ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर 2' ऑन OTT: थिएटर से उतरने के बाद इस प्लेटफॉर्म पर आएगी फिल्म, मेकर्स ने खुद किया खुलासा

'धुरंधर 2' ( Poster )

हैदराबाद: धुरंधर के रिकॉर्ड तोड़ थिएटर रन की चर्चा अभी शांत ही हो रही थी कि मेकर्स ने सीक्वल का टीजर जारी कर चर्चा को फिर से हवा दे दी है. अगर आप रणवीर सिंह के हाई-ऑक्टेन स्पाई-ड्रामा को देखने के लिए नेटफ्लिक्स पर पहला पार्ट देख रहे हैं, तो सीक्वल के बारे में एक बड़ी अपडेट है जो आपको जानना जरूरी है. जहां धुरंधर नेटफ्लिक्स पर ग्लोबल सेंसेशन बन हुआ है, वहीं धुरंधर: द रिवेंज के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आधिकारिक तौर पर बदल गया है. धुरंधर 2 की सिनेमाघरों में रिलीज में अब लगभग एक महीना बाकी है. आदित्य धर की निर्देशित फिल्म के सीक्वल को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है. इस उत्साह को बनाए रखने के लिए मंगलवार, 3 फरवरी को मेकर्स ने फिल्म के ऑफिशियल टाइटल के साथ रणवीर सिंह का फर्स्ट लुक पोस्टर और टीजर जारी किया गया, जिसमें इसके ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दी गई है.