धुरंधर: द रिवेंज टीजर X रिएक्शन: पोस्ट क्रेडिट सीन देख दर्शक निराश, बोले- चूना लगा दिया, अब 'टॉक्सिक' देखेंगे

धुरंधर:द रिवेंज का टीजर देख दर्शकों का मन बदलता दिख रहा है और अब वे यश की टॉक्सिक को देखने की बात कर रहे हैं.

Dhurandhar The Revenge Teaser X Reactions
धुरंधर: द रिवेंज टीजर X रिएक्शन (POSTERS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 3, 2026 at 2:50 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: रणवीर सिंह स्टारर मोस्ट अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर: द रिवेंज का आज 3 फरवरी को पहला टीजर रिलीज हो चुका है, जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता नहीं दिख रहा है. टीजर में फिल्म के पहले पार्ट के सीन भी देखने को मिल रहे हैं. टीजर में एक ही डायलॉग है, जो कि फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक का है. वो डायलॉग है 'यह नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी'. 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई फिल्म धुरंधर को दर्शकों का खूब प्यार मिला था और तब से धुरंधर पार्ट 2 का इंतजार है. आज जब टीजर रिलीज हुआ तो इस पर दर्शकों को मिक्स रिएक्शन आए हैं.

धुरंधर: द रिवेंज X रिएक्शन

धुरंधर अभी भी दर्शकों के बीच चर्चित है और यहां तक कि पाकिस्तान में भी ट्रेंड कर रही है. इधर, धुरंधर: द रिवेंज के ट्रेलर ने धुरंधर की ऑडियंस को निराश करने का काम किया है. एक यूजर ने फिल्म गोलमाल के वसूली भाई को लेकर मीम्स शेयर किया है, टीजर को रिस्पॉन्स देते हुए लिखा है 'चूना लगा दिया'.

'टॉक्सिक देखने चले जाएंगे'

वहीं, दूसरा यूजर लिखता है, हमजा नहीं इस बार रणवीर जसकिरत बनकर छाए हैं'. टीजर में नजर आ रहे पोस्ट क्रेडिट सीन पर लोगों का माथा सनक गया है. एक और यूजर लिखता है, ऐसा मजाक नहीं चलेगा ऑडियंस से नहीं तो टॉक्सिक देखने चले जाएंगे.

धुरंधर: द रिवेंज के टीजर पर एक यूजर ने अक्षय कुमार की रोती हुईं तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों को शेयर कर लिखा गया है, धुरंधर 2 का टीजर देखने के बाद लोग'. इस कैप्शन के साथ एक क्रायंग इमोजी भी शेयर किया है. अब धुरंधर 2 के टीजर के मिले इस रिस्पॉन्स से मेकर्स के लिए सोचनीय स्थिति बन सकती है. हो सकता है कि वह हाल-फिलहाल के दिनों में फिल्म से कोई अपडेट शेयर करें.

टॉक्सिक और धुरंधर 2 क्लैश

बता दें, यश स्टारर टॉक्सिक और रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर: द रिवेंज 19 मार्च को रिलीज होने जा रही है. टॉक्सिक और धुरंधर 2 के बीच के क्लैश को 2026 का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश माना जा रहा है. आदित्य धर और टॉक्सिक की डायरेक्टर गीतू मोहनदास 19 मार्च की रिलीज डेट से इधर से उधर होने का नाम नहीं ले रहे हैं. इस ईद पर अब टॉक्सिक और धुरंधर 2 के बीच बड़ा घमासान होने वाला है. अब फैसला जनता के हाथ में है कि वह पहले किस फिल्म को देखेगी.

संपादक की पसंद

