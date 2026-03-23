ETV Bharat / entertainment

बॉक्स ऑफिस को मिला नया बादशाह, रणवीर सिंह ने 'धुरंधर 2' से सबसे तेज 300 और 400 करोड़ कमाने का बनाया रिकॉर्ड

रणवीर सिंह ( special arrangement )