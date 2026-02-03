ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर: द रिवेंज' से रणवीर सिंह का घातक फर्स्ट लुक आउट, बोले- अब बिगड़ने का वक्त आ गया है, टीजर का इंतजार

'धुरंधर: द रिवेंज' से रणवीर सिंह की घातक लुक आउट, ( POSTER )

हैदराबाद: जो इंतजार था वो खत्म होने जा रहा है. धुरंधर के पार्ट 2 का टाइटल का धुरंधर: द रिवेंज का आज 3 फरवरी टाइटल का एलान हो गया है और अब धांसू टीजर रिलीज होने जा रहा है. धुरंधर: द रिवेंज का टीजर आज दोपहर 12.12 बजे रिलीज होगा. बीती 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया था और रिलीज के 50 दिनों से भी ज्यादा पूरे करने के बाद फिल्म अभी भी चर्चा में बनी हुई है. धुरंधर देखने के बाद दर्शकों को बस धुरंधर: द रिवेंज का बेसब्री से इंतजार है. पांच भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म ऐसे में बीती 2 फरवरी की रात को आदित्य धर ने अपने फैंस को धुरंधर: द रिवेंज के टीजर के बारे में बता दिया था और आज सुबह धुरंधर: द रिवेंज से रणवीर सिंह का पहला पोस्टर जारी हो गया है. धुरंधर: द रिवेंज अब एक पैन इंडिया फिल्म बन गई है. फिल्म हिंदी के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज होगी. फिल्म के टाइटल का एलान हो गया है.