कल गुरुवार, 19 मार्च को रिलीज हो रही है. बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' से होगी.

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