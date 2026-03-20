'धुरंधर-2 रॉ, ग्रिपिंग और इम्पैक्टफुल': राम चरण भी हुए रणवीर के दीवाने, आदित्य धर समेत टीम की जमकर की तारीफ
तेलुगु सुपरस्टार राम चरण भी उन सितारों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' की तारीफ की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 20, 2026 at 8:02 PM IST
हैदराबाद: आदित्य धर की नई फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. यह फिल्म ना सिर्फ दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, बल्कि फिल्मों सितारों को भी दीवाना बना रही है. तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, विजय देवरकोंडा और महेश बाबू समेत कई मशहूर हस्तियों ने इस फिल्म का रिव्यू शेयर किया. अब राम चरण भी धुरंधर-2 के सेलेब्स रिव्यू की लिस्ट में शामिल हो गए हैं.
20 मार्च को राम चरण ने भी 'धुरंधर 2' के बारे में अपने विचार शेयर किए हैं और कहा है कि आदित्य धर ने इस फिल्म के साथ जो किया है, वह सचमुच कमाल का है. उन्होंने रणवीर सिंह की भी तारीफ करते हुए कहा कि पूरी फिल्म में उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस ने दर्शकों को बांधकर रखा है.
एक्स हैंडल पर अपना रिव्यू साझा करते हुए राम चरण ने लिखा है, ''धुरंधर: द रिवेंज' रॉ, ग्रिपिंग और इम्पैक्टफुल है. आदित्य धर ने स्केल और इमोशन को आसानी से एक साथ लाया है. उन्होंने इस फिल्म के साथ जो किया है वह सच में कमाल का है.'
#DhurandharTheRevenge is raw, gripping and impactful 🔥@AdityaDharFilms brings scale and emotion together seamlessly. What he has done with this film is truly remarkable.@RanveerOfficial delivers a phenomenal performance - full of intensity and holds your attention…— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) March 20, 2026
रणवीर सिंह समेत अन्य कलाकारों के अभिनय की तारीफ करते हुए लिखा है, 'रणवीर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है. पूरी इंटेंसिटी से भरी और पूरी फिल्म में आपका ध्यान खींचती है. माधवन सर, संजय सर और रामपाल अर्जुन सर ने सॉलिड परफॉर्मेंस के साथ मजबूती से खड़े हैं. सारा अर्जुन अपने रोल में जबरदस्त हैं.'
फिल्म के अन्य सदस्यों के बारे में बात करते हुए आरआरआर स्टार ने अपने पोस्ट के आखिरी में लिखा है, 'शाश्वत सचदेव का म्यूजिक फिल्म को और बेहतर बनाता है. इस विजन को सपोर्ट करने और इंडियन सिनेमा की सबसे दिलचस्प फिल्मों में से एक देने के लिए जियोस्टूडियोज और ज्योति देशपांडे को बधाई. पूरी टीम को बधाई.'
'धुरंधर 2' भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बनने की राह पर है. इसने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही एक रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की है और एक ही दिन में 100 करोड़ रुपये का नेट आंकड़ा पार करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है.