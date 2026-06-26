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सिनेमाघरों में 'धुरंधर: द रिवेंज' के 100 दिन, मेकर्स ने 'हौंसला ईंधन बदला' के साथ मनाया जश्न

'धुरंधर द रिवेंज' ( Poster )

हैदराबाद: डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने सिनेमाघरों में 100 दिन पूरे कर लिए हैं. यह आदित्य धर के निर्देशन वाली इस फ्रैंचाइजी के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है. इस शुक्रवार को जियो स्टूडियोज ने 'धुरंधर' के सीक्वल के लिए एक खास '100-दिन' का पोस्टर जारी करके इस उपलब्धि का जश्न मनाया. इतना ही नहीं, 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी रखा है. 26 जून को जियो स्टूडियोज के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल ने शुक्रवार को यह अपडेट शेयर किया और एक खास पोस्ट के जरिए इस उपलब्धि का जश्न मनाया. पोस्टर शेयर करते हुए मेकर ने कैप्शन में लिखा था, 'थिएटर्स में 'हौसला ईंधन बदला' की गूंज सुनाई दिए 100 दिन हो गए हैं.' सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 में ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट में 'धुरंधर' और उसका सीक्वल सबसे आगे रहे. 18 जून की रिपोर्ट के अनुसार, इस स्पाई फ्रैंचाइजी के पहले और दूसरे पार्ट को नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर क्रमशः 3.11 करोड़ और 1.69 करोड़ लोगों ने देखा.