'धुरंधर' X रिव्यू: रणवीर सिंह की फिल्म पर दर्शकों ने लगाई हिट की मुहर, जानें डे 1 कितना कलेक्शन करेगी फिल्म

फिल्म धुरंधर ने दर्शकों को इंप्रेस कर दिया है. फिल्म पहले दिन कितने कमाई करेगी, यह भी जानें.

Dhurandhar X Review
'धुरंधर' X रिव्यू (Song Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 5, 2025 at 11:27 AM IST

हैदराबाद: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' आखिरकार आज 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म के रिलीज होते ही शुरुआती समीक्षाएं बेहद पॉजिटिव मिल रही हैं. धुरंधर के जरिए आदित्य धर और रणवीर सिंह पहली बार साथ में आए हैं. फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है और फिल्म के लीड एक्टर रणवीर सिंह हैं. फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी हैं.

यह फिल्म एक भारतीय जासूस के इर्द-गिर्द घूमती है जो पाकिस्तान के ल्यारी कस्बे में खतरनाक गिरोहों में घुस जाता है. कहानी में काल्पनिक घटनाओं और इलाके के गैंगवारों पर आधारित किरदारों को शामिल किया गया है. फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आए दर्शकों ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर फिल्म के बारे में अपना रिव्यू दे रहे हैं.

एक यूजर ने फिल्म को चार स्टार रेटिंग दी और लिखा, "धुरंधर एक हाई-एड्रेनालाईन देशभक्ति एक्शन ड्रामा फिल्म है जो पहले फ्रेम से ही जोरदार एंट्री करती है, रणवीर सिंह मेजर के रोल में अपने सबसे गहन प्रदर्शनों में से एक देते हैं, हर दृश्य में धैर्य, भावना और इमोशनल शक्ति लाते हैं, फिल्म बिना लय खोए बड़े पैमाने पर एक्शन, मजबूत भावनाओं और कहानी को बैलेंस करती है, एक्शन सीक्वेंस रियल, जमीनी और खूबसूरती से कोरियोग्राफ किए गए लगते हैं, खासकर वॉर और रेसक्यू सीन'.

यूजर ने आगे कहा, 'बैकग्राउंड स्कोर शानदार है, ऐसा जो क्लाइमेक्स के दौरान आपके रोंगटे खड़े कर देता है, सिनेमैटोग्राफी शार्प और प्रभावशाली है, जो युद्ध की अराजकता और पात्रों की भावनात्मक गहराई, दोनों को दर्शाती है, हालांकि कहानी एक परिचित देशभक्ति के दौर से गुजरती है, स्टाइलिश, बोल्ड और लार्जर-दैन-लाइफ पेशकश है, जो इसे बेहद आकर्षक बनाती है, सहायक कलाकार वजन बढ़ाते हैं, लेकिन रणवीर की स्क्रीन प्रेजेंस ही फिल्म पर हावी है, कुल मिलाकर, धुरंधर एक जबरदस्त थिएटर अनुभव देती है , भावनात्मक, एक्शन से भरपूर और देशभक्ति की ऊर्जा से भरपूर'.


एक अन्य दर्शक ने पूरे पांच स्टार देते हुए लिखा, 'यह एक पैसा वसूल फिल्म है, रणवीर सिंह ने अद्भुत काम किया है, बीजीएम, एक्शन और कहानी सचमुच अद्भुत है, निर्देशन और संगीत शीर्ष स्तर का है, यह एक अवश्य देखी जाने वाली फिल्म है'. अभिनेता आर. माधवन की भी प्रशंसा की गई, एक प्रशंसक ने ट्वीट किया, 'आर. माधवन, आप जैसे अभिनेता हैं... पहले सीन में ही रोंगटे खड़े हो गए'.

ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले एक यूजर ने लिखा, "#dhurandharreview. ऑस्ट्रेलिया में FDFS देखी, #threewordreview पावरफुल एक्शन से भरपूर थिएट्रिकल, #Dhurandhar एक हाई-एड्रेनालाईन देशभक्ति एक्शन ड्रामा है, जो हिट करती है, #Ranveersingh एक सुपर जासूस के रूप में अपने सबसे भावुक, गंभीर प्रदर्शनों में से एक देता है, हर दृश्य में अल्फा एनर्जी लाता है, एक्शन = रॉ + गूसबंप्स। विलेन्स ईविल x 1000 हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन #akshayekhanna अलग दिखते हैं और @AdityaDharFilms द्वारा भावनात्मक रूप से निवेशित निर्देशन के लिए धन्यवाद'.

ट्वीट में आगे कहा गया, 'संजय दत्त एक व्यक्तित्व हैं, अर्जुन रामपाल शार्प हैं और उनके यादगार सीन हैं, राम माधवन कुशल, चतुर और संयमित लेकिन प्रभावशाली हैं, अंतिम फैसला - एक सुपरहिट, अद्भुत, अवश्य देखें ड्रामा अनुभव, दूसरा भाग 2026 में'. एक फैन ने लिखा, 'ज्वालामुखी है ये फिल्म... #धुरंधर खतरानाक के पहले 30 मिनट..."

इस बीच, फिल्म की रिलीज से पहले, निर्देशक आदित्य धर की पत्नी और अभिनेत्री यामी गौतम ने हाल ही में 'पेड हाइप' के बढ़ते चलन की आलोचना की. उन्होंने एक्स पर बॉलीवुड में एक 'महामारी' के बारे में लिखा, जहां लोग कथित तौर पर फेक डिस्कशन करने या फिल्मों के बारे में नेगेटिव पोस्ट को ब्लॉक करने के लिए पैसे देते हैं.

धुरंधर डे 1 कलेक्शन (अनुमानित)

रणवीर सिंह की इस फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि यह फिल्म 20 करोड़ रुपये की ओपनिंग ले सकती है. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म ने ए़डवांस बुकिंग में तकरीबन 14 करोड़ रुपये कमाए हैं.

