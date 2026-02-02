ETV Bharat / entertainment

पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही 'धुरंधर', नेटफ्लिक्स पर नंबर 1, थिएट्रिकल बैन के बाद धड़ल्ले से देख रहा पड़ोसी मुल्क

थिएट्रिकल बैन के बावजूद रणवीर सिंह की नई फिल्म 'धुरंधर' पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है.

Dhurandhar
'धुरंधर' (Poster/Canva)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 2, 2026 at 2:01 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: आदित्य धर की निर्देशित और रणवीर सिंह की अभिनीत स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लगभग आठ सप्ताह बाद, 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर दस्तक दी. ओटीटी पर स्ट्रीम होने के कुछ ही दिनों के अंदर सोशल मीडिया पर वायरल हुए स्क्रीनशॉट से पुष्टि हुई कि 'धुरंधर' नेटफ्लिक्स पाकिस्तान की फिल्म रैंकिंग में कई पॉपुलर फिल्मों पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पर पहुंच गया है.

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को पाकिस्तान में सिनेमाघरों में रिलीज करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. लेकिन ओटीटी रिलीज के बाद फिल्म को पाकिस्तान में खूब पसंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से फिल्म कुछ ही दिनों के अंदर पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है.

'धुरंधर' के नेटफ्लिक्स पाकिस्तान पर नंबर 1 पर ट्रेंड करने का एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे स्क्रीनशॉर्ट्स इस खबर की पुष्टि करते है कि फिल्म कम से कम शनिवार से पाकिस्तान में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. पाकिस्तान में 'धुरंधर' की ओटीटी रिलीज के बाद 'धुरंधर' की खूब सराहना कर रहे हैं.

'धुरंधर' के अलावा ये फिल्में भी पाकिस्तान में कर रही ट्रेंड
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही स्क्रीनशॉर्ट में सिर्फ रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ही ट्रेंडिंग लिस्ट में नहीं है, 'धुरंधर' के बाद धनुष और कृति सेनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' और हक जैसी बॉलीवुड फिल्में भी टॉप 3 में हैं.

भारत में भी नं. 1 'धुरंधर'
रणवीर सिंह की धमाकेदार एक्शन फिल्म ने 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर दस्तक दी. ओटीटी पर आते ही दर्शक इसे देखने के लिए उमड़ पड़े. पाकिस्तान की तरह ही, भारत में भी 'धुरंधर' अब नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग लिस्ट में पहले स्थान पर आराम से काबिज है.

'धुरंधर' के बारे में
'धुरंधर' एक जासूसी थ्रिलर फिल्म है जिसमें रणवीर सिंह ने पाकिस्तान के लयारी में गिरोहों में घुसपैठ करने वाले एक भारतीय जासूस की भूमिका निभाई है. यह फिल्म वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं.

आदित्य धर की निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं, साथ ही अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और अन्य कलाकार भी हैं. कमाई की बात करें तो सैकनिल्क के मुताबिक, 'धुरंधर' ने दुनियाभर में 1303 करोड़ रुपये का टोटल कलेक्शन किया है.

