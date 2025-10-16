मॉर्डन हिप-हॉप और अनस्टॉपेबल एनर्जी, पंजाबी धुन के साथ 'धुरंधर' का टाइटल ट्रैक रिलीज, खतरनाक एक्शन मोड में दिखे रणवीर सिंह
रणवीर सिंह की आगामी फिल्म धुरंधर का टाइटल ट्रैक आज रिलीज हो गया है. गाने का बीट और म्यूजिक काफी जोश से भरा हुआ है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2025 at 2:03 PM IST
मुंबई: 'धुरंधर' का टाइटल ट्रैक रिलीज हो गया है. धुरंधर के मेकर्स ने 16 अक्टूबर को रणवीर सिंह का धमाकेदार अंदाज वाला ट्रैक जारी किया है. आदित्य धर की निर्देशित यह फिल्म 5 दिसंबर, 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है. उससे पहले, धुरंधर के टाइटल ट्रैक ने फैंस के बीच उत्साह बढ़ा दिया है. इस ट्रैक को शाश्वत सचदेव और चरणजीत आहूजा ने कंपोज किया है.
'धुरंधर' मेकर ने गुरुवार को फिल्म का टाइटल सॉन्ग रिलीज किया है और कैप्शन में लिखा है, 'भारत से प्यार के साथ. धुरंधर का साउंड यहीं है. ट्रेलर 12 नवंबर 2025 को रिलीज होगा. धुरंधर 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में.'
कुछ समय पहले, धुरंधर के मेकर्स ने यूट्यूब पर इसका टाइटल ट्रैक रिलीज किया. इस गाने में रणवीर सिंह जोश के भरे हुए दिखाई दे रहे हैं. गाने में रणवीर हाथ में बंदूक लिए ताबड़तोड़ गोलियां चलाते दिख रहे हैं. इस धमाकेदार गाने में रणवीर का स्वैग साफ झलक रहा है. इस ट्रैक में मॉर्डन हिप-हॉप के साथ के पंजाबी टच भी दिया गया है.
धुरंधर टाइटल ट्रैक को हनुमानकाइंड, जैस्मीन सैंडलस, सुधीर यदुवंशी, शाश्वत सचदेव, मुहम्मद सादिक और रंजीत कौर ने मिलकर गाया है. वहीं, हनुमानकाइंड, जैस्मीन और बाबू सिंह मान ने इसके बोल लिखे हैं.
हाल ही में शाश्वत सचदेव का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने टाइटल ट्रैक के बारे में खुलासा किया था. उन्होंने बताया कि ना दे दिल परदेसी नू एक एक फॉक सॉन्ग है जिसमें खूब सारा इमोशन हैं. इसलिए रणवीर की फिल्म के लिए इस ट्रैक को फिर से तैयार करना एक सम्मान की बात है, साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी.'
'धुरंधर' में रणवीर सिंह के अलावा बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे कई बेहतरीन कलाकार हैं. आदित्य धर ने 'धुरंधर' को ना सिर्फ निर्देशन किया है, बल्कि इसका लेखन और निर्माण भी किया है. ज्योति देशपांडे व लोकेश धर ने इसे निर्मित किया है. एक्शन से भरपूर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.