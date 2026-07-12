WATCH: 'धुरंधर' सिंगर जैस्मीन सैंडलस ने लाइव कॉन्सर्ट में सगाई का किया एलान, स्टेज पर मंगेतर को बुलाकर फ्लॉन्ट की इंगेजमेंट रिंग
'धुरंधर' सिंगर जैस्मीन सैंडलस ने अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. उन्होंने लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अपनी सगाई का एलान किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 12, 2026 at 10:44 AM IST
हैदराबाद: 'धुरंधर' सिंगर जैस्मीन सैंडलस की सगाई हो गई है. जी हां, 11 जुलाई को दिल्ली में अपने 'द ड्रीम गर्ल इंडिया टूर' की ओपनिंग नाइट के दौरान, उन्होंने अपनी सगाई का एलान किया. इतना ही नहीं, उन्होंने फैंस को अपने मंगेतर से भी मिलवाया, जिससे उनके फैंस हैरान रह गए.
सोशल मीडिया पर जैस्मीन के इंगेजमेंट अनाउंसमेंट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल हुए कॉन्सर्ट के कई वीडियो में जैस्मीन खुशी से अपने मंगेतर को स्टेज पर बुलाती और उन्हें अपना 'माय मैन' बताती हुई दिखती हैं. यह सिंगर अपनी सगाई की अंगूठी भी गर्व से दिखाती हुई नजर आईं.
वायरल वीडियो में जैस्मिन ने अपने मंगेतर शेखर चौधरी को दर्शकों से मिलवाया और गर्व से कहा, 'इन्होंने ही मेरी इस उंगली में अंगूठी पहनाई है और इस तरह उन्होंने हजारों चीयर कर रहे फैंस के सामने पहली बार अपनी इंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट की. इस अनाउंसमेंट पर ज़ोरदार तालियां बजीं और यह जल्द ही कॉन्सर्ट के सबसे चर्चित पलों में से एक बन गया. फिर सिंगर दौड़कर अपने मंगेतर के पास गईं और उन्हें कसकर गले लगा लिया, अपनी खुशी जाहिर की.
जैस्मिन और उनके मंगेतर ने स्टेज पर एक रोमांटिक पल बिताया. उन्होंने साथ में उनके हिट गाने 'लावन' पर डांस किया और अपनी केमिस्ट्री से फैंस का दिल जीत लिया. स्टेज से उतरने से पहले, उनके मंगेतर ने उन्हें फ्लाइंग किस दिया, जिससे वह भावुक हो गईं.
'द ड्रीम गर्ल इंडिया टूर' के ओपनिंग के लिए, जैस्मिन ने गोल्डन कलर का लहंगा पहना था, जो उस शाम के साथ बिल्कुल मैच कर रहा था. यह सगाई की खबर सिंगर के करियर के सबसे अच्छे दौर में आई है.
जैस्मिन अपनी हालिया फिल्मों 'धुरंधर' और 'धुरंधर: द रिवेंज' की जबरदस्त सफलता का आनंद ले रही हैं, जिससे इंडस्ट्री की सबसे मशहूर आवाजों में से एक बन गई है. सफलता की इसी लहर पर सवार होकर, उन्होंने हाल ही में अपने 'ड्रीम गर्ल इंडिया टूर' का एलान किया, जो देश भर में उनके सबसे बड़े लाइव कॉन्सर्ट टूर में से एक होगा.