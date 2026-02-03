ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर 2' ऑन OTT: थिएटर से उतरने के बाद इस प्लेटफॉर्म पर आएगी फिल्म, मेकर्स ने खुद किया खुलासा

थिएट्रिकल रिलीज के बाद रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी, इसका खुलासा हो गया है.

Dhurandhar The Revenge
'धुरंधर 2' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 3, 2026 at 4:28 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: धुरंधर के रिकॉर्ड तोड़ थिएटर रन की चर्चा अभी शांत ही हो रही थी कि मेकर्स ने सीक्वल का टीजर जारी कर चर्चा को फिर से हवा दे दी है. अगर आप रणवीर सिंह के हाई-ऑक्टेन स्पाई-ड्रामा को देखने के लिए नेटफ्लिक्स पर पहला पार्ट देख रहे हैं, तो सीक्वल के बारे में एक बड़ी अपडेट है जो आपको जानना जरूरी है. जहां धुरंधर नेटफ्लिक्स पर ग्लोबल सेंसेशन बन हुआ है, वहीं धुरंधर: द रिवेंज के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आधिकारिक तौर पर बदल गया है.

धुरंधर 2 की सिनेमाघरों में रिलीज में अब लगभग एक महीना बाकी है. आदित्य धर की निर्देशित फिल्म के सीक्वल को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है. इस उत्साह को बनाए रखने के लिए मंगलवार, 3 फरवरी को मेकर्स ने फिल्म के ऑफिशियल टाइटल के साथ रणवीर सिंह का फर्स्ट लुक पोस्टर और टीजर जारी किया गया, जिसमें इसके ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दी गई है.

जहां खून से लथपथ रणवीर सिंह का हमजा वाला लुक सुर्खियों में रहा, वहीं पोस्टर के कोने में एक छोटी लेकिन जरूरी डिटेल ने प्लेटफॉर्म बदलने की बात कन्फर्म कर दी. पोस्टर के नीचे कॉर्नर पर जियोहॉटस्टार का लोगो प्रोडक्शन पार्टनर्स को दिखा रहा है, जिससे पता चलता है कि इस फ्रैंचाइजी का नया डिजिटल ठिकाना मिल गया है.

यह कदम पहली फिल्म की स्ट्रीमिंग स्ट्रेटेजी से अलग है. धुरंधर अभी नेटफ्लिक्स पर चार्ट्स पर राज कर रही है, वहीं सीक्वल जियोहॉटस्टार पर धमाल मचाएगी. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि 19 मार्च, 2026 को पांच भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद यह फिल्म ओटीटी पर कब आएगी.

मेकर्स ने 'धुरंधर: द रिवेंज' के सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म में ही बदलाव नहीं किया है, बल्कि म्यूजिक लेबल भी बदला है. फिल्म के म्यूजिक राइट्स सारेगामा के बजाय टी-सीरीज के पास आ गया है.

धुरंधर: द रिवेंज 19 मार्च, 2026 को ईद और गुड़ी पड़वा जैसे बड़े त्योहारों के साथ दुनिया भर में पैन-इंडिया लेवल पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यह हिंदी के अलावा, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज होगी.

