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अब जापान में धूम मचाएगी 'धुरंधर', इस दिन जापानी दर्शकों का दिल जीतेगा हमजा, नोट करें रिलीज डेट

जापान में हिंदी फिल्मों का बाजार लगातार बढ़ रहा है. यहां पहले भी कई भारतीय फिल्में रिलीज हुई हैं, जिन्हें जापानी दर्शकों से खूब सारा प्यार मिला है. जापान में '3 इडियट्स', 'इंग्लिश विंग्लिश', 'आरआरआर', 'बाहुबली' जैसी कई हिट फिल्मों ने अपनी गहरी छाप छोड़ी है. वहीं, बॉलीवुड की अगली रिलीज 'धुरंधर' रणवीर और आदित्य के लिए जापान में नए फॉलोअर्स बना सकती है. साथ ही, यह फिल्म की दुनिया भर के कुल कलेक्शन में भी इजाफा कर सकती है.

हैदराबाद: रणवीर सिंह की अभिनीत और आदित्य धर की निर्देशित ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' डोमेस्टिक और ओवरसीज, दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धूम मचा रही है. हालांकि, अब फिल्म मेकर्स ने इसके पहले पार्ट यानी 'धुरंधर' को जापान में रिलीज करने का फैसला किया है.

आज, 29 अप्रैल को जियो स्टूडियो ने 'धुरंधर' का नया पोस्टर साझा करते हुए एलान किया कि 'धुरंधर' 10 जुलाई, 2026 को जापान में रिलीज हो रही है. मेकर्स ने जापानी भाषा में पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'अब जापान के लिए 'धुरंधर' की एनर्जी का अनुभव करने का समय आ गया है. 10.7.2026 को पूरे जापान के सिनेमाघरों में आ रही है.'

आदित्य धर की स्पाई एक्शन एंटरटेनर धुरंधर की पहली किस्त 5 दिसंबर, 2025 को दुनिया भर में रिलीज हुई और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1328 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह उत्तरी अमेरिका में अब तक की नंबर 1 हिंदी फिल्म बन गई है, साथ ही कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी, और यूके में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक रही.

आदित्य की 'धुरंधर' टीम में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा और दानिश पैंडोर जैसे कलाकार शामिल हैं. फिल्म की सफलता के बाद मेकर्स ने 19 मार्च को दुनिया भर में धुरंधर का दूसरा पार्ट, जिसका नाम 'धुरंधर: द रिवेंज' है, रिलीज किया. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा हो गया है और यह अभी भी बॉक्स ऑफिस अपनी पकड़ बनाई हुई है.

20 अप्रैल को मेकर्स द्वारा दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर 2' ने दुनिया भर में 1783 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है, जिसमें से 1360 करोड़ रुपये भारतीय बॉक्स ऑफिस और 423 करोड़ रुपये ओवरसीज का योगदान रहा है.