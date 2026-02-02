ETV Bharat / entertainment

पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही 'धुरंधर', नेटफ्लिक्स पर नंबर 1, थिएट्रिकल बैन के बाद धड़ल्ले से देख रहा पड़ोसी मुल्क

'धुरंधर' ( Poster/Canva )

हैदराबाद: आदित्य धर की निर्देशित और रणवीर सिंह की अभिनीत स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लगभग आठ सप्ताह बाद, 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर दस्तक दी. ओटीटी पर स्ट्रीम होने के कुछ ही दिनों के अंदर सोशल मीडिया पर वायरल हुए स्क्रीनशॉट से पुष्टि हुई कि 'धुरंधर' नेटफ्लिक्स पाकिस्तान की फिल्म रैंकिंग में कई पॉपुलर फिल्मों पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पर पहुंच गया है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को पाकिस्तान में सिनेमाघरों में रिलीज करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. लेकिन ओटीटी रिलीज के बाद फिल्म को पाकिस्तान में खूब पसंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से फिल्म कुछ ही दिनों के अंदर पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. 'धुरंधर' के नेटफ्लिक्स पाकिस्तान पर नंबर 1 पर ट्रेंड करने का एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे स्क्रीनशॉर्ट्स इस खबर की पुष्टि करते है कि फिल्म कम से कम शनिवार से पाकिस्तान में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. पाकिस्तान में 'धुरंधर' की ओटीटी रिलीज के बाद 'धुरंधर' की खूब सराहना कर रहे हैं.