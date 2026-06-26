सिनेमाघरों में 'धुरंधर: द रिवेंज' के 100 दिन, मेकर्स ने 'हौंसला ईंधन बदला' के साथ मनाया जश्न
'धुरंधर: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर 100 दिन पूरे कर लिए हैं. आइए जानें 100 दिनों में फिल्म की कितनी कमाई हुई है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 26, 2026 at 8:49 PM IST
हैदराबाद: डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने सिनेमाघरों में 100 दिन पूरे कर लिए हैं. यह आदित्य धर के निर्देशन वाली इस फ्रैंचाइजी के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है. इस शुक्रवार को जियो स्टूडियोज ने 'धुरंधर' के सीक्वल के लिए एक खास '100-दिन' का पोस्टर जारी करके इस उपलब्धि का जश्न मनाया. इतना ही नहीं, 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी रखा है.
26 जून को जियो स्टूडियोज के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल ने शुक्रवार को यह अपडेट शेयर किया और एक खास पोस्ट के जरिए इस उपलब्धि का जश्न मनाया. पोस्टर शेयर करते हुए मेकर ने कैप्शन में लिखा था, 'थिएटर्स में 'हौसला ईंधन बदला' की गूंज सुनाई दिए 100 दिन हो गए हैं.'
सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 में ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट में 'धुरंधर' और उसका सीक्वल सबसे आगे रहे. 18 जून की रिपोर्ट के अनुसार, इस स्पाई फ्रैंचाइजी के पहले और दूसरे पार्ट को नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर क्रमशः 3.11 करोड़ और 1.69 करोड़ लोगों ने देखा.
वहीं, 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. सैकनिल्क के अनुसार, इसने दुनिया भर में कुल 1813.38 करोड़ रुपये की कमाई की है.
'धुरंधर 2: द रिवेंज', 'धुरंधर' का सीक्वल था, जो 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म के दूसरे पार्ट ने आदित्य धर द्वारा बनाई गई बड़े दांव-पेच वाली दुनिया को आगे बढ़ाया और जासूसी, बदले की भावना और सीमा-पार अपराध की कहानी को और गहरा किया.
सैकनिल्क के अनुसार, 'धुरंधर: द रिवेंज' ने दुनिया भर के थिएटर में 100 दिनों की अपनी रिलीज के दौरान 1800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. कहा जा रहा है कि यह आमिर खान की 'दंगल' के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है.
हालांकि, यह किसी एक ओरिजिनल भाषा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है. अगर इसमें फिल्म के पहले पार्ट का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जोड़ दिया जाए, तो इस फ़्रैंचाइजी ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. फिल्म की जबरदस्त सफलता ने रणवीर सिंह को पूरे भारत में और भी बड़ा स्टार बना दिया है.